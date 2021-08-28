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Lifestyle
Рецепт морковного кекса от Эвелины Бледанс

Рецепт морковного кекса от Эвелины Бледанс

52-летняя Эвелина Бледанс – хозяйка со стажем. В ее арсенале есть много проверенных рецептов.
прочитано 102 раза

В последние годы актриса не так часто готовит сама, но всегда делает это с душой и подходит к процессу очень креативно. Одним из любимых домашних десертов Эвелины Бледанс является морковный кекс – приготовить его несложно, но важно соблюдать пропорции.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Ингредиенты: 300 г моркови, 200 г сливочного масла, 2 яйца, 150 г пшеничной муки, 50 г кукурузной муки, 150 г сахара, 1 ст. л. рома, 1 ст. л. миндаля, 1 ч. л. разрыхлителя, абрикосовый или апельсиновый джем – по вкусу.

Способ приготовления

Для того, чтобы приготовить кекс по рецепту Эвелины Бледанс, необходимо взбить размягченное сливочное масло с сахаром до образования белой массы. Немного масла нужно оставить для смазывания формы. В масло с сахаром нужно ввести яйца и продолжать взбивать. Два вида муки необходимо смешать (оставить немного для обсыпки формы), затем просеять и добавить разрыхлитель. Получившуюся сухую смесь нужно отправить к взбитой массе. Туда же надо добавить очищенную и натертую на мелкой терке морковь. Также можно использовать морковный жмых, оставшийся после приготовления сока. Морковь необходимо миксером вмешать в тесто, туда же добавить ром и отправить все в жаропрочную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. Для пикантности вкуса кекс можно сразу посыпать миндальными лепестками или рубленым орехом. Выпекается такой кекс при температуре 170 градусов в течение одного часа десяти минут.

Готовый кекс необходимо остудить, разрезать на три коржа и промазать любимым джемом. Для того, чтобы кекс пропитался, его надо завернуть в бумагу для выпечки и убрать на ночь в холодильник. Утром вкуснейший десерт будет готов!

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Эвелина Бледанс прокомментировала громкую ситуацию, связанную с особенными детьми.

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Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 августа 2021, 06:24 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бледанс в нежном платье удивила молодостью и красотой

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