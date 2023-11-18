Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы

Многие начинающие бизнесмены сталкиваются с ситуацией, когда по итогам месяца или квартала они получают прибыль, но при этом на счетах компании денег нет. Это может быть очень тревожным сигналом, который указывает на серьезные проблемы с управлением финансами. Как добиться финансовой стабильности в бизнесе знает эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова.



Почему прибыль не превращается в деньги?

Существует несколько причин, по которым прибыль может не превращаться в деньги. Вот некоторые из них:

Неправильный учет расходов.

Начинающие бизнесмены часто недооценивают значимость косвенных расходов, таких как аренда помещения, налоги, реклама, маркетинг, зарплата административного персонала и т.д. Эти расходы также необходимо учитывать при расчете прибыли.

Высокая дебиторская задолженность.

Если клиенты не оплачивают счета вовремя, компания несет дополнительную финансовую нагрузку. Эта задолженность снижает ликвидность компании и грозит кассовым разрывом.

Инвестиции в развитие бизнеса.

Иногда прибыль может быть использована для инвестиций в развитие бизнеса, например, для расширения производства или закупки нового оборудования. Такие инвестиции могут быть необходимы для долгосрочного успеха компании, но они также требуют значительных денежных средств.

Как избежать ловушки "прибыль есть, а денег нет"?

Чтобы избежать этой ловушки, важно вести точный учет всех затрат и доходов. Регулярный анализ финансовых показателей поможет бизнесмену лучше понять, какие расходы являются необходимыми и как они влияют на конечную прибыль. Это позволит принимать обоснованные финансовые решения и планировать бюджет более эффективно.

Вот несколько советов, которые помогут контролировать ваш бизнес :