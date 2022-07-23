Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Сати Казанова
Экс-участницу группы "Фабрика" с полутора лет изводит псориаз. Аутоиммунное заболевание проявляется на коже в виде красных сухих бляшек. Раньше Сати Казанова сгорала со стыда, прятала воспаления. К счастью, йога и медитация помогли звезде побороть внутренний дискомфорт. Она придерживается вегетарианского питания, которое улучшает состояние тела и души.
Наташа Королева
Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" уже 25 лет борется с крапивницей. Чуть ли не с головы до пят Наташа Королева покрывается волдырями, похожими на ожоги. Совсем недавно певица перестала скрывать диагноз и даже показала фанатам изуродованную кожу.
Алена Свиридова
Популярной блондинке повезло — она победила коварный недуг. В юности артистку изнуряла аллергия на холод. Будучи худенькой школьницей, Алена Свиридова страдала от вспухших алых пятен на коже. Они возникали в морозную погоду.
Анна Седокова
Звезда "ВИА Гры" и Наташа Королева — товарищи по несчастью. Анна Седокова прошла все круги ада из-за крапивницы. Диагноз поставили в 2019 году. Эпизодически возникают небольшие отметины на теле, а затем невыносимый зуд, отек органов, губ, лица. Во время приступов знаменитость спасается дорогостоящими уколами. Название препарата она держит в секрете.
Регина Тодоренко
Известная телеведущая и по совместительству певица неизлечима. У нее витилиго — нарушение пигментации кожи. Чтобы не выглядеть как леопард, Регина Тодоренко с детства делает инъекции плазмы. Однако белые несуразные пятна придают женщине гордости. Она полагает, что витилиго подвержены великие люди.
Анита Цой
Народная артистка России практически сорвала джекпот. Аниту Цой сразил редкий вид аллергии — на все металлы, включая драгоценные. Недуг подкрался незаметно: на съемках шоу, где приходилось использовать сложный грим. Тогда звезду экстренно госпитализировали, поскольку ее лицо покрылось коркой, а сама она начала задыхаться.
Елена Темникова
Бывшая солистка поп-коллектива "Серебро" подвергалась травле и рыдала из-за высыпаний. Внезапно возникшая тяжелая форма акне испортила певице жизнь. На фоне стресса Елену Темникову осыпало прыщами, гнойными шишками, которые не поддавались никакому лечению. В итоге болезнь отступила неожиданно и до сих пор не вернулась.