Смузи из банана и манго: рецепт завтрака от Яны Рудковской

Яна Рудковская – одна из самых успешных и богатых женщин в России. Она не любит себе в чем-то отказывать и постоянно балует себя и родных.
В своем аккаунте Рудковская делится подробностями роскошной жизни, особенно многим полюбилась ее рубрика под хэштегом #рубрикамоизавтраки. Там уже больше 2 тысяч фото, которые у одних вызывают эстетическое наслаждение, у других – аппетит, а у третьих зависть.
По утрам звездное семейство Яны Рудковской и Евгения Плющенко любит готовить ароматный и натуральный напиток смузи. Простым и вкусным рецептом Яна Рудковская поделилась с поклонниками.
Способ приготовления фруктового смузи доступен даже для ребенка. Для начала нужно подготовить все необходимые ингредиенты и инвентарь: фрукты, йогурт, а также блендер. Фрукты нужно нарезать кубиками для простоты измельчения.
Для смузи из фруктов Яна Рудковская рекомендует взять банан и манго. Впрочем, здесь можно импровизировать. Также можно заменить йогурт любым другим напитком.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для двух порций порций смузи понадобится:
- йогурт натуральный жидкий 300 гр
- манго (Тайланд, Бразилия) очищенный 300 гр
- банан 200 гр
Все ингредиенты нужно взбить в блендере. Яна Рудковская делает это на своей кухне в вертикальном блендере – сначала на минимальной скорости, затем увеличивая ее.
Любимое утренне блюдо Яны Рудковской готово!
Популярные темы форума
Что вы думаете о тиктоке?
Что делать если парень не дает проходу
Что происходит в России?
Абдоминопластика после родов
Парень начал красить ногти
Как отучить сына курить?