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Lifestyle
Стройность за одну операцию. Что сделать, чтобы похудеть?

Стройность за одну операцию. Что сделать, чтобы похудеть?

Тигран Алексанян

Тигран Алексанян блогер

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук
Не важно, какая причина привела к лишним объемам на бедрах или животе. Гораздо важнее, что многим они омрачают качество и радость жизни. Как можно получить подтянутую фигуру, если тренировки и диеты не дают нужного результата?
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Когда речь заходит о фигуре, чаще всего пациентов волнуют растяжки, лишние объемы подкожно-жировой клетчатки, ухудшение качества кожи. Каждый случай – индивидуален, и только врач после сбора анамнеза и консультации сможет предложить методику или комплекс процедур для достижения максимального результата. Одним из самых востребованных и популярных методов считается липосакция: именно она помогает навсегда распрощаться с непривлекательными жировыми отложениями. Проводится она разными способами: ультразвуковым, вакуумным, вибрационным. Какой из них будет наиболее оптимальным и действенным, решает хирург.

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Почему хирург откажет в ринопластике?

Если нужно получить эстетичный и подтянутый животик, то, скорее всего, пациенту будет предложена абдоминопластика. Это более сложное оперативное вмешательство – чтобы полностью восстановиться, понадобится несколько месяцев. Но итог всегда превосходит любые неудобства послеоперационного периода. Кроме привлекательных контуров, с помощью абдоминопластики можно устранить диастаз, птоз, морщины и глубокие растяжки. В случае необходимости, врач может предложить скомбинировать две процедуры, чтобы добиться более привлекательного и яркого результата.

Важно знать:

1. Липосакция не поможет избавиться от ожирения. Любой профессиональный врач первым делом попытается выяснить причину лишнего веса, устранить ее и только потом займется вопросом стройности фигуры.

2. Удалять большое количество жира некорректно. Важно не только избавить пациента от лишних килограммов, но и сохранить кожу максимально эластичной и подтянутой, не допустить ее провисания и дряблости.

3. Процедура не поможет избавить пациента от целлюлита. Но после удаления лишних жировых отложений, качество кожи улучшится. Если же добавить физическую активность и правильное питание, то и целлюлит станет менее заметным или исчезнет навсегда.

4. Липосакция считается малоинвазивной процедурой, тем не менее, покинуть клинику можно только после одобрения хирурга и получения всех необходимых рекомендаций. Как правило, через 1-2 суток после оперативного вмешательства.

5. Врач соберет полный анамнез пациента и примет решение об оперативном вмешательстве только в том случае, если убедится, что другими способами вопрос решить трудно или невозможно.

На что способна липосакция?

– Сделать более привлекательными контуры фигуры, придать ей рельеф и плавные красивые очертания;

– Избавить пациента от нависшего второго подбородка, придать нижней зоне лица более четкие и молодые контуры;

– Удалить лишний жир на внешней поверхности бедер. Как правило, даже самые суровые диеты и тренировки не могут улучшить рельеф в этой проблемной зоне;

– Подкорректировать область подмышек и плеч. После удаления лишних жировых отложений, можно смело надевать открытые платья и демонстрировать красивые плечи;

– Для сильной половины человечества – дополнительные возможности. Рельефность рукам, бедрам, груди и животу.

Конечно, важно не только получить результат, но и сохранить его. После липосакции хирург даст все необходимые рекомендации по образу жизни, питанию и дополнительным процедурам. Все это в комплексе поможет поддерживать полученный в клинике эффект долгие годы.

Опасно или нет?

Любое хирургическое вмешательство несет в себе определенные риски. Если переборщить с объемами удаляемого жира, можно получить эффект дряблой и морщинистой кожи. Также не исключено появление пигментации. Полностью от возможных рисков подстраховаться нельзя, но можно значительно минимизировать, выбрав профессиональные опытные руки и современную клинику с новейшим оборудованием.

Комментарий Тиграна Алексаняна:

Представления о привлекательной фигуре у каждого свои. Кто-то совершенно спокойно принимает новые очертания после родов, другие не могут смириться даже с парой лишних килограммов и всеми способами пытаются вернуть прежнюю форму. Липоскульптура тела – это не только устранение лишних сантиметров, но и возможность избавиться от комплексов, поднять самооценку. Чуткие руки врача максимально приблизят пациента к его мечте, но потом важно сделать акцент на дальнейшем образе жизни. И, конечно, выбирая клинику и врача, стоит помнить о рисках и здоровье в целом: ориентироваться только на прайс и сомнительные отзывы довольно рискованно.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2022, 06:39 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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