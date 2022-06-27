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Lifestyle
Нетворкинг – новая мода или необходимость?

Нетворкинг – новая мода или необходимость?

Катя Кос

Катя Кос блогер

 Специалист по маркетингу, продюсер. Подробнее - в "Телеграме"
В последнее время растет количество разных клубов, сообществ и бизнес завтраков, главная цель которых – построение обширного нетворкинга, а не только полезный контент. В рамках подобных встреч можно не только рассказать о себе, но и найти деловых партнеров и клиентов, что будет вполне уместно. Эксперт по маркетингу, продюсированию, продвижению личного бренда и монетизации знаний через соцсети Катя Кос рассказала, в чем заключается новый интерес к нетворкингу и как его правильно строить.
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Что такое нетворкинг и в чем его социальная роль

Нетворкинг всегда присутствовал в каждой культуре. Так, в 19 веке человека должен был кто-то представить в обществе, чтобы у него появилась возможность войти в него. Сейчас ничего не изменилось: мы все живем в социуме и для успеха должны уметь в нем коммуницировать. Существует три основных момента, которые определяют понятие нетворкинг.

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Для чего нужен личный бренд и как его монетизировать?

Первое, нетворкинг – это про отношения, про умение находить общий язык с любым человеком. А над отношениями – будь то с коллегами или с любимыми – необходимо работать. Только тогда они будут здоровыми и крепкими.

Второе, нетворкинг предполагает умение дружить, и этот навык нужно развивать. Не так сложно познакомиться с кем-то, сколько потом поддерживать связь: искренне интересоваться жизнью другого человека, проявлять инициативу в общении и так далее.

И, наконец, третье, нетворкинг включает в себя равноценный обмен: информацией, связями, пользой. Просто прийти и взять, ничего не дав взамен, не сработает: вы тут же будете исключены из данного сообщества или сыщете славу не самого лучшего собеседника и партнера.

Катя Кос. Фото: пресс-служба

5 советов для построения крутого нетворкинга

  1. Посещать мероприятия в рамках профессии или в смежных областях – так вы сможете охватить больше людей, у которых может быть интерес к вашей сфере.

  2. Подготовить сильную самопрезентацию. У многих профессионалов с этим бывают сложности. А ведь умение рассказать о себе за 30 секунд так, чтобы вас запомнили – настоящее мастерство, которое необходимо для качественного нетворкинга.

  3. Уметь слушать и слышать собеседника, быть щедрым на информацию и внимание.

  4. Постоянно развиваться, чтобы вас ждали в сообществе, чтобы вы были источником вдохновения для других.

  5. Быть в позиции "Я ок и ты ок": не считать себя умнее других, быть открытым к новой информации и при этом не обесценивать ни себя, ни окружающих.

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Фото: pixabay.com
Автор: 27 июня 2022, 06:22 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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