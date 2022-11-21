Эффект Золушки: витаминная капельница для принцессы

Чтобы выглядеть моложе и привлекательнее, сегодня уже не обязательно делать пластическую операцию. Достаточно вовремя восполнять дефицит нутриентов, чтобы сохранить не только внешнюю красоту, но и внутреннее здоровье.



Незаменимой для этой цели оказывается IV-терапия, в рамках которой особый интерес у пациентов вызывает капельница с загадочным названием "Золушка".

Что такое IV-терапия?

IV-терапия — это набирающий популярность способ восполнения дефицитов витаминов, минералов, аминокислот с помощью внутривенных инъекций препаратов. Она также повышает эффект от косметологических процедур и может применяться параллельно с аппаратными или инъекционными методиками.

Доставка витаминов, антиоксидантов и других незаменимых компонентов внутривенно считается более действенной, ведь биодоступность в таком случае составляет 80%, в отличии от приема таблеток (они усваиваются лишь на 20-30%). Активные вещества сразу поступают в кровь, минуя микрофлору и кислоты ЖКТ, оказывая минимальную нагрузку на печень.

Какие коктейли существуют?

IV-терапия улучшает не только внешний вид, но и общее состояние, оздоравливает организм. Сегодня существует обширный диапазон коктейлей, направленных на детоксикацию, укрепление волос, ногтей, повышение иммунитета и другое.

Есть капельницы с витаминами, микроэлементами, энерготропными веществами. Последние увеличивают энергетический потенциал клеток и показаны в период стрессовых и интенсивных физических нагрузок, для нормализации режима сна и бодрствования.

Составы с аминокислотами, которые играют ключевую роль в построении клеток различных органов и систем, применяются при инвазивных травмирующих косметологических процедурах. Активные вещества восполняют строительный материал для синтеза нового коллагена и регенерации тканей.

Капельница Золушки: состав и особенности

В составе капельницы Золушки содержатся 3 мощных антиоксиданта:

глутатион — выводит токсины, устраняет признаки старения, последствия стресса;

альфа-липоевая кислота — устраняет отечность, мелкие морщины, сужает поры, улучшает цвет лица, уменьшает жировые отложения;

витамин С — осуществляет регуляцию окислительно-восстановительных процессов, стимулирует выработку коллагеновых волокон, снижает проницаемость капилляров, разжижает кровь.

Их комбинация позволяет профилактировать нежелательную гиперпигметацию, улучшать качество кожи, обладает противовоспалительным, сосудоукрепляющим действием. Препарат также будет полезен при низком иммунитете, хронической усталости, интоксикации, стрессовых состояниях.

Капельница Золушки заслужила признание во всем мире, входит во многие протоколы анти-эйдж стратегий. Она хорошо сочетается с аппаратными и инъекционными методиками, усиливает действие косметологических процедур.

Когда нужна капельница Золушки?

Процедуру часто рекомендуют при дерматологических проблемах, слабом иммунитете, расстройствах сна, нестабильном психоэмоциональном фоне, первых признаках старения. Но это не означает, что пациент по своему усмотрению может прийти в клинику и пройти инфузионную терапию.

Нельзя просто так делать капельницу с большим количеством антиоксидантов, так как прием таблетированных или внутривенных форм может усугубить многие хронические заболевания. Это медицинская манипуляция, требующая строгого назначения врача, учета показаний и противопоказаний. Поскольку IV-терапия проводится курсами, количество процедур, комбинацию с другими коктейлями тоже определяет специалист.

Как проходит процедура?

Капельница Золушки может назначаться в рамках протокола анти-эйдж стратегии, при дефиците нутриентов, подтвержденном лабораторными исследованиями. Если врач допускает пациента к процедуре, специальной подготовки непосредственно к проведению инфузионной терапии не нужно.

Процедура не требует анестезии, поскольку пациент не испытывает дискомфорта. Специалист обрабатывает место инъекции антисептиком и вводит иглу. Через нее препарат поступает в кровоток. Продолжительность капельницы не более 40 минут.

Как правило, после сеанса пациенты хорошо себя чувствуют и сразу отправляются домой. Особый период восстановления и какие-либо ограничения не требуются. Если необходим курс из нескольких сеансов, врач назначит время и дату следующего визита.

Уже через несколько дней после капельницы пациенты замечают первый эффект, который приятно удивляет. Общее состояние улучшается, нормализуются обменные процессы, осветляется пигментация, выравнивается тон кожи, стабилизуется эмоциональный фон, выводятся продукты распада.

Благодаря тому, что полезные элементы поступают сразу в кровь и усваиваются на 80-90%, наступает настоящий "эффект Золушки". Женщина преображается внешне и внутренне. Нормализуется липидный обмен, уходят жировые отложения, фигура приобретает более четкие очертания.

Капельница запускает выработку коллагена, что положительно сказывается на состоянии кожи. Она буквально сияет изнутри, овал лица подтягивается. Общее очищение организма, клеток печени позволяет избавиться от акне.

Когда улучшается состояние организма и внешний вид, женщина чувствует себя принцессой. Осанка становится более подтянутой, в глазах читается уверенность. И все это происходит, как по мановению волшебной палочки феи, роль которого в современном мире играет IV-терапевт.

IV-терапия в России

В Европе инфузионная терапия очень популярна. В России она только развивается. К сожалению, многие пациенты воспринимают капельницы как процедуру, равноценную стрижке у парикмахера.

Но введение нутриентов в больших количествах может негативно сказаться на самочувствии, если не учитывать противопоказания. Перед капельницей Золушки необходимо сдать анализы, чтобы выявить дефициты, проконсультироваться с узкими специалистами. IV-терапия омолаживает и полезна для здоровья, но только при грамотном проведении и соблюдении клинических условий.