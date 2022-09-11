Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства
партнеры
Воскресенье
11 сентября
Лента новостей
22:18
Кто, что, куда и зачем натянул: омолаживающая пластика звезд
21:07
Уличенную в плагиате Кардашьян со спущенными штанами на фоне флага США назвали проклятьем Америки
20:14
"Нужно что-то менять": уходу Нагиева из проекта "Голос" дали объяснение
19:04
Как электросамокат может навредить здоровью: мнение профессора
17:36
"На очереди гениталии!": Опустившийся Галкин покрутил со сцены голым задом
17:31
Уехал из страны: Газманов бросил застуканную на яхте с молоденьким голозадую жену
16:23
Корчащийся в припадках неизлечимо больной внук Пугачевой схватился за бутылку: Прибухивает
15:51
"Сломался весь мой организм": истерзанная стариком Кончаловским Высоцкая лишилась здоровья
15:00
Хоронить не будут: труп Елизаветы II отправили в путешествие по странам
14:30
Дрыгающуюся в экстазе вдову Табакова удовлетворили два мужика за раз: Оргазм!
13:52
Кривляющийся перед горсткой зевак Галкин грязно надругался над Пугачевой: Использовал
13:02
Вырастившая двуполую дочь Глюкоза принимает поздравления с новой беременностью: Пятый месяц
12:29
"В особом блоке тюрьмы": сунувшего в заднее отверстие инородный предмет Панина отправили на нары
11:17
Лицемерка Маркл отпраздновала смерть королевы: Явилась при полном параде
11:09
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
10:58
"Лошадь с одним трюком": отвратную хабалку Гузееву выпороли толпой на шоу "Голос"
10:30
Ну вот и все: Стало известно о разводе только что окольцевавшего молоденькую Прилучного
09:07
Работа дворником, инсульт на сцене и уход из театра: с чем пришлось столкнуться Федору Добронравову
08:35
1870 Abrau-Durso Wine & Food: винное посольство в Москве приглашает на черноморскую кухню
07:22
Подольская раскрыла семейный рецепт: выпечка на скорую руку
06:43
Брянская олениха с удовольствием плюхнулась в водоем
04:31
Амплуа Гузеевой в новом "Голосе": Зрителям выбора не давали
02:13
5 уютных книг, которые согреют холодной осенью
00:32
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать 11 сентября
23:39
30 лет спустя: как изменилась секс-бомба Памела Андерсон
22:12
"Тянется шлейф": хрипящую в микрофон опухшую Бузову стерли в пыль
21:06
"Челюсть выдвинута вперед": диагноз Пугачевой поразил врача
20:24
Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах
19:27
Тощая как скелет Гагарина выдала рецепт сытного ужина: Ест и не толстеет
18:59
"Наложила на себя руки": названы причины смерти звезды "Дома-2" Кочервей
18:15
Прилучный вернулся к детям после свадьбы с новой пассией: Наконец-то вместе!
17:33
Эксперты раскритиковали оппозицию за призывы к бойкоту электронного голосования
17:32
"Роднулечка!": Поплавская сделала громкое заявление после известия о трагедии
17:15
Наташа Королева сорвала с матери последнюю одежду на потеху публике: "Уродство и аморальщина"
16:30
Смерть клеток: пострадавший от выстрела Колдун столкнулся с необратимыми последствиями
16:27
Униженная Клава Кока влепила смачную оплеуху Бузовой
15:31
"Выковыривали из мышц": Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях операции
14:54
Зациклившаяся на бывшем Муцениеце похвасталась новым мужиком: пусть Прилучный ревнует
14:07
Боня решилась на большой риск: Знаю, что это опасно
13:55
Злопамятной Меган Маркл запретили прощаться с Елизаветой II: Не будут рады
12:58
Подвешенная на тряпке Андреева послала россиян
11:22
Прыгнула под нож: врач отреагировал на опасную выходку певицы Славы
11:14
Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы
08:41
Новым королем Британии стал Карл III: что известно о старшем сыне Елизаветы II
06:29
Степан да Стефания: у звезды Сети появилась подружка
04:52
Он ради нее бросил семью, а она – родную страну: как Костолевский живет со своей французской женой
02:08
Проверка счетчиков: как отличить коммунальщиков от мошенников
00:13
День Анны и Саввы Скирдников: что нельзя делать 10 сентября 2022 года
22:19
"Пусть чахнет в своей Латвии": сраженную раком Вайкуле сбагрили подыхать на скотный двор
21:43
"Молодой да ранний": скрытный красавчик Маликов оказался голубым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Он ради нее бросил семью, а она – родную страну: как Костолевский живет со своей французской женой
Наташа Королева сорвала с матери последнюю одежду на потеху публике: "Уродство и аморальщина"
Кривляющийся перед горсткой зевак Галкин грязно надругался над Пугачевой: Использовал
Дрыгающуюся в экстазе вдову Табакова удовлетворили два мужика за раз: Оргазм!
Униженная Клава Кока влепила смачную оплеуху Бузовой
ВСУ в патовой ситуации: эксперт рассказал о ловушке для украинской армии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Кто, что, куда и зачем натянул: омолаживающая пластика звезд

Кто, что, куда и зачем натянул: омолаживающая пластика звезд

Тигран Алексанян

Тигран Алексанян блогер

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук
Какие операции помогают звездам (и не только) выглядеть значительно моложе.
прочитано 292 раза

В эстетической косметологии настоящий знак качества – отсутствие следов вмешательства. И когда свое лицо не потеряно, а внешний вид не только прекрасен, но еще и визуально потерял несколько лет – работе хирурга можно только поаплодировать.

ПО ТЕМЕ

Почему хирург откажет в ринопластике?

Пластический хирург вывел молодящуюся Пугачеву на чистую воду

Круговая подтяжка лица

От биологического старения не удается скрыться никому. Вернуть лицу четкие контуры и подарить свежий вид можно с помощью круговой подтяжки. Ярко-выраженный эффект можно получить, когда признаки старения уже налицо, поэтому многие знаменитости прибегают к этому вмешательству не раньше 45-55 лет. Кстати, операцию делают не только комплексно: мужчины нередко просят хирурга поработать с отдельными частями лица. Как правило, это подбородок и эндоскопия лба. Лицевой каркас становится четким, явные признаки старения уходят, а вместе с ними и комплексы. Как правило, после подтяжки, врач назначает дополнительные бьюти-процедуры, которые усиливают полученный эффект.

Среди звезд наиболее удачный результат от круговой подтяжки получился у Майкла Дугласа. В свой уже приличный возраст актер по-прежнему востребован. Свою первую операцию он сделал еще до свадьбы с Кэтрин Зета-Джонс, которая младше Майкла на 25 лет, чтобы достойно и молодо выглядеть на церемонии бракосочетания. И это ему прекрасно удалось! Спустя несколько лет была и вторая подтяжка. Майкл мириться с возрастом пока не планирует, но все эстетические манипуляции делает под наблюдением профессионала. Именно это помогает выглядеть гармонично, а не стать "жертвой" неудачной пластики, как, например, Микки Рурк или Карла Бруни.

Ринопластика

Ринопластика считается одной из самых популярных операций и многие молодые звезды прибегают к ней, чтобы исправить недостатки, почувствовать уверенность в себе и сделать заметный скачок в карьере. Так произошло в случае с Беллой Хадид или Блейк Лайвли. Хотя список можно продолжать и продолжать. Но к коррекции носа можно прибегнуть и для омолаживающего эффекта. С возрастом, как правило, лицо становится более осунувшимся и нос начинает выделяться сильнее. К тому же, может опуститься и загнуться кончик носа, что только подчеркнет старческий вид. Ринопластика способна ситуацию разрешить самым достойным образом. Например, известный рок-музыкант Оззи Осборн уменьшил раздражавший его крупный нос уже в солидном возрасте. Своим поклонникам он сообщил, что пластика сделала его более уверенным в себе и счастливым. Очень аккуратно поработала с носом и певица Гвен Стефани, сделав его более четким и структурным.

Блефаропластика

Многие звезды доверяют свои глаза врачам: кто-то удачно, кто-то не очень, но приблизиться к мечте о свежем открытом взгляде хочется независимо от пола или возраста. Какого еще эффекта можно добиться? Конечно, стереть следы возраста или исправить нависшее веко или опущенные внешние уголки. Примером удачной блефаропластики можно считать глаза Шарлиз Терон. В ее случае, скорее всего, была проведена эндоскопическая операция – ювелирная работа хирурга позволила решить проблему опущения верхнего века. И как итог – широко распахнутые глаза и молодой свежий взгляд.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Natalya Loginova / Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 сентября 2022, 22:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кривляющийся перед горсткой зевак Галкин грязно надругался над Пугачевой: Использовал

Очень эгоистично
Шоу-бизнес

Вырастившая двуполую дочь Глюкоза принимает поздравления с новой беременностью: Пятый месяц

Артистка показала пузо
Сериалы

Работа дворником, инсульт на сцене и уход из театра: с чем пришлось столкнуться Федору Добронравову

Трудности в жизни актера
Шоу-бизнес

Хоронить не будут: труп Елизаветы II отправили в путешествие по странам

Странная традиция

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Регионы

Сосны, ели и дубы начали выкапывать в Подмосковье
Энергоблок Белоярской АЭС полностью перевели на МОКС-топливо
В Ростовской области найдена убитой пропавшая школьница
В Петербурге пьяного мужчину ранили в лицо при конфликте
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+