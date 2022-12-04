Невероятно, но факт: самые нелепые просьбы о пластике

В своей практике пластические хирурги нередко сталкиваются с историями, когда на консультацию приходят с необычной или, скорее, невероятной просьбой. И, конечно, в большинстве случаев дальнейшего общения уже не будет.

Хочу копию!

Внешность знаменитостей, а точнее, отдельные ее составляющие многих будоражат и манят. Обязательно кому-то хочется скопировать точеные скулы Анджелины Джоли или получить знаменитый раскосый взгляд, как у Беллы Хадид. Изящные тонкие носики Блейк Лайвли или Меган Фокс тоже в списке. Диктует свои правила красоты и современный мир соцсетей с многочисленными фильтрами: свои обработанные до нужного идеала фото нередко становятся планом действий. Конечно, когда с пациентом получается вести диалог, поработать с пропорциями лица и добиться гармонизации можно. Но только если речь не идет о навязчивой идее стать чьей-то копией. Иначе из-за бесчисленных походов к врачу можно стать живой Барби или ее дружком Кеном. И такие случаи в мировой практике существуют: люди готовы ложиться на стол пластического хирурга десятки раз, чтобы в очередной раз что-то улучшить.

На мой взгляд, те врачи, которые соглашаются выполнять абсолютно любые просьбы пациента, заботятся исключительно о материальной части вопроса. Вряд ли здесь уместно говорить о эстетическом вкусе и порядочности. Что касается людей, которые ищут идеальную внешность, то здесь все просто: это сильные комплексы, желание обратить на себя внимание, прославиться. С этим должен работать психотерапевт, а не хирург.

Мир фэнтези

В практике приходилось сталкиваться с людьми, которые всерьез хотели стать обладателями маленьких рожек или хвостика из силикона. Было забавно, что через какое-то время уже другая девушка просила именно такой хвостик удалить – понятно, что в свое время инициатором такого декора стал ее бойфренд. А еще однажды была пациентка, которая непременно хотела параллельные полу брови. Отдельным списком идут поклонники фантастики, настоящие фанаты сказочных компьютерных игр. Одним нужны эльфийские ушки, другим – удлиненные конечности, третьим – кошачий разрез глаз. Все это звучит забавно и, если подумать, никакого вреда не несет. Но делать такую "работу" совершенно нет желания – ни с точки зрения медицины, ни по эстетическим соображениям. Хотя, если известны случаи такого "преображения", значит существуют и врачи, помогающие это получить.

Просто так хочется

У каждого человека свои представления о красоте. Но разница в том, что одни, обращаясь за разными видами коррекций, хотят убрать причину комплексов или устранить какой-то дефект, при этом сохранив индивидуальность. А другие выразительность и проявление своей красоты видят в крайностях. Это ведь непривычно и нелепо, если девушка просит нарастить ей горбинку на носу. А другая всерьез думает, что такая же грудь, как у подружки или какого-то кумира изменит ее жизнь в лучшую сторону.

Как правило, подобные истории связаны с психологическими отклонениями, сексуальными фантазиями или нестандартным мышлением. Какой бы ни была причина, такой пациент не располагает к совместной плодотворной и комфортной работе. Если у пластического хирурга не получается отговорить или переубедить, то общаться смысла нет. Всегда огорчает заниженная самооценка, "равнение на звезду", постоянное самокопание. Лучше в таких случаях идти не к пластическому хирургу, а обратить внимание на свой внутренний мир и уверенность в себе.