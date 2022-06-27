Нетворкинг – новая мода или необходимость?

Что такое нетворкинг и в чем его социальная роль

Нетворкинг всегда присутствовал в каждой культуре. Так, в 19 веке человека должен был кто-то представить в обществе, чтобы у него появилась возможность войти в него. Сейчас ничего не изменилось: мы все живем в социуме и для успеха должны уметь в нем коммуницировать. Существует три основных момента, которые определяют понятие нетворкинг.

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Первое, нетворкинг – это про отношения , про умение находить общий язык с любым человеком. А над отношениями – будь то с коллегами или с любимыми – необходимо работать. Только тогда они будут здоровыми и крепкими.

Второе, нетворкинг предполагает умение дружить , и этот навык нужно развивать. Не так сложно познакомиться с кем-то, сколько потом поддерживать связь: искренне интересоваться жизнью другого человека, проявлять инициативу в общении и так далее.

И, наконец, третье, нетворкинг включает в себя равноценный обмен : информацией, связями, пользой. Просто прийти и взять, ничего не дав взамен, не сработает: вы тут же будете исключены из данного сообщества или сыщете славу не самого лучшего собеседника и партнера.

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