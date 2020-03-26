Как правильно организовать удаленную работу во время карантина

Сегодня мы живем в условиях жесточайшего кризиса и наблюдаем уникальные явления. В обычном режиме работы перевод на удаленный доступ занимает достаточно много времени и сил, но в период эпидемии на удаленку, буквально одним днем, перешли многие компании.

Как дисциплинировать себя и настроиться на работу из дома, “Дни.ру” рассказала клинический и кризисный психолог Мария Медведева.

В системе организационной психологии и коучинга есть специальная модель принятия изменений, которая называется "ADKAR". Она подходит к любой ситуации, когда нужно принять какие-то изменения, но мы рассмотрим ее на примере вынужденной удаленной работы. Эта аббревиатура означает:

A – awareness – осознание

D – desire – желание

K – knowledge – знания

A – ability – способность

R – reinforcement – подкрепление

Что это значит?

Осознание необходимости изменений. Понимание, почему это изменение необходимо – это первый, и очень важный шаг к успешному изменению. Внутренне мы можем испытывать сопротивление, потому что нас поставили в ситуацию, к которой мы не были готовы. На этом этапе мы должны договориться с самим собой. То есть объяснить для себя,те причины, по которым это происходит и разобраться в своих мыслях.

Да, это неожиданно, да это неудобно, но в текущей ситуации просто необходимо. Во-первых, это поможет сохранить работу на будущее, во-вторых – даст новый опыт, который может пригодиться. Для кого-то это может быть шанс объяснить близким, что работа – это важный процесс, и когда человек вернется в офис, они будут более уважительно относиться к рабочему времени. Детям бывает очень полезно понаблюдать за родителями в процессе работы, так повышается значимость родителей в их глазах, труд становится реальной ценностью, повышается уважение.

После того, как вы осознали причины, по которым эти изменения необходимы, появляется желание. Желание – это мотивация, и на этом этапе человек принимает решение поддерживать изменения и участвовать в них.

На этом этапе нам понадобятся знания, как воплотить изменения в жизнь. И вот только на этом этапе мы изучаем советы, как именно организовать свой новый рабочий процесс. Если вы не прошли предыдущие два пункта, то вряд ли эти советы у вас получится принять и воплотить. Только благодаря внутренней мотивации вы сможете успешно их применить. Итак, нужно:

Организовать рабочее место. Если у вас максимально стесненные жилищные условия, постарайтесь сидеть лицом к окну, или в крайнем случае к стене, чтобы перед Вашими глазами не было того, что может вас отвлечь. Увидели разбросанное белье – подумали о стирке, увидели посуду в раковине – тут же захотелось ее помыть.

Обязательно собираться утром как на работу. Одеться, обуться, желательно обувь со шнурками, так сложнее завалиться на диван, и одежду мять не захочется. Для женщин не лишним будет накраситься, можно даже надеть украшения. Не забывайте, в течение дня может возникнуть необходимость видеосвязи.

Установить ограничения для родных и близких. Придется объяснить им: то, что вы находитесь дома не значит, что вы свободны и доступны для общения. Можете так и сказать, "я сегодня работаю с 9 до 18. Обед у меня с 13 до 14, вот во время обеда можем пообщаться".

Заранее составить распорядок дня. Во-первых, это график вашего рабочего дня. Он может немного отличаться от обычного. Возможно будет удобнее начать на час раньше, и на час раньше закончить, потому что бабушка приводит детей именно к этому времени, и последний час все равно не получается продуктивно поработать. Во-вторых, решить вопрос с обеденным перерывом, и перерывами в течение дня, например по 15 минут в конце каждых двух часов.

Отключить на телефоне все чаты, не относящиеся к работе. Чат подъезда, родителей в школе и так далее.

Это тот минимум, который можно сделать. Возможно, кому-то эти меры покажутся слишком жесткими, но чем жестче вы их установите с самого начала, тем проще будет адаптироваться.

Способность внедрять изменения – это про то, чтобы научиться использовать новые инструменты. Например наладить и использовать видео-связь, и в этом работодатель должен оказывать полное содействие. Человек не должен решать эти проблемы самостоятельно. Все-таки налаженный процесс прежде всего в интересах работодателя.

И последнее, подкрепление. Только начав применять все на практике, можно внедрить изменения. Без отработки навыков на практике изменения невозможны. Более того, работодатель должен отслеживать процесс и подкреплять небольшим премированием, признанием, благодарностью, и просто обратной связью.

Кроме всех вышеперечисленных пунктов психолог отметила, что у данной проблемы есть две стороны. Одним людям тяжело войти в рабочий процесс, другие не могут из него выйти. "Очень важно заканчивать работу в определенное время, иначе, если вы будете засиживаться допоздна, дом перестанет быть для вас местом отдыха и расслабления. Вы не сможете переключиться, могут начаться проблемы со сном, и даже возможно возникновение депрессивных состояний. Так что, во всем важна мера и соблюдение режима", – добавила Мария Медведева.