"Не мешать": беременные зайчихи из Подмосковья готовятся рожать

Первые зайчата уже на подходе.

Беременные женщины очень капризны и настаивают на понимании. У животных такая возможность отсутствует, поэтому за них просят экологи. Эксперты предупредили, что совсем скоро в лесах Подмосковья появятся на свет маленькие зайчата — мартовики и настовики. Нужно стараться не доставлять дискомфорта мамам-зайчихам.

Помимо этого, время зря не теряют и другие зверята. Для многих настала пора брачных игр, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Людей в регионе призывают "не мешать пушистым влюбленным", то есть не устраивать шум в лесах и ходить только по протоптанным дорожкам.