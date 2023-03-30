Нет слов: семейное фото Пугачевой без волос слили в Сеть

Потерявшая лоск Алла Пугачева публично опозорена.

Внешность 73-летней Аллы Пугачевой — предмет пристального изучения всех диванных экспертов. Одни говорят, что артистка слишком увлеклась пластической хирургией. Другие молча восхищаются женщиной, которая в столь почтенные годы успевает и следить за собой, и воспитывать маленьких детей.

Подогревают интерес и комментарии бывших коллег по российскому шоу-бизнесу. Так, на Аллу Пугачевой посыпались обвинения в ношении парика. Якобы оставшуюся без волос артистку уже ничего не спасет. Однако, по словам певицы, любая сценическая прическа не обходится без искусственных волос.

Новую волну разговоров о парике начала и старшая дочь Аллы Борисовны певица и актриса Кристина Орбакайте. Женщина слила семейное фото Пугачевой вместе с внучкой Клавдией. Бабушка и внучка будто бы позируют на одном из семейных застолий. Сегодня у Клавдии праздник — ей исполнилось 11 лет.

Поклонники сразу заметили новый парик на голове Пугачевой. Некоторые посчитали, что шевелюра на голове выглядит совершенно неестественно. Кажется, будто бы волосы искусственно пририсовали в программе для обработки фотографий, а сама Примадонна осталась без настоящих локонов. По неизвестной причине Орбакайте оставила пост без слов и комментариев. Поклонникам остается только гадать, что хотела сказать дочь Аллы Пугачевой именно этим кадром.