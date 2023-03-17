Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Это чудо: белокурые ангелы шоу-бизнеса под предводительством Филиппа Киркорова.

Умение посмеяться над собой – невероятно важный талант, который присущ лишь немногому количеству людей. Благодаря ему любое событие в жизни становится светлым и смешным: от падения в лужу, до слегка желтоватого заголовка.

Редакция нашего сайта подготовила подборку тех звезд, которые не стесняются признаться: они регулярно читают новости о себе на портале Дни.ру и смеются над ними. Итак, главные светлые головы российского шоу-бизнеса, которых, кроме самоиронии, отличает еще и белокурая шевелюра.

На первом месте оказался новоиспеченный блондин Филипп Киркоров. Поп-король не так давно кардинально сменил имидж: похудел, помолодел и приобрел шикарный платиновый цвет волос, которому позавидует даже Яна Рудковская.

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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