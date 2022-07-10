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Lifestyle
Когда нет гардеробной: как организовать хранение одежды, если ее слишком много

Когда нет гардеробной: как организовать хранение одежды, если ее слишком много

Анастасия Аксакова

Анастасия Аксакова блогер

 Профессиональный организатор пространства, эксперт по порядку, сертифицированный консультант метода Мари Кондо. Подробнее - в блоге
Как правильно организовать хранение одежды, чтобы все поместилось, радовало глаз и не перегружало помещение, рассказывает профессиональный организатор пространства Анастасия Аксакова.
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Существует стереотип, что гардеробная — это самое идеальное место для хранения одежды. Но, гораздо важнее, как хранятся вещи, а не где. Даже в просторной гардеробной может быть хаос из-за переизбытка вещей и неправильного способа хранения. То же самое с дизайнерским интерьером – за завалами вещей и беспорядком эстетичности просто не будет видно.

У большинства людей шкафы завалены вещами, которые не используются по ряду причин: не тот размер, вы не можете подобрать подходящую одежду для создания полноценного образа, или вещи требуют определенного ухода, до которого так и не дошли руки. Отдельная категория – устаревшая одежда или вещи, перекочевавшие из статуса повседневных, в разряд "для дома или дачи". Что-то ждет своего часа, "ведь мода циклична", или вещь жалко выбросить, "потому что дорого стоила" и т. д. При этом здоровое желание каждого человека – иметь такой набор одежды, где все будет в носке, большая часть вещей будет сочетаться друг с другом, а на сборы тратиться минимальное количество времени. Знакомая каждому второму проблема "мне нечего надеть", перед забитым вещами шкафом, так же, как и все перечисленные моменты выше, легко решается с помощью грамотной организации пространства.

Начните с разбора гардероба

Первым делом займитесь несезонными вещами: разберите, избавьтесь от ненужных, оставшиеся можно будет компактно сложить и убрать в труднодоступные места, так чтобы они не мешались. Для несезонного хранения воспользуйтесь вакуумными пакетами, тем самым вы существенно сэкономите место в шкафу и убережете их от пыли. Если шкаф маленький, то несезонные вещи можно оттуда и вовсе убрать: разместите их в кофрах под или внутри кровати, в чемодане на балконе, в больших пластиковых контейнерах в кладовке или на шкафу.

Храните одежду одного сезона в одном месте

Это сделает процесс разбора и хранения вещей более продуктивным, а результат видимым. Разложите по категориям: джинсы к джинсам, свитера к свитерам и так далее. Пересмотрите каждую вещь и примите решение, что оставляете. Когда перед вами все вещи, легче определить, что вы носите, а что нет. Возможно, вы поймете, что такое количество вещей вам и не нужно вовсе и с легкостью избавитесь от дубликатов.

Адаптируйте шкаф под свои привычки хранения. Задайте себе вопрос: как вам удобнее всего возвращать вещи на свои места? Складывать или вешать на плечики? Чем легче человеку возвращать одежду в шкаф, тем проще там будет сохранять порядок.

Организуйте внутреннее пространство шкафа

Если с вешалками проблема, а плюс к этому еще и все битком, самым удобным вариантом будет установка дополнительных полок. Одежда, которая висит на штанге, занимает меньше места, если ее сложить вертикально и разместить в органайзерах или обувных коробках. Но даже если вы привыкли складывать одежду стопкой на полке, попробуйте хранить ее там же, но вертикально. Так вы будете видеть, что находится в глубине шкафа, вещь будет проще достать, не переворачивая при этом все остальное содержимое полки. Если же вам больше нравятся вешалки, можно добавить в шкаф еще одну штангу. Но есть нюанс – дополнительная штанга потребует вешать на плечики одежду в более компактном, коротком, виде. Например, блузку можно повесить не за плечи, а сложив поперек и свесив на перекладине, затем перекинув и сложив сверху рукава, чтобы они не болтались. Аналогичное можно проделать и с длинным платьем, но тут понадобятся две вешалки: подол нужно закинуть на перекладину вторых плечиков, в итоге платье сложится в три раза. Даже джинсы можно компактно повесить: сложите их пополам штанина к штанине, разделите визуально на три части, нижнюю часть повесьте на перекладину, а петли для ремня наденьте на крючок.

Используйте выдвижные ящики или комод под вертикальное хранение

Складывайте вещи в прямоугольник высотой с выдвижной ящик. Чтобы вещи стояли ровно, установите в ящик раздвижные разделители или воспользуйтесь органайзерами с ячейками. Здесь отлично разместится трикотаж, а для нижнего белья и носков можно вставить в ящик органайзер в виде сот. Белье не будет перемешиваться, все будет аккуратно лежать в своих ячейках. Кстати, такой органайзер легко сделать своими руками, например, из фетра. Вертикально можно хранить не только одежду, но и постельное белье. А если складывать сразу каждый комплект в наволочку, будет очень удобно доставать. Подходящее для белья место – нижний ящик в комоде.

Как видите, навести порядок в вещах и организовать хранение одежды удобно и компактно вполне реально, даже если у вас нет гардеробной, а лишь небольшой шкаф в квартире.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июля 2022, 08:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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