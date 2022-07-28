Консультация с косметологом: не волноваться, а спрашивать

У каждого человека, намеренного обратиться за профессиональной помощью по уходу за кожей, возникает множество сомнений. Как узнать, что специалист заслуживает доверия? Какие процедуры выбрать? Можно ли исключить побочные эффекты? На самые животрепещущие вопросы отвечает Мария Моржанаева – врач косметолог, медицинский директор и преподаватель школы International School of MicroNutrition.



Можно ли спрашивать у косметолога о его специализации и опыте?

Удостоверяться в том, что вы в надежных руках, не только можно — однозначно нужно. Необходимо проверить, что клиника имеет лицензию, а все работающие в ней специалисты — медицинскую квалификацию. У врачей должно быть высшее образование: ординатура или интернатура по дерматовенерологии и профпереподготовка по косметологии.

Что касается опыта — конечно, он имеет значение. Однако молодые специалисты нередко наступают на пятки старшим коллегам, проработавшим много лет. Поэтому главное — знать, что клиника имеет определенный авторитет, ознакомиться с информацией о выбранном специалисте, посмотреть отзывы и результаты его работ.

Разумеется, не стоит принимать решение о процедурах и операциях до того, как вы придете на консультацию и пообщаетесь с врачом лично.

Как узнать, в каком состоянии кожа на момент обращения в клинику?

Грамотный доктор сам проведет диагностику и уже на первичной консультации сможет определить и тип кожи, и спектр желательных процедур.

Первый прием у косметолога обычно включает в себя осмотр и рекомендации, как по профессиональному, так и по домашнему уходу. Если клиника располагает диагностической аппаратурой, то она задействуется в оценке состояния кожи.

Какие препараты и аппараты будут использованы во время процедуры? Можно ли просить сертификаты?

Большинство уважающих себя клиник размещают на сайте информацию о том, какие линейки инъекционных препаратов и какие аппараты у них представлены.

Весь парк оборудования должен иметь регистрационные удостоверения и быть разрешенным на территории Российской Федерации.

Что будет, если пропустить часть процедур/не пройти весь курс лечения?

Для того чтобы получить хороший результат, нужно точно следовать всем рекомендациям специалиста.

Перед началом курса составляется план лечения, с которым пациент должен быть ознакомлен. Любое отклонение от графика может привести к снижению эффективности или полному отсутствию результата.

Поэтому ответ однозначен: чтобы не потратить время и деньги зря, нужно досконально соблюдать весь протокол лечения.

Как подготовиться к процедуре? Есть ли какие-то ограничения в питании или уходе за кожей?

Особенности подготовки зависят непосредственно от назначенной процедуры.

Существуют инвазивные, травмирующие методики, есть процедуры уходовые. Некоторые вмешательства предполагают дальнейший период реабилитации, другие — нет.

Поэтому рекомендации касаемо подготовки всегда индивидуальны и зависят от того, какое лечение пациент проходит.

Можно ли совмещать несколько процедур одновременно?

Чаще всего совмещение нескольких методик — не только допустимый, но и самый оптимальный вариант.

На сегодняшний день уже существуют комплексные протоколы лечения, предполагающие, например, применение аппаратных и инъекционных процедур во время одного визита к косметологу.

Необходимость смешанного подхода и набор методик, опять же, диктуется индивидуальными показаниями и целями курса.

Есть ряд процедур, сочетание которых категорически недопустимо. Разумеется, в грамотно составленном плане лечения это будет учитываться.

Какие побочные эффекты могут возникнуть после процедуры?

Можно перечислить самые разные побочные эффекты: от отсутствия результата до ожогов, рубцевания, вторичных инфекций, длительного периода реабилитации. Список рисков зависит от типа методики и состояния пациента.

Среди факторов, определяющих вероятность внеплановых сложностей, можно назвать генетическую предрасположенность к посттравматической гиперпигментации или рубцам, наличие хронических заболеваний и т.д.

Снизить риски поможет грамотно собранный анамнез.

Не менее важный момент — учитывать сезонность процедур. Например, часть методик лучше применять в осенне-зимний период, так как они противопоказаны при активной инсоляции.

Частым противопоказанием к проведению той или иной процедуры является беременность или лактация — чтобы избежать побочных эффектов, нужно просто отложить косметологическое лечение на другое время.

Какой нужен домашний уход после процедуры?

Косметология — крайне обширная ветвь медицины. Есть процедуры не травмирующие, а есть инвазивные.

Очевидно, что простой массаж практически не имеет противопоказаний и не требует из ряда вон выходящего ухода. В то время как после лазерной шлифовки, сопровождаемой повреждением кожного покрова, место, подвергшееся процедуре, нельзя мочить, на него запрещается наносить любые косметические средства, иногда назначаются антибактериальные и регенерирующие препараты.

Какой примерный срок эффекта после процедуры?

Если говорить о таких серьезных вмешательствах, как ультразвуковой SMAS-лифтинг или игольчатый радио-лифтинг — то есть, о процедурах, направленных на анти-возрастной результат, улучшение контуров, овала лица — то в этих случаях эффект развивается постепенно, в течение трех месяцев.

Вообще, существует целый ряд методик, связанных с периодами восстановления между процедурами и нарастающим положительным эффектом.

Принцип таков: ткани травмируются, запускается каскад синтеза коллагена. Старый коллаген полностью утилизируется и восполняется примерно за 90 дней. Поэтому обычно к третьему месяцу курса пациенты расцветают и наслаждаются заметными результатами.

В то же время ботулотоксин, ботокс, диспорт, ксеомин — препараты, используемые для профилактики формирования глубоких морщин — дают максимальный эффект ко второй неделе, а у кого-то хорошие результаты наблюдаются уже на четвертый день.

Применяя биоревитализацию, тоже следует ориентироваться на две недели, за которые становится явным эффект увлажнения, расправления поверхностных морщинок, здорового сияния.

Если же с пациентом работают на длительной основе, преследуя некую масштабную цель, иногда лечение составляет от трех до шести месяцев.

В случаях борьбы с хроническими дерматологическими заболеваниями, такими как акне и розацеа, требуется долгое и регулярное посещение врача. Уход и процедуры назначаются в зависимости от периодов обострений и ремиссий, а также сезонности.

Узнать все подробности заранее невозможно, потому что каждый случай индивидуален. Главное — выбрать авторитетную клинику и квалифицированного специалиста. Диагностика состояния, цели, средства и противопоказания определятся на первичной консультации. Если соблюсти протокол лечения грамотно и ответственно, результат оправдает ожидания!

