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Lifestyle
От внешнего к внутреннему: Как порядок дома влияет на образ жизни и мышление?

От внешнего к внутреннему: Как порядок дома влияет на образ жизни и мышление?

Анастасия Аксакова

Анастасия Аксакова блогер

 Профессиональный организатор пространства, эксперт по порядку, сертифицированный консультант метода Мари Кондо. Подробнее - в блоге
О том как это сделать рассказала Анастасия Аксакова – эксперт по порядку, профессиональный организатор пространства, сертифицированный консультант метода Мари Кондо.
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Вся наша жизнь состоит из беготни, дом-работа, дети, личная жизнь, хорошо, если человек между рутинными делами успевает еще и заниматься хобби или спортом. Чем более насыщенная жизнь, тем меньше у нас возможности погружаться в домашние дела. И вроде бы ничего страшного не случилось, подумаешь, разбросанные вещи, заваленные столы старыми бумагами, гора немытой посуду на кухне, с кем не бывает. Однако, возвращаясь уставшим в конце дня, нам всем хочется расслабиться и сделать это в пространстве, наполненном хаосом гораздо сложнее. Отсюда начинает копится раздражение, тревожность и желание делать что угодно, лишь бы не идти домой. На этой почве начинают портятся отношения с близкими, а из-за беспорядка на кухне, по наблюдениям диетологов, сложнее придерживаться здоровых привычек в питании. Улучшить свое внутреннее состояние, стать более эффективным, научиться восполнять ресурс довольно просто – стоит начать с организации вашего дома.

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Большую часть своей жизни мы проводим внутри различных помещений и пространств, таких как наши квартиры, машины, школы, магазины, офисы и так далее. Освещение, фактуры, цвета, масштаб этих помещений напрямую воздействуют на чувства и подсознание человека через часть мозга, которая реагирует на геометрию занимаемого вами пространства. Мы часто слышим такие выражения, как "наш дом – наша крепость" или "бытие определяет сознание" и не спроста. Дом – это именно то место, в котором мы находимся максимально долго в течение жизни, поэтому я рекомендую очень тщательно относиться к его обустройству.

Избыток вещей и визуальный шум делают нас тревожнее. Скопление мелких предметов, ярких цветов, многочисленных надписей, а также вещей, связанных с незаконченным действием, перегружают информацией наш мозг. Но самое коварное качество визуального шума кроется в том, что наши глаза перестают его замечать, мы привыкаем к такому пейзажу, но при этом пестрая картинка будоражит наше сознание, держит сознание в тонусе и не дает расслабиться. В таких случаях, даже после уборки, нет ощущения легкости, воздуха и свободы в пространстве. Наведение порядка всегда начинается со структуры.

Чтобы добиться долгосрочного результата, нужно:

  • Четко понимать что, где и как вы собираетесь хранить.
  • Обязательно делить вещи по категориям, организовывая однотипные предметы в одном месте.
  • Всегда возвращать взятую вещь на место.

Сперва это покажется неудобным, в какие-то моменты не захочется тратить на это время. Однако, вскоре у вас выработается привычка – не оставлять на потом, которая будет дисциплинировать. Именно эта привычка поможет и в других сферах вашей жизни. Ведь чем упорядоченнее ваш дом, тем меньше времени вы тратите на бытовые дела – поиски нужных предметов, уборку, приготовлении пищи – и больше на ваши увлечения, работу и саморазвитие.

Сперва это покажется неудобным, в какие-то моменты не захочется тратить на это время. Однако вскоре у вас выработается привычка "не оставлять на потом", которая будет дисциплинировать. Именно эта привычка поможет и в других сферах вашей жизни. Ведь чем упорядоченнее ваш дом, тем меньше времени вы тратите на бытовые дела – поиски нужных предметов, уборку, приготовлении пищи – и больше на ваши увлечения, работу и саморазвитие.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 сентября 2022, 23:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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