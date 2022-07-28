Консультация с косметологом: не волноваться, а спрашивать

Можно ли спрашивать у
косметолога о его специализации и опыте?
Удостоверяться в том, что вы в надежных руках, не только можно — однозначно нужно. Необходимо проверить, что клиника имеет лицензию, а все работающие в ней специалисты — медицинскую квалификацию. У врачей должно быть высшее образование: ординатура или интернатура по дерматовенерологии и профпереподготовка по косметологии.
Что касается опыта — конечно, он имеет значение. Однако молодые специалисты нередко наступают на пятки старшим коллегам, проработавшим много лет. Поэтому главное — знать, что клиника имеет определенный авторитет, ознакомиться с информацией о выбранном специалисте, посмотреть отзывы и результаты его работ.
Разумеется, не стоит принимать решение о процедурах и операциях до того, как вы придете на консультацию и пообщаетесь с врачом лично.
Как узнать, в каком
состоянии кожа на момент обращения в клинику?
Грамотный доктор сам проведет диагностику и уже на первичной консультации сможет определить и тип кожи, и спектр желательных процедур.
Первый прием у косметолога обычно включает в себя осмотр и рекомендации, как по профессиональному, так и по домашнему уходу. Если клиника располагает диагностической аппаратурой, то она задействуется в оценке состояния кожи.
Какие препараты и аппараты
будут использованы во время процедуры? Можно ли просить сертификаты?
Большинство уважающих себя клиник размещают на сайте информацию о том, какие линейки инъекционных препаратов и какие аппараты у них представлены.
Весь парк оборудования должен иметь регистрационные удостоверения и быть разрешенным на территории Российской Федерации.
Что будет, если пропустить
часть процедур/не пройти весь курс лечения?
Для того чтобы получить хороший результат, нужно точно следовать всем рекомендациям специалиста.
Перед началом курса составляется план лечения, с которым пациент должен быть ознакомлен. Любое отклонение от графика может привести к снижению эффективности или полному отсутствию результата.
Поэтому ответ однозначен: чтобы не потратить время и деньги зря, нужно досконально соблюдать весь протокол лечения.
Как подготовиться к
процедуре? Есть ли какие-то ограничения в питании или уходе за кожей?
Особенности подготовки зависят непосредственно от назначенной процедуры.
Существуют инвазивные, травмирующие методики, есть процедуры уходовые. Некоторые вмешательства предполагают дальнейший период реабилитации, другие — нет.
Поэтому рекомендации касаемо подготовки всегда индивидуальны и зависят от того, какое лечение пациент проходит.
Можно ли совмещать несколько
процедур одновременно?
Чаще всего совмещение нескольких методик — не только допустимый, но и самый оптимальный вариант.
На сегодняшний день уже существуют комплексные протоколы лечения, предполагающие, например, применение аппаратных и инъекционных процедур во время одного визита к косметологу.
Необходимость смешанного подхода и набор методик, опять же, диктуется индивидуальными показаниями и целями курса.
Есть ряд процедур, сочетание которых категорически недопустимо. Разумеется, в грамотно составленном плане лечения это будет учитываться.
Какие побочные эффекты могут
возникнуть после процедуры?
Можно перечислить самые разные побочные эффекты: от отсутствия результата до ожогов, рубцевания, вторичных инфекций, длительного периода реабилитации. Список рисков зависит от типа методики и состояния пациента.
Среди факторов, определяющих вероятность внеплановых сложностей, можно назвать генетическую предрасположенность к посттравматической гиперпигментации или рубцам, наличие хронических заболеваний и т.д.
Снизить риски поможет грамотно собранный анамнез.
Не менее важный момент — учитывать сезонность процедур. Например, часть методик лучше применять в осенне-зимний период, так как они противопоказаны при активной инсоляции.
Частым противопоказанием к проведению той или иной процедуры является беременность или лактация — чтобы избежать побочных эффектов, нужно просто отложить косметологическое лечение на другое время.
Какой нужен домашний уход
после процедуры?
Косметология — крайне обширная ветвь медицины. Есть процедуры не травмирующие, а есть инвазивные.
Очевидно, что простой массаж практически не имеет противопоказаний и не требует из ряда вон выходящего ухода. В то время как после лазерной шлифовки, сопровождаемой повреждением кожного покрова, место, подвергшееся процедуре, нельзя мочить, на него запрещается наносить любые косметические средства, иногда назначаются антибактериальные и регенерирующие препараты.
Какой примерный срок эффекта
после процедуры?
Если говорить о таких серьезных вмешательствах, как ультразвуковой SMAS-лифтинг или игольчатый радио-лифтинг — то есть, о процедурах, направленных на анти-возрастной результат, улучшение контуров, овала лица — то в этих случаях эффект развивается постепенно, в течение трех месяцев.
Вообще, существует целый ряд методик, связанных с периодами восстановления между процедурами и нарастающим положительным эффектом.
Принцип таков: ткани травмируются, запускается каскад синтеза коллагена. Старый коллаген полностью утилизируется и восполняется примерно за 90 дней. Поэтому обычно к третьему месяцу курса пациенты расцветают и наслаждаются заметными результатами.
В то же время ботулотоксин, ботокс, диспорт, ксеомин — препараты, используемые для профилактики формирования глубоких морщин — дают максимальный эффект ко второй неделе, а у кого-то хорошие результаты наблюдаются уже на четвертый день.
Применяя биоревитализацию, тоже следует ориентироваться на две недели, за которые становится явным эффект увлажнения, расправления поверхностных морщинок, здорового сияния.
Если же с пациентом работают на длительной основе, преследуя некую масштабную цель, иногда лечение составляет от трех до шести месяцев.
В случаях борьбы с хроническими дерматологическими заболеваниями, такими как акне и розацеа, требуется долгое и регулярное посещение врача. Уход и процедуры назначаются в зависимости от периодов обострений и ремиссий, а также сезонности.
Узнать все подробности заранее невозможно, потому что каждый случай
индивидуален. Главное — выбрать авторитетную клинику и квалифицированного
специалиста. Диагностика состояния, цели, средства и противопоказания
определятся на первичной консультации. Если соблюсти протокол лечения грамотно
и ответственно, результат оправдает ожидания!