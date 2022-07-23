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Lifestyle
Почему хирург откажет в ринопластике?

Почему хирург откажет в ринопластике?

Тигран Алексанян

Тигран Алексанян блогер

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук
Решив изменить свой нос, редко кто предполагает, что хирург может не проводить ринопластику. Но если врач обладает эстетическим вкусом, дорожит своей репутацией и умеет почувствовать настрой и психологическое состояние человека, то пациента будет ждать отказ. В каких случаях на повторную консультацию больше не пригласят?
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Вопросы к здоровью

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Вашу карту даже не начнут заполнять, если возраст на момент приема меньше 18 лет. Да, вы здоровы, есть желание и возможности, но костная и хрящевая ткань еще продолжает формироваться, поэтому последствия вмешательства могут быть непредсказуемы. Часто врач не берется за работу, если пациент старше 50, хотя случаи ринопластики бывают даже в 60 лет. Если же возрастной критерий пройден, в обязательном порядке ждет внушительный список анализов и специальных исследований таких, как, например, сканирование пазух носа. И кстати, такой подход должен успокоить – полный анамнез отличный критерий профессионализма врача. Отказать могут, если у пациента высокий индекс массы тела, хронические или аутоиммунные заболевания, проблемы с сердцем, заболевания крови, сахарный диабет.

Нет показаний

Бывает, что на прием приходит пациент, который и так выглядит прекрасно. Решение сделать новый нос принято импульсивно – из желания быть на кого-то похожим или от неудовлетворенности жизнью в принципе. Чаще всего, после объяснений и возможных путей решения, внезапный порыв проходит. Бывает достаточно сказать, что по анатомическим особенностям именно такой нос невозможен. Либо же порекомендовать сначала усовершенствовать лицо с помощью инъекций или других малоинвазивных процедур.

Небезопасно

Опытный врач практически сразу сможет понять все риски и последствия операции. Результат может быть не самым лучшим по ряду анатомических и других причин. К примеру, особенности кожи и строения тканей сделают период реабилитации долгим и сложным, а главное оставят заметные рубцы. При высокой склонности к отекам, есть высокий риск, что формирование новой пирамиды носы будет сопровождаться сильными застоями жидкости и большим дискомфортом.

Комплексы, нет взаимопонимания

Отправляясь в клинику, главное, что нужно понимать – ожидания будут корректироваться ради лучшего решения. Путь к новому носу – это совместная работа, где важна не только сама операция, но и соблюдение всех рекомендаций. Но если диалога нет, то врач в повторном приеме деликатно откажет. Как и в случае, когда количество претензий к лицу и телу зашкаливает, эмоциональное и психологическое состояние нестабильное и на интуитивном уровне специалиста не удовлетворяют.

Завышенные ожидания

Обилие фильтров и различных видеоредакторов усложнило жизнь хирургов. Как впрочем, и работа с запросом "сделать точно такой же нос, как у знаменитой актрисы или блогера". Часто пациент не в силах оценивать внешность и возможности оперативного вмешательства зрело и кроме мотивации "хочу" – ничего больше нет. Но пластический врач – не волшебник и не чародей, поэтому работать с нереалистичными желаниями не будет.

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Фото: Ekaterina Hmyrova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2022, 18:53 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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