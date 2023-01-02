Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
Певец Шура дочерна сгорел в пожаре: что осталось от тела
"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
Растет животик: 49-летняя Наташа Королева ждет малыша
партнеры
Понедельник
2 января
Лента новостей
20:21
Киркоров против Наргиз и Бони, бегство Пугачевой и удар Уилла Смита на "Оскаре": главные скандалы 2022 года
18:12
"Попутного ветра в горбатую спину": кричащую о помощи лохматую Орбакайте зверски бросили в море
18:08
Анна Семенович поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
17:19
"Перегаром завоняло": Волочкова без лифчика раскорячилась на кровати
17:12
"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку
15:53
"Наимерзейшийший тип": разрыдавшийся Садальский прошелся по Галкину*
15:13
Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
14:33
Прощальный взгляд: признанного мертвым внука Пугачевой проводили в последний путь 1 января
13:31
"Твоя": сверкнувшая мясистым задом без трусов Кудрявцева работает ртом на радость мужу
12:40
"Пир во время чумы": как Собчак, Лепс и Киркоров провели Новый год
11:55
"Петросяна пора на свалку": гнусно порвавшего с женой в Новый год юмориста утешила губастая молодка
11:24
"Обиды, невзгоды и разочарования": притащивший в дом другую женщину Маликов подбил жену на развод
08:03
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
06:19
10 способов увлажнить воздух в квартире
04:03
Диетолог назвала повышающие выносливость продукты
02:36
Актриса, у которой нет "Оскара": хитрая лисица притворилась дружелюбным песиком
00:32
Игнатов день: народные приметы и запреты в праздник 2 января
23:14
Красиво и без ремонта! Простые советы по преображению старой квартиры
22:06
Уход за губами в зимний период: универсальные советы
21:07
Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
20:11
Для любителей сладенького: рецепт простого лимонного тарта с меренгой от Виктории Дайнеко
19:02
Салфетки-елочки для новогоднего стола своими руками – видео
18:19
Эвелина Бледанс поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:05
Контакт с духами, гадания и розыгрыши: четыре развлечения в новогодние каникулы
16:03
Чем заняться на новогодних праздниках: пять дельных советов
15:06
Поздравление с Новым годом – 2023: душевно и в рифму
14:10
Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
13:08
Пугачева, Долина, Леонтьев: новогодние тосты от звезд
12:03
В Новый год с хорошим настроением: свежие анекдоты
11:25
Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм
11:04
Бузова в помощь: как избавиться от надоедливых гостей в Новый год – 2023
10:21
Мужчины в "деле": 5 самых удачных операций голливудских звезд
09:16
Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
08:12
Почему супруги скандалят в новогоднюю ночь: безумные истории от врача и полицейского
06:20
Почему мужчина не дарит подарки?
04:15
Как избавиться от похмелья: рецепт Елены Малышевой
02:44
К чему снится сон в Новый год
00:53
Новый год и День Илии Муромского: приметы 1 января
23:04
Что посмотреть в новогодние праздники: пять лучших фильмов для детей и родителей
22:26
Полезный и вкусный: как приготовить майонез в домашних условиях
21:37
Осторожно, праздники: как правильно пить алкоголь без риска отравления
20:02
Фальшивая насквозь: как мнимая Пугачева за бугром в сериале снималась
19:08
Тест: знаете ли вы новогодние традиции разных стран
18:18
Трагические итоги года: Россия похоронила известных артистов
17:31
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
17:11
Обращение Путина 2023: президент поздравил россиян с Новым годом
17:05
Тест: сможете ли вы написать поздравление с Новым годом правильно
16:01
Чумаков и Ковальчук поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом
15:35
Побитую Бородину пришлось спасать из разъяренной толпы: Это жесть
14:18
Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прощальный взгляд: признанного мертвым внука Пугачевой проводили в последний путь 1 января
Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм
"Твоя": сверкнувшая мясистым задом без трусов Кудрявцева работает ртом на радость мужу
Пугачева, Долина, Леонтьев: новогодние тосты от звезд
Как избавиться от похмелья: рецепт Елены Малышевой
К чему снится сон в Новый год
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Richard Harbaugh/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Киркоров против Наргиз и Бони, бегство Пугачевой и удар Уилла Смита на "Оскаре": главные скандалы 2022 года

Если сказать, что этот год был богат на события, значит, не сказать ничего. Геополитическая обстановка, конечно, не нуждается в обсуждении, а громкие скандальные события в мире шоу-бизнеса в 2022 "Дни.ру" предлагают вспомнить.
прочитано 407 раз

Начнем с главного скандалиста 2022 года – народного артиста России Филиппа Киркорова. В конце апреля певец отметил 55-летие. Конечно же, с размахом. Он представил поклонникам концертное шоу "55. Голд". Один из номеров особо впечатлительные до сих пор не могут забыть. Артист сплясал на кресте во время исполнения песни "Мария Магдалена". Тогда его обвинили в оскорблении чувств верующих. Позже певец сказал, что в его выступлении нет злого умысла.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Еще один скандал, виновником которого стал Киркоров, тоже произошел на его концерте. Во время выступления в Ташкенте Филипп жестко прошелся по депортированной из России Наргиз, которая, увидев в столице Узбекистана билборд с рекламой шоу артиста, произнесла: "Понаехали *** (блин – Прим. ред.)". Певец, стоя на сцене, пристыдил Закирову за хамство и сам нахамил – назвал ее уродиной, а ее лицо – рожей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

На этом скандал мог бы закончиться, но неожиданно для всех вмешалась блогерша, бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня. Она назвала поступок Киркорова отвратительным. Мол, настоящий мужчина никогда не позволил бы себе называть другую женщину уродиной. Филипп молчать не стал и написал Виктории, что та, переводя на "цензурный", является неразборчивой в половых связях тварью, которой скоро воздастся по заслугам.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В этом году об остроте своего языка напомнила и бывшая жена Филиппа Киркорова, ныне – супружница Максима Галкина* Алла Пугачева. Покинув Россию вместе с детьми и выставив особняк в деревне Грязь на продажу, артистка обратилась к россиянам, которые ее жестко критиковали за позицию. Она написала: "Были холопами, стали рабами". Это высказывание многие сочли плевком и записали Аллу Борисовну в предательницы.

Фото: Richard Harbaugh/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

А за океаном в этом году обсуждали не менее громкий скандал. На 94-й церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит ударил ведущего, комика Криса Рока по лицу за шутку о лысине Джады Пинкетт Смит (жена актера). Женщина побрила голову из-за облысения. За пощечину и ненормативную лексику во время церемонии Смиту запретили участвовать в мероприятиях Академии кинематографических искусств и наук на протяжении 10 лет.

* внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов 16.09.2022

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 января 2023, 20:21 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Губерниев против Бузовой, "голубки" Киркоров и Дава и Free Britney: топ-5 скандалов 2021 года

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Наимерзейшийший тип": разрыдавшийся Садальский прошелся по Галкину*

Бедная Алла!
Шоу-бизнес

Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023

От всего сердца!
Шоу-бизнес

"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку

Времени даром не терял
Шоу-бизнес

Киркоров против Наргиз и Бони, бегство Пугачевой и удар Уилла Смита на "Оскаре": главные скандалы 2022 года

Об этом говорили все

Гороскоп

Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января

Здоровье

Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+