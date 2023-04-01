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Суббота 1 апреля

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Чувство стянутости, зуд или перхоть: как правильно сушить волосы феном?

Чувство стянутости, зуд или перхоть: как правильно сушить волосы феном?
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Врач-трихолог рассказала о том, как высушить волосы феном без вреда для шевелюры.

Заблуждение о том, что сушка волос феном портит волосы, опровергла врач-дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева. О том как правильно сушить волосы она рассказала в интервью, выдержки из которого приводит телеканал 360.

Любой современный фен не будет воздействовать негативно на волосы если правильно выставить на нём оптимальную температуру. Лучше всего сочетать сильную струю воздуха невысокой ее температурой.

Если поставить на фене самую максимальную температуру, то он будет повреждать волосы точно также как его предшественники. Горячий воздух негативно воздействует не только на стержни волос, но и кожу головы.

"Появляется чувство стянутости, зуд или перхоть. Также возможен ожог", – предостерегла медик.

Дала она и пару советов как дополнительно защитить волосы: использовать специальные термозащитные средства, чтобы защитить волосы от перегрева и пересушивания. Но понадобится дополнительная защита только тем людям, которые используют плойки или утюжки. Для остальных она не является необходимой, ведь бальзамы и несмываемые флюиды уже создают защитную пленку на поверхности волос.

Также эксперт отметила, что не рекомендуется ложиться спать с мокрыми волосами: это может создать оптимальную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов. Чтобы избежать этого она советует хотя бы немного просушить феном волосы в прикорневой зоне.

1 апреля 2023, 09:21
Фото: pixabay.com
Телеканал 360✓ Надежный источник

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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