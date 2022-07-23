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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Красота – страшная сила, а потеря красоты еще страшнее. Более семи российских певиц измучили заболевания, связанные с кожей. В числе пострадавших Наташа Королева, Регина Тодоренко, Сати Казанова, Алена Свиридова, Анна Седокова, Анита Цой и Елена Темникова.
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Сати Казанова

Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Экс-участницу группы "Фабрика" с полутора лет изводит псориаз. Аутоиммунное заболевание проявляется на коже в виде красных сухих бляшек. Раньше Сати Казанова сгорала со стыда, прятала воспаления. К счастью, йога и медитация помогли звезде побороть внутренний дискомфорт. Она придерживается вегетарианского питания, которое улучшает состояние тела и души.

Наташа Королева

Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" уже 25 лет борется с крапивницей. Чуть ли не с головы до пят Наташа Королева покрывается волдырями, похожими на ожоги. Совсем недавно певица перестала скрывать диагноз и даже показала фанатам изуродованную кожу.

Алена Свиридова

Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Популярной блондинке повезло — она победила коварный недуг. В юности артистку изнуряла аллергия на холод. Будучи худенькой школьницей, Алена Свиридова страдала от вспухших алых пятен на коже. Они возникали в морозную погоду.

Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Звезда "ВИА Гры" и Наташа Королева — товарищи по несчастью. Анна Седокова прошла все круги ада из-за крапивницы. Диагноз поставили в 2019 году. Эпизодически возникают небольшие отметины на теле, а затем невыносимый зуд, отек органов, губ, лица. Во время приступов знаменитость спасается дорогостоящими уколами. Название препарата она держит в секрете.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Известная телеведущая и по совместительству певица неизлечима. У нее витилиго — нарушение пигментации кожи. Чтобы не выглядеть как леопард, Регина Тодоренко с детства делает инъекции плазмы. Однако белые несуразные пятна придают женщине гордости. Она полагает, что витилиго подвержены великие люди.

Анита Цой

Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Народная артистка России практически сорвала джекпот. Аниту Цой сразил редкий вид аллергии — на все металлы, включая драгоценные. Недуг подкрался незаметно: на съемках шоу, где приходилось использовать сложный грим. Тогда звезду экстренно госпитализировали, поскольку ее лицо покрылось коркой, а сама она начала задыхаться.

Елена Темникова

Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бывшая солистка поп-коллектива "Серебро" подвергалась травле и рыдала из-за высыпаний. Внезапно возникшая тяжелая форма акне испортила певице жизнь. На фоне стресса Елену Темникову осыпало прыщами, гнойными шишками, которые не поддавались никакому лечению. В итоге болезнь отступила неожиданно и до сих пор не вернулась.

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Наташа Королева. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2022, 20:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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