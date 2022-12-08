Инфогигиена: как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков?

Очень важно соблюдать персональную информационную гигиену, оберегая себя от инфофастфуда. Пользователь интернета в возрасте от 16 до 64 лет в среднем проводит в онлайне 6 ч. 43 мин. каждый день.
Бездумное пролистывание ленты и поиск информации по волнующей тебя теме заставляет алгоритмы показать тебе это чаще и чаще. Выход только один: остановиться.
- Проанализируй соотношение времени в Сети и пользы от полученного в ней.
- Определи доминирующий контент. Выпиши 7 основных тем, которые попадают тебе в ленту. Подумай, действительно ли они нужны.
- Зачисти авторов и паблики. Отпишись от каналов, которые редко обновляются, повторяют другие, пишут новости, вызывающие негативные эмоции.
- Прежде чем что-то написать а свою ленту, задай себе вопрос "Зачем?", и если ответ удовлетворяет – действуй.
- Изучи алгоритмы, добавляй только полезные тебе новые сообщества, издания и страницы людей.
- Освободившееся время потрать на хобби, о котором давно думала, но не находила сил. В том числе больше читай литературы, а не новостей. 6 минут чтения снижает уровень стресса на 68%.
- Возьми за привычку первые несколько часов после пробуждения и перед отходом ко сну не брать в руки телефон, не открывать социальные сети и новостные каналы.
- Отведи для интернета определенное время: сейчас полчаса новостей, потом полчаса на интернет-магазин.
- Мировые, локальные и профессиональные новости достаточно читать раз в неделю. Каждой сфере отведи свой день недели и строго предельное время.
- Заведи правило трёх социальных сетей. Например, в телеграме читаешь
по работе, во ВКонтакте общаешься, а на ютубе смотришь лекции.
Береги свое чистое новое цифровое пространство. Соблюдай инфогигиену, не поддавайся на провокации информисточников, не эмоционируй понапрасну в комментах. Ну, а если вдруг все же захотелось "по старой памяти" посмотреть видео с котиками, не ругай себя за слабость, но защити себя и воспользуйся функцией "инкогнито" в браузере, к примеру.