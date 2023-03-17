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Пятница 17 марта

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Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса
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Это чудо: белокурые ангелы шоу-бизнеса под предводительством Филиппа Киркорова.

Умение посмеяться над собой – невероятно важный талант, который присущ лишь немногому количеству людей. Благодаря ему любое событие в жизни становится светлым и смешным: от падения в лужу, до слегка желтоватого заголовка.

Редакция нашего сайта подготовила подборку тех звезд, которые не стесняются признаться: они регулярно читают новости о себе на портале Дни.ру и смеются над ними. Итак, главные светлые головы российского шоу-бизнеса, которых, кроме самоиронии, отличает еще и белокурая шевелюра.

На первом месте оказался новоиспеченный блондин Филипп Киркоров. Поп-король не так давно кардинально сменил имидж: похудел, помолодел и приобрел шикарный платиновый цвет волос, которому позавидует даже Яна Рудковская.

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Из-за новой прически его уже успели перепутать и с Ольгой Бузовой, и с Клавой Кокой.
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Второе место заняла вдова Валентина Этуша, у которой каждый раз получается с юмором оценить новости про себя или своего покойного супруга.
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Шевелюра Елены Этуш с годами стала значительно светлее, но пока что все равно не так белоснежна, как локоны Филиппа Киркорова.
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Завершает тройку светлых голов российского шоу-бизнеса вдова Олега Табакова Марина Зудина.
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Раньше она была и шатенкой, и брюнеткой, но, согласитесь, что именно белые волосы заставляют ее лицо светиться. Прямо как лицо Филиппа Киркорова, когда он рассказал о своей новой влюбленности.
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
17 марта 2023, 06:10
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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