Нетворкинг – новая мода или необходимость?

Что такое нетворкинг и в чем его социальная роль
Нетворкинг всегда присутствовал в каждой культуре. Так, в 19 веке человека должен был кто-то представить в обществе, чтобы у него появилась возможность войти в него. Сейчас ничего не изменилось: мы все живем в социуме и для успеха должны уметь в нем коммуницировать. Существует три основных момента, которые определяют понятие нетворкинг.
Первое, нетворкинг – это про отношения, про умение находить общий язык с любым человеком. А над отношениями – будь то с коллегами или с любимыми – необходимо работать. Только тогда они будут здоровыми и крепкими.
Второе, нетворкинг предполагает умение дружить, и этот навык нужно развивать. Не так сложно познакомиться с кем-то, сколько потом поддерживать связь: искренне интересоваться жизнью другого человека, проявлять инициативу в общении и так далее.
И, наконец, третье, нетворкинг включает в себя равноценный обмен: информацией, связями, пользой. Просто прийти и взять, ничего не дав взамен, не сработает: вы тут же будете исключены из данного сообщества или сыщете славу не самого лучшего собеседника и партнера.
5 советов для построения крутого нетворкинга
Посещать мероприятия в рамках профессии или в смежных областях – так вы сможете охватить больше людей, у которых может быть интерес к вашей сфере.
Подготовить сильную самопрезентацию. У многих профессионалов с этим бывают сложности. А ведь умение рассказать о себе за 30 секунд так, чтобы вас запомнили – настоящее мастерство, которое необходимо для качественного нетворкинга.
Уметь слушать и слышать собеседника, быть щедрым на информацию и внимание.
Постоянно развиваться, чтобы вас ждали в сообществе, чтобы вы были источником вдохновения для других.
Быть в позиции "Я ок и ты ок": не считать себя умнее других, быть открытым к новой информации и при этом не обесценивать ни себя, ни окружающих.