12 февраля неравнодушные чтят память философа Иммануила Канта.

Немецкий философ эпохи Просвещения и автор фундаментального материала "Критика чистого разума" Имманул Кант родился и умер в Кенигсберге, ныне именуемый Калининградом. Для всех жителей города — это уникальный предмет гордости. Так или иначе, многие неравнодушные продолжают почитать идеи мыслителя, даже после его смерти.

12 февраля 2023 ровно 219 дней со дня ухода философа из жизни, с годами могила Иммануила Канта превратилась в нечто — место скопления цветов, отрывков его научных работ, фотографий памятников со всего мира, а также мини-статуэток. Толпы зевак туристов, можно сказать, разинули рты — мало когда деятеля культуры так почитают через столетия после ухода из жизни.

Несколько самых известных цитат Иммануила Канта:

Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека.

Не обращайся с другими как со средством для достижения твоих целей.

Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность.

Человек может стать человеком только путем воспитания.



Могила философа расположена по адресу ул. Канта, 1, у северной стены Кафедрального собора в Калининграде. Каждый желающий может свободно посетить место покоя мыслителя. Иммануил Кант стал частью культуры самого западного областного центра России.

