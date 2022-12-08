Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Денег не хватает: позорно сбежавшая нищенка Хаматова избавляется от элитных хором ради пропитания
Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
партнеры
Четверг
8 декабря
Лента новостей
08:20
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака
08:00
Инфогигиена: как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков?
06:05
"Ах, как хочется вернуться…": песня из программы "Городок" с Олейниковым и Стояновым привела к циклу фатальных потрясений
04:10
Ивлеева добралась до Министерства культуры? "Монастырь" раздора и другие киноновинки
02:07
Подборка доступных ЖК бизнес-класса
00:23
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
00:01
Климентьев день: что нельзя делать 8 декабря
21:54
"Как всегда": резко оборвавшуюся жизнь Долиной вывернули наизнанку после суматохи в церкви
21:39
В Госдуме не поддержали проект о выплате 13-й пенсии: аналитик объяснил почему
21:35
"Резко подняли": алчные таксисты-"бомбилы" задрали цены в два раза
21:02
Илон Маск слетел с первой строчки рейтинга самых богатых людей в мире
20:26
"Мошенникам уловка удается": как на россиян вешают чужие кредиты
20:05
Шансов мало: пришибленному страшной болезнью Киркорову вынесли приговор
19:45
Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
19:25
Допрыгался: в лысом обрюзгшем мордовороте при аресте не сразу узнали Жукова из "Руки Вверх"
19:05
Более 5 тысяч женщин прошли ЭКО в Московской области в 2022 году
18:45
Куда россияне спускают деньги в Новый год – результаты опроса
18:25
Не смогли проводить по-христиански: угодившую в ДТП с пузом Акиньшину оплакивают как святую
18:05
"Здорового человека начинает крючить": священник рассказал о бесноватых людях
17:45
"Жарил парил и воткнул": сверкающая сосками Волочкова отдалась мужику на камеру в любимой позе
17:25
Развод со звездой "Кухни" и новая жена на 14 лет моложе: что стало с известным актером Прониным
17:05
Доля квартир с отделкой достигла 82%
16:45
"Компромисс невозможен": беременная Орлова потеряла ребенка
16:25
"Господи, помоги попасть в "фанеру": Лолита оправдалась за выступление с выключенным микрофоном
16:08
Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" 2022-2023
16:05
Серьезные проблемы со здоровьем: гниющего заживо Баскова парализовало на концерте
15:45
Самолет в аэропорту Кольцово не вылетел в Узбекистан из-за технической проблемы
15:25
Двойня: Обрюхативший жену Николаев сообщил о пополнении в семье
15:05
Пропавшую Барановскую без глаз и ног нашли в глубокой яме: Была кровопотеря
14:45
"Белые стены и потолок": психологические проблемы молоденького избранника Лепса поразили народ
14:25
"Пока смерть не разлучит нас": свежий труп около ЗАГСа шокировал прохожих
14:05
Подразнила народ: Сексапильная Хайди Клум прилюдно оголила свои прелести
13:45
Вырос копией деда, бросил учебу, подружился с отчимом-ровесником: как живет внук Андрея Миронова
13:25
"На колени встал": истязавшего Фриске садиста Шепелева настигла страшная кара
13:05
Названа главная ошибка россиян в сезон ОРВИ
12:45
Кричала на всю улицу: пережившая страшную боль звезда "Дома-2" лишилась последних денег
12:25
Черти бабку раздирают: сбежавшая в Израиль Пугачева возмутила паскудной бесовской молитвой
12:05
Как получить кредит в банке после обращения в МФО?
11:45
В добрый путь: Сраженную раком немощную Вайкуле брезгливо пнули в сторону кладбища
11:26
Столичный коллекционер возрождает моду на старинные украшения
11:05
Cовместимость в сексе и кольцо за 5 миллионов: 42-летняя красотка Семенович готовится к свадьбе
10:45
Грудастая чемпионка Туктамышева кричит в сладких муках у всех на виду: Побаловалась с искусственным
10:25
"Увидеть скрытое": потекшая в бане Андреева ласкает интимную зону меж волосатых складочек
10:14
Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вручают водительские права по новой схеме
09:45
"Рухнули привычные цепочки": расплата за сочную мандаринку влетит россиянам в копеечку
09:25
Слетелись как коршуны: соседи окружили дом доживающей последние дни Заворотнюк
09:06
"И тут как слезы покатятся!": внезапный уход сына раздавил певицу Валерию
08:30
"Дхарма": книга Сахары Роуз Кетаби
08:10
Запихнула глубоко: Раскрывшая интимные проблемы с мужем Седокова поласкала мокрую дырочку на камеру
06:16
Три тысячи лет желаний
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бросившая Газманова жена объявила о распаде семьи: Угнетающее чувство
Стал многодетным отцом и переехал в глухое село: что случилось со звездой "Паутины" Харитоновым
Получили незаконно: Объявлено о лишении израильского гражданства вякающих Пугачевой и Галкина*
Двойня: Обрюхативший жену Николаев сообщил о пополнении в семье
Серьезные проблемы со здоровьем: гниющего заживо Баскова парализовало на концерте
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Инфогигиена: как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков?

Инфогигиена: как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков?

Елена Мильто

Елена Мильто блогер

 Кандидат психологических наук, популяризатор психологи эффективности, автор методики шэфф-мышление, автор телеграм-канала Матушка Лень .
Как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков? Рассказывает кандидат психологических наук, популяризатор психологии эффективности, автор методики шэфф_мышление и телеграм-канала "Матушка Лень" Елена Мильто.
прочитано 153 раза

Очень важно соблюдать персональную информационную гигиену, оберегая себя от инфофастфуда. Пользователь интернета в возрасте от 16 до 64 лет в среднем проводит в онлайне 6 ч. 43 мин. каждый день.

ПО ТЕМЕ

Как избавиться от синдрома спасателя

Бездумное пролистывание ленты и поиск информации по волнующей тебя теме заставляет алгоритмы показать тебе это чаще и чаще. Выход только один: остановиться.

  1. Проанализируй соотношение времени в Сети и пользы от полученного в ней.
  2. Определи доминирующий контент. Выпиши 7 основных тем, которые попадают тебе в ленту. Подумай, действительно ли они нужны.
  3. Зачисти авторов и паблики. Отпишись от каналов, которые редко обновляются, повторяют другие, пишут новости, вызывающие негативные эмоции.
  4. Прежде чем что-то написать а свою ленту, задай себе вопрос "Зачем?", и если ответ удовлетворяет – действуй.
  5. Изучи алгоритмы, добавляй только полезные тебе новые сообщества, издания и страницы людей.
  6. Освободившееся время потрать на хобби, о котором давно думала, но не находила сил. В том числе больше читай литературы, а не новостей. 6 минут чтения снижает уровень стресса на 68%.
  7. Возьми за привычку первые несколько часов после пробуждения и перед отходом ко сну не брать в руки телефон, не открывать социальные сети и новостные каналы.
  8. Отведи для интернета определенное время: сейчас полчаса новостей, потом полчаса на интернет-магазин.
  9. Мировые, локальные и профессиональные новости достаточно читать раз в неделю. Каждой сфере отведи свой день недели и строго предельное время.
  10. Заведи правило трёх социальных сетей. Например, в телеграме читаешь по работе, во ВКонтакте общаешься, а на ютубе смотришь лекции.

Береги свое чистое новое цифровое пространство. Соблюдай инфогигиену, не поддавайся на провокации информисточников, не эмоционируй понапрасну в комментах. Ну, а если вдруг все же захотелось "по старой памяти" посмотреть видео с котиками, не ругай себя за слабость, но защити себя и воспользуйся функцией "инкогнито" в браузере, к примеру.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2022, 08:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров против Наргиз и Бони, бегство Пугачевой и удар Уилла Смита на "Оскаре": главные скандалы 2022 года

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Двойня: Обрюхативший жену Николаев сообщил о пополнении в семье

Большая радость!
Шоу-бизнес

Не смогли проводить по-христиански: угодившую в ДТП с пузом Акиньшину оплакивают как святую

Актрису жаль
Шоу-бизнес

"Господи, помоги попасть в "фанеру": Лолита оправдалась за выступление с выключенным микрофоном

Певица не скрывает подлога

Шоу-бизнес

"Жарил парил и воткнул": сверкающая сосками Волочкова отдалась мужику на камеру в любимой позе

Балерина не против

Гороскоп

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Здоровье

Более 5 тысяч женщин прошли ЭКО в Московской области в 2022 году
"Здорового человека начинает крючить": священник рассказал о бесноватых людях
Названа главная ошибка россиян в сезон ОРВИ
3 главных правила зимнего гардероба

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+