"Сослать на необитаемый остров, уничтожить": разочарованная Бледанс о детях с особенностями развития

Эвелина Бледанс прокомментировала страшную ситуацию, произошедшую в Петербурге. Незнакомая женщина оскорбила детей с особенностями развития на площадке.

Нашумевший ролик за считанные часы облетел соцсети, его посмотрели миллионы человек. Конфликт произошел на детской площадке в одном из жилых комплексов северной столицы. Одна из жительниц попыталась грубо выгнать из игровой зоны воспитанников центра, помогающего людям с особенностями развития. Она говорила страшные вещи, а противостоять ей казалось невозможным.

Некоторые узнали женщину на видео, посыпалось невероятное количество негативных комментариев. Обвиняемая, Наталья Липская, посчитала, что дети с аутизмом напугали ее внучку, а потому им якобы не место на площадке. Ей даже пришлось удалить все свои профили в соцсетях из-за травли. За сутки центр получил сумму, которая покрыла расходы на оборудование для классов. Эвелина Бледанс крайне возмущена поведением жены бизнесмена.

Актриса рассказала, что она просто в шоке от произошедшего. По ее мнению, это одна из тех страшных ситуаций, которые способны обнажить все "нарывы общества". Она заявила, что на карантин нужно сослать вовсе не детей с особенностями, как говорила женщина, а ее саму. Знаменитость отметила, что во время просмотра ей казалось, что скоро супруга бизнесмена крикнет, что детей нужно "сослать на необитаемый остров или уничтожить".

При этом Эвелина Бледанс уверена, что сейчас ситуация в стране стала более благоприятной. Она отметила, что около пяти лет назад таких "Наташ из Питера" было невероятное количество, сейчас же многие люди одумались. Актриса подчеркнула, что, благодаря большой работе, отношение к аутистам потихоньку меняется.

