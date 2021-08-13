"Бабка с фотошопом": Бледанс оправдалась после объятий с молодым красавцем

Накануне в "Инстаграме" Эвелины Бледанс появилось провокационное фото. На кадре она отдыхает на яхте с молодым накаченным мужчиной.

Артистка побывала в Ялте и Сочи. Она поделилась множеством снимков и, как оказалось, была не одна. Знаменитости давно приписывают роман с молодым мужчиной. На этот раз многие предположили, что тот самый молодой человек и был с ней на фото. Информацию она не подтвердила, но поздравила всех с днем молодежи.

Под фотографией Эвелины Бледанс тут же собралось невероятное количество негатива. Пользователи тут же стали писать, что она слишком зрелая женщина, чтобы встречаться с молодыми красавцами, а подобные фото просто неуместны. Дива решила ответить всем возмущенным.

Она опубликовала красочные кадры посиделок на катере. На видео можно увидеть и младшего сына артистки, и ее друзей. Она активно позировала в купальнике под музыку, а фигура не вызвала у поклонников никаких эмоций, кроме восхищения. Эвелина рассказала, что прочитала комментарии и была поражена. Она поблагодарила всех за добрые слова, а для тех, кто считает, что "бабка с фотошопом будет так выглядеть", опубликовала откровенные живые кадры.

Эвелина Бледанс пожелала всем быть рядом с молодыми и делиться энергией. Также она подчеркнула, что возраст – лишь цифра в паспорте, а ее душа и тело стареть не планируют. "Нет эйджизму", – указала артистка.

