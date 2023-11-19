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Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни

Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни
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Камила Исаева

Камила Исаева

 Эксперт по воспитанию и развитию детей. Врач-натуропат, фито и ароматерапевт, рефлексотерапевт, иридолог.

Взаимосвязь между ментальной, эмоциональной и телесной составляющих нашей жизни давно доказана учеными. Как забота об организме способна влиять на самочувствие и самоощущение, и как сохранять баланс всех сфер, рассказала Камила Исаева – терапевт, эксперт по воспитанию и развитию детей.

Связь между здоровым телом и здоровым духом

Уровней взаимодействия физической и психической сфер довольно много, и важно содержать эту двустороннюю связь в балансе. Психические расстройства, депрессия, постоянное плохое настроение могут привести к нарушению функционирования иммунной системы. При этом и проблемы с иммунитетом способны вызвать панические состояния и пониженный эмоциональный фон. Такая же двусторонняя взаимосвязь наблюдается между здоровьем желудочно-кишечной системы и психическими состояниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и испытываемым гневом, функционированием эндокринной системы и постоянным стрессом.

Поддерживать баланс и гармонию, несмотря на все трудности, и обеспечивать правильный уход за своим телом и разумом не так сложно, как кажется.

Физическая активность

Упражнения помогают снять стресс, благодаря чему снижается нагрузка на сердце и иммунную систему. Это также благоприятно влияет на связь между разумом и телом, позволяя не только очистить свои мысли, но и "прислушаться" к организму, его сильным сторонам, потребностям.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует большинству взрослых посвящать по крайней мере 150-300 минут в неделю аэробной активности умеренной интенсивности.

Правильное питание

Рацион имеет такое же сильное влияние на физическое здоровье, как и на ментальное.

Большинство людей знают, что сбалансированное питание, употребление большого количества воды важны для организма – это база, которая позволяет поддерживать его в здоровом состоянии. Однако нужно иногда позволять себе съесть и что-то вкусное – это поможет вам сохранить хорошее настроение и мотивацию для поддержания физического и психического равновесия.

Сон

Он играет решающую роль в физическом и психическом балансе. Старайтесь высыпаться ночью, но если аврал или форс-мажор не позволяют этого – "добирайте" отдых дневным сном в течение получаса. Это позволит пополнить свою физическую и умственную энергию, сохранить остроту восприятия и эффективность, облегчить плохое настроение.

Хобби

Увлечения помогают освободиться от рутинных забот. Благодаря им вы поддерживаете активность своего тела и ума, делая то, что доставляет вам удовольствие. Это может быть:

· фитнес;

· чтение;

· изучение языков;

· разные виды творчества;

· прогулки;

· плавание;

· музыка и др.

Возможно, изучая и познавая новое, вы сможете обнаружить в себе скрытые таланты.

Постановка целей

Планы на будущее, умение не откладывать жизнь на потом, а ставить цель и делать маленькие шаги по ее осуществлению помогает поддерживать баланс между телом и разумом, хорошее настроение и мотивацию.

Здесь очень важно не бросать, если что-то не получилось, а прибегнуть к помощи профессионалов, взять консультацию – это даст понимание того, как лучше действовать дальше.

Позитивный настрой

Очень важно не увлекаться негативными мыслями. Проблемы есть у всех, никто от них не застрахован, это также часть нашей жизни. Не ждите лучших времен и перемен. Проживайте свою жизнь максимально комфортно и радостно для себя.

Помните, что для каждой проблемы есть решение. Сохраняйте позитивный настрой и чувство юмора. И при необходимости не стесняйтесь обращаться за поддержкой, будь то к семье, друзьям или психологу.

Метод достижения сердечной когерентности "365"

Равновесие психического и физического зависит от того, как мы справляемся со стрессами и эмоциональными негативными воздействиями. Другими словами, наша частота сердечных сокращений сильно влияет на психическое состояние, и наоборот. Такую взаимосвязь между сердцем и мозгом можно использовать, чтобы в любых ситуациях держать себя в балансе, создавая систему "физиологического маятника". Это эффективный инструмент, в основе которого лежит дыхательная техника.

Как выполнять

Делайте спокойные вдохи и выдохи: вдох – 5 секунд, выдох – 5 секунд, и так по кругу. Важно выполнять в день три таких подхода по пять минут. Практику можно выполнять в любом положении, но не лежа. Ее легко сочетать с любыми повседневными делами и использовать в сложных ситуациях.

Полноценное здоровье – это баланс всех важных составляющих нашего тела, и его важно поддерживать, чтобы получать удовольствие и радость жизни.

19 ноября 2023, 13:06
Фото: PDPics/pixabay.com
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