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Суббота 24 июня

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Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить

Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить
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Бывает, видишь на девушке красивое платье, покупаешь себе такое же и понимаешь, что на тебе оно смотрится ужасно. И дело вовсе не в пропорциях тела или цвете волос и глаз.

Возможно, тот или иной образ не подходит вашему психологическому типажу. А он есть у каждого человека. И здесь речь, скорее, о личности человека: взгляд, мимика, жесты, пластика, первое впечатление, образ жизни. тембр голоса, динамика. Оценив все эти факторы, можно определить свой психотип и побирать образы, в которых вам будет комфортно. Итак, читайте описание и узнавайте себя.

1. Классик-эстет

Фото: AUG/face to face/www.globallookpress.com

Вы – настоящий карьерист, у которого работа стоит на первом месте. Зачастую это люди с высшим образованием, перфекционисты и реалисты.

В ваших образах необходима умеренность во всем – как в тканях, так и в длине. Классикам подходит симметричный принт – гусиная лапка, горошек, клетка, полоска. Лучше придерживаться минимализма, а если и креативить, то сдержанно. Акцент делайте на сумки и обувь, чтобы подчеркнуть статус. А в выборе укладок отдавайте предпочтение простым, без заморочек.

2. Традиционный

Фото: unsplash.com

У вас на первом месте семья, а потому вы хорошая жена или мама. Отношение к жизни у вас практичное и экономично. К гардеробу, кстати, тот же самый подход. А еще вам очень важно мнение мужа. Так что, спросите у него, как ему та или иная кофточка.

К гардеробу следует относиться рационально, зная что и с чем носить. Трендовые вещи покупать можно, но лучше выбирать не яркие и наиболее умеренные. Повседневная обувь должна быть на низком каблуке или с плоской подошвой. В образы можно добавлять немного классики, а также романтики (чтобы нравиться мужу). Лучше избегать привлекающие внимание укладки.

3. Романтик

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Вы – человек, который живет чувствами и эмоциями. Карьера у вас далеко не на первом месте. Гораздо важнее помечтать или влюбиться. Вы очень любите кудри, романтичные волны, прилегающие силуэты, оборки, летящие платья.

Вам больше всех подходят кружево, всевозможные рюши, перья. Но в выборе образов самое главное успокоить чрезмерную игривость и легкомысленность. А сделать это можно через яркие тренды, минимализм, элементы классики, элеганта и спорта. Если вам по душе романтичные платья, носите! Но не кажитесь принцессами из волшебной страны.

4. Женщина-вамп

Фото: jn1/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Вы – та самая роковая женщина, хищница, которая с легкостью покоряет сердца мужчин. Вам хочется демонстрировать свое тело и добавлять провокацию в свои образы. А минимализм и унисекс вам не по душе.

Разрезы, вырезы, яркие принты, платья-комбинации, кружево – это ваша история. Вам следует успокаивать откровенность одеждой, добавляя в образы классику, немного оверсайза или брутальность. Но не переусердствуйте!

5. Спортивно-динамичный

Фото: Nasser Berzane/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Вы – та самая "хорошая девочка", которая может совмещать несколько дел. И со всеми отлично справляетесь! Вы открытая и коммуникабельная. Работу выбираете динамичную, любите заниматься спортом. В вашем гардеробе наверняка много одежды, близкой к спортивному стилю: без облегающих силуэтов и сексуальности. А платья вам не по душе.

Но! На самом деле, вам подходят многие стили. Поэтому не бойтесь внедрять в свой гардероб женственность. Присмотритесь к спорт-шику.

6. Свободный художник

Коллекция Вивьен Вествуд. Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah/www.globallookpress.com

Вы – креативный человек, который видит весь мир, так сказать, в своем формате. Обожаете искусство, может быть, и сами творите. В вашем гардеробе много ярких, неординарных вещей. Возможно, вы любите винтаж. А образы зачастую подбираете в зависимости от настроения.

Самое главное для вас – не превратиться в персонажа. Необходимо внедрять в гардероб модные тренды, находя баланс между современностью и ретро. Приглядитесь к работам дизайнера Вивьен Вествуд.

24 июня 2023, 08:14
Фото: unsplash.com
Дни.ру• Требует проверки

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