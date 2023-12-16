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Суббота 16 декабря

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"Нет у тебя жилки предпринимательской": почему не каждому нужно быть бизнесменом?

"Нет у тебя жилки предпринимательской": почему не каждому нужно быть бизнесменом?
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Вадим Шлыков

Вадим Шлыков

 предприниматель, основатель и руководитель группы компаний в сфере экологии

Быть предпринимателем – особый талант. Но в чем он заключается? О главных качествах бизнесмена рассказал Вадим Шлыков – предприниматель с опытом 17 лет, основатель и руководитель группы компаний Группы компаний "ЭКО", компании "ЭкологияСервис" и сервиса "Умный эколог".

Внутренний стержень

Предпринимательство — это непрерывная борьба «за место под солнцем». Чтобы добиться успеха, необходимы настойчивость, упорство и вера в свою идею и, конечно, в самого себя. Конечно, у каждого бизнесмена однажды наступает момент, когда его одолевают сомнения и когда случаются неудачи. Важно не сломаться, а рассматривать временные падения как бесценный опыт, уметь извлекать из них уроки, которые будут способствовать личностному росту и дальнейшему масштабированию бизнеса.

Предприниматель всегда движется вперед. Даже когда дело «не идет», у него должны быть силы начать с нуля. Благодаря такому подходу бизнесмен всегда вернет себе капитал, даже если ушел в минус. Например, Дональд Трамп банкротился 9 раз, но сейчас он миллиардер, что свидетельствует о его удивительной силе воли и умении извлекать смыслы из каждого падения.

Умение рискнуть ради развития и роста

Чаще люди не хотят рисковать, и эта боязнь мешает им развиваться. Изобретатели создают новое, работают с энтузиазмом, но никак не продвигают продукт, это не их внутренний навык. Чтобы сделать свое открытие массовым достоянием, необходима смелость, способность бросить вызов, порой и всему миру.

Например, братья Макдоналды изобрели фастфуд, но продвинул и развил идею другой человек, создав крупнейшую в мире сеть по продаже стритфуда и заработав на этом миллионы.

Предприниматель берет на себя ответственность

Вера в свой продукт и умение бросить вызов — это не только про смелость и склонность к риску. Предприниматель должен понимать и принимать последствия своих решений, какими бы они ни были. Он берет ответственность за себя, за результат, за команду, за продукт, за каждую деталь в бизнесе.

Если предприниматель взял кредит, но его дело оказалось убыточным, все равно необходимо вернуть долг. Попытки избежать взятых на себя обязательств в дальнейшем приведут к тому, что бизнесмену не будут доверять ни собственная команда, ни клиенты, ни инвесторы, ни кредиторы. Потому навык принимать на себя ответственность – важный навык в жизни истинного предпринимателя.

Терпение к неудачам

Начинающие предприниматели редко достигают успеха с первого раза. Большинству из них приходится пройти через череду неудач. Важно иметь терпение, не отчаиваться и продолжать путь к своей цели с учетом предыдущих ошибок.

Настоящий предприниматель непрерывно отрабатывает все новые и новые гипотезы. Какие-то из этих гипотез срабатывают, какие-то терпят крах. На то они и гипотезы. И именно этой терпимостью к возможным неудачам предпринимает добивается успеха, так как продолжает верить в свое дело. Он постоянно совершенствует продукт и процессы, команду и самого себя, что позволяет ему постепенно, шаг за шагом выходить на ведущие позиции.

Если у вас нет предпринимательской жилки, но есть идея или продукт, лучшее решение — найти талантливого маркетолога (например у Стива Возняка был Стив Джобс), с которым вы будете партнерами по бизнесу. Такой тандем гораздо быстрее приведет ваш бизнес к успеху.

Талант к предпринимательству — это целый набор качеств и черт характера. Упорство, настойчивость, терпение, умение стойко переносить неудачи и извлекать из них уроки, навык каждый раз брать на себя ответственность за принятые и непринятые решения — фундамент, на котором можно воздвигнуть процветающую компанию.

16 декабря 2023, 13:49
Фото: pixabay.com/Mohamed_hassan
Дни.ру✓ Надежный источник

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