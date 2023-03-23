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Четверг 23 марта

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История первая: про Елену Малышеву и отвалившийся палец

История первая: про Елену Малышеву и отвалившийся палец
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Соседка сверху

Соседка сверху

 Вижу третьим глазом, слышу сквозь стены, живу вечно. В курсе всех сплетен, историй и скидок на валокордин.

Как меня Елена Малышева надоумила.

Ну здравствуйте, мои дорогие! Присаживайтесь и давайте знакомиться. Зовут меня Галина Ивановна, мне 66 лет, но со спины в пуховике вчера назвали "девушка". Кто? Да в сыновья мне годится, шел в подпитии, обогнать хотел. А дорожки-то нечищенные во дворе, все разворовали опять, лопаты не оставили. Вот и не разойтись нам было… Тьфу, отвлек!

Так вот, пишу я медленно, но об интересном. Рассказывать буду вам истории, которые со мной, да со знакомыми моими произошли. Может, увлекательно будет послушать, а может – еще и поучительно станет.

Так вот, история первая: про отвалившийся палец соседки моей, Зои Семенны

Сижу на кухне я пару недель назад: Елена Малышева бубнит там что-то фоном, я себе кураги на блюдце положила, в рот один кусок засунула: балдеж. А мне ж нельзя, у меня ж диабет, а от этого еще приятнее становится. Так вот, сижу, значит, рассасываю абрикос, а палец сам в ленте листает всех, на кого подписана. А на кого я только не подписана там: вот телевизор включи – так на каждого. Я ж "Голубой огонек" как смотрю: сначала в соцсети истории листаю, да плююсь, а потом уже телевизор переключаю. И снова плююсь. Ну не оторваться!

Кто особенно не нравится – тем сразу напишу что-нибудь. А кто нравится… А нравится мне только Танечка Брухунова: наряды у нее просто бомба, я себе жилеточки такие в молодости вязала. На барахолках свитера покупала, распускала, а потом с крючком сядешь в электричке… Главное остановку не проехать! Так вот, Танечке всегда сердечки ставлю, хорошка она, люблю. Тьфу, отвлекла!

Чайник вскипел, встала его выключить и слышу: шум какой-то на лестнице. Ну я Елену Малышеву приглушила, ведро мусорное схватила, чтобы не так навязчиво выглядеть, да выскочила. А там скорая, носилки – Зою Семенну этажом ниже выносят. Ну я ж распереживалась, до машины их проводила, ведро перевернула, да у крыльца села, благо ведро пустое совсем было. Ну вот и услышала, как проскрипел кто-то из соседей: в больницу бабку нашу везут. Палец у нее отвалился. А пальцем-то этим она уж подольше моего в соцсетях сидела. Да и рассказала мне про них тоже она. Ой, что делается-то, аж руки заныли!

Вернулась домой, а там Малышева закончилась давно, теперь уже Якубович на тромбоне играет: всех игроков заплевал. Похихикала я, отвлеклась на старого затейника, в рот курагу засунула, да забыла обо всем.

Да не тут-то было! Неделя прошла, Зоя Семенна приходит, рука вся замотана. Помоги, говорит, менажницу с антресоли достать, да помыть, ко мне внуки сегодня приедут: отмечать будем выписку. Пошла, сплетен-то надо собрать и, пока плошки мыла, расспросила ее о том, что же случилось-то.

Так вот, диабет у нее, как и у меня, только посерьезней, а она конфеты трескать продолжала как не в себя. Дети телефон ей подарили, смартфон, дорогущий! И вот орехи колола, по телефону заехала, и так ошалела от испуга, что орех битый сжала и порезалась. Ну, чтобы не воспалилось, уриной обработала, листом из горшка с подоконника замотала, да в напалечник. Вроде, в шоу Елены Малышевой что-то подобное рассказывали. Проходила она так с неделю, потом снимает – а палец иссиня-черный. Ну грохнулась в обморок, хорошо внучка дома была, скорую вызвала….

Врачи поругали, полечили, да отпустили. Сказали, чтоб больше никаких сладостей с ее диабетом, да никаких соцсетей два месяца, а то отрежут, как Костомарову, дай ему Бог здоровья.

"А палец? Сказали, что отвалился…", – протянула я.

"Натрындели тебе про отвалившийся палец, седая ты голова", - проскрипела Семенна.

Так что домыла я посуду, пошла домой, да выбросила курагу свою к чертовой матери. Мне еще пальцы пригодятся. А ленту пока не буду обновлять. Из солидарности к Зойке. Ну, может, Танюшке Брухуновой лайк поставлю. Два. Но больше – ни-ни!

А теперь побегу, там Елена Малышева как раз рассказывает о диабете и гангрене. Жуть, не оторваться, аж ноги заныли!

23 марта 2023, 17:40
Коллаж: Дни.ру
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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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