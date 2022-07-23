Почему хирург откажет в ринопластике?

Решив изменить свой нос, редко кто предполагает, что хирург может не проводить ринопластику. Но если врач обладает эстетическим вкусом, дорожит своей репутацией и умеет почувствовать настрой и психологическое состояние человека, то пациента будет ждать отказ. В каких случаях на повторную консультацию больше не пригласят?



Вопросы к здоровью



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Вашу карту даже не начнут заполнять, если возраст на момент приема меньше 18 лет. Да, вы здоровы, есть желание и возможности, но костная и хрящевая ткань еще продолжает формироваться, поэтому последствия вмешательства могут быть непредсказуемы. Часто врач не берется за работу, если пациент старше 50, хотя случаи ринопластики бывают даже в 60 лет. Если же возрастной критерий пройден, в обязательном порядке ждет внушительный список анализов и специальных исследований таких, как, например, сканирование пазух носа. И кстати, такой подход должен успокоить – полный анамнез отличный критерий профессионализма врача. Отказать могут, если у пациента высокий индекс массы тела, хронические или аутоиммунные заболевания, проблемы с сердцем, заболевания крови, сахарный диабет.

Нет показаний

Бывает, что на прием приходит пациент, который и так выглядит прекрасно. Решение сделать новый нос принято импульсивно – из желания быть на кого-то похожим или от неудовлетворенности жизнью в принципе. Чаще всего, после объяснений и возможных путей решения, внезапный порыв проходит. Бывает достаточно сказать, что по анатомическим особенностям именно такой нос невозможен. Либо же порекомендовать сначала усовершенствовать лицо с помощью инъекций или других малоинвазивных процедур.

Небезопасно

Опытный врач практически сразу сможет понять все риски и последствия операции. Результат может быть не самым лучшим по ряду анатомических и других причин. К примеру, особенности кожи и строения тканей сделают период реабилитации долгим и сложным, а главное оставят заметные рубцы. При высокой склонности к отекам, есть высокий риск, что формирование новой пирамиды носы будет сопровождаться сильными застоями жидкости и большим дискомфортом.

Комплексы, нет взаимопонимания

Отправляясь в клинику, главное, что нужно понимать – ожидания будут корректироваться ради лучшего решения. Путь к новому носу – это совместная работа, где важна не только сама операция, но и соблюдение всех рекомендаций. Но если диалога нет, то врач в повторном приеме деликатно откажет. Как и в случае, когда количество претензий к лицу и телу зашкаливает, эмоциональное и психологическое состояние нестабильное и на интуитивном уровне специалиста не удовлетворяют.

Завышенные ожидания

Обилие фильтров и различных видеоредакторов усложнило жизнь хирургов. Как впрочем, и работа с запросом "сделать точно такой же нос, как у знаменитой актрисы или блогера". Часто пациент не в силах оценивать внешность и возможности оперативного вмешательства зрело и кроме мотивации "хочу" – ничего больше нет. Но пластический врач – не волшебник и не чародей, поэтому работать с нереалистичными желаниями не будет.