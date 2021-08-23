Снова мама: 46-летняя Рудковская ответила на вопрос о беременности дочкой

Кажется, что если иметь столько красивых изысканных нарядов и сумок, сколько есть у Яны Рудковской, не хватит и дома. Например, в Сочи в первый день она покорила всех платьем от дизайнера Юлии Яниной, во второй – дорогой дизайнерской сумочкой из свежей коллекции модного французского дома Jacquevus. "У меня дома очень большая гардеробная, и сейчас я ее расширяю", – признается главный в стране продюсер.
У Рудковской есть правило – не появляться в свете дважды в одном наряде. Благо, возможность у нее каждый раз удивлять есть. А куда она девает роскошные наряды после "выгула"? "У меня есть платья, которые я храню долго как жемчужины коллекции, – рассказала Яна. – Есть такие, что потом отдаю на благотворительность, а есть и те, что ношу постоянно – мои любимые".
Муж Яны фигурист Евгений Плющенко и сын Александр, конечно гордятся, что живут с иконой стиля и вкуса. А поклонникам интересно, собирается ли Рудковская идти за дочкой, планирует ли беременеть? "Как только – так сразу!" – лаконично ответила 46-летняя Яна на прямой вопрос о возможном пополнении семейства.
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