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Идея фикс: когда хирург не поддержит операцию

Идея фикс: когда хирург не поддержит операцию

Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе блогер

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"
Чтобы пластическая операция состоялась, одного желания пациента не достаточно. Не все запросы могут быть исполнены, и не всегда обстоятельства для этого благоприятны. Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказывает, в каких случаях добросовестный врач от эстетической процедуры отговорит или откажет по объективным причинам.
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Причина 1

Нет показаний

В пластической хирургии, как ни странно, такая фраза тоже может прозвучать. Для человека решение отправиться к хирургу может быть спонтанным или навязанным кем-то решением. А для врача – это зона ответственности, осознанные действия. Бывает, что у лица вполне гармоничные пропорции и вмешательство не изменит его в лучшую сторону. Это же и относится к телу – например, форма груди должна вписываться в общие объемы и телосложение. В таких случаях врач попытается отговорить пациента от необдуманного шага, рассказав об анатомическом строении, чертах лица и других важных факторах. Либо предложит альтернативные коррекционные методы – инъекции или другие малоинвазивные процедуры.

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Причина 2

Комплексы и психологические расстройства

У каждого человека найдется минимум парочка претензий к своему лицу или телу. Но зацикливания на этом в большинстве случаев нет – просто факт, просто обычное недовольство. Но если пациент уже с порога начинает перечислять список недостатков, выражать недовольство от любых косметических процедур – звоночек тревожный. Профессиональный врач не поддержит желание соответствовать всем модным веяниям и не сможет, как волшебник, выполнить любой запрос «сделать точно также как у…». Нередко встречаются пациенты и с явными психологическими расстройствами. В состоянии депрессии или с маниакальным стремлением бесконечного улучшайзинга своего лица и тела. Хирург найдет корректные способы завершить дальнейшее общение, если почувствует, что основная цель жизни сводится к поиску новых методов корректировки внешности.

Причина 3

Отсутствие диалога

Найти своего врача – не просто фраза. Без взаимопонимания и умения слышать друг друга ничего не получится. Или получится, но не так, как хотелось. Пациент может прийти с каким-то определенным желанием, но нужно быть готовым к тому, что оно будет скорректировано. Хирург подбирает лучшее решение и основывается на множестве факторов. Также важна дисциплина: как до, так и после вмешательства, нужно соблюдать рекомендации врача. Но иногда упорство пациента одерживает верх. Если он не понимает, что сделать из большого носа незаметную кнопочку нельзя, точно также как с первого раза увеличить грудь с нулевого до пятого размера, хирург работать с таким сложным человеком не станет.

Причина 4

Странные просьбы

Какие только запросы не слышат врачи в своих кабинетах. Фраза "добавить изюминку" иногда начинает играть совершенно непредсказуемыми красками. Кому-то нужны ушки, как у эльфа, или шрамы как у любимого персонажа из компьютерной игры. Девушки в стремлении угодить партнеру, могут обратиться с просьбой о хвостике или симпатичных рожках. Для кого-то это, возможно, забавно, но для врача – совершенно неэтично и странно. Ни один добросовестный хирург на такое вмешательство не согласится.

Причина 5

Медицинские показания

Если врач не назначит большой список анализов и обследований – это повод насторожиться. Полная картина о состоянии здоровья важна для того, чтобы в первую очередь обезопасить пациента. Отказано может быть в случае серьезных заболеваний, высокого индекса массы тела, приема препаратов, влияющих на свертываемость крови – перечень противопоказаний в свободном доступе можно увидеть к любой операции. Иногда врач может назначить дополнительное обследование и принять решение на основании результатов или отсрочить операцию, если будут выполнены определенные требования и рекомендации.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: pixabay.com
Автор: 31 октября 2022, 06:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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