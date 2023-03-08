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Сияющее лицо и вечная молодость: Как выбрать сыворотку для кожи

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Сыворотка – удобное уходовое средство для женщин всех возрастов.

В погоне за красотой и модными трендами женщины преуспевают лучше всех. Мечта каждой второй — сияющее лицо и вечная молодость. Как сообщает сайт URA.RU, россиянки массово обращаются к пластическим хирургам, чтобы стать привлекательнее. Между тем набирает популярность разнообразная косметика. Одно из самых популярных средств — сыворотка.

Волшебства при ее использовании не происходит, однако она способна улучшить состояние лица в сочетании с подходящим кремом. В первую очередь, пишет сайт "Вести Подмосковья", надо понимать, какой тип кожи требует поддержки. Отталкиваясь от этого, нужно выбирать продукт по составу.

Спасение для жирной кожи, склонной к акне, — легкая гелевая сыворотка на основе мицеллярной воды с цинком или ретинолом. Для сухой и чувствительной кожи подойдут средства на кремовой основе, которые насыщены липидами.

При этом эксперты отмечают, что сыворотка — это не основной косметический уход, а дополнительный. Важна и регулярность применения. В теплое время года, когда солнце активно, желательно использовать ее вместе с кремом, обеспечивающим SPF-защиту. Эффект от воздействия на кожу качественной сыворотки может проявляться очень быстро.

8 марта 2023, 06:20
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сайт "Вести Подмосковья"✓ Надежный источник

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