"Это ваш мужчина?": Бледанс разделась на яхте рядом с молодым красавцем

Из отпуска Бледанс привезла не только массу положительных впечатлений и шоколадный загар, но и яркие фотографии. Кроме того, теперь ходят слухи, что Эвелина сошлась с молодым красавцем.
На днях она выложила в своем "Инстаграм" снимок с ним. На фото 52-летняя Эвелина Бледанс предстала в светлом купальнике, и роскошными распущенными волосами, которые развевались на ветру. Рядом с ней был полуголый брутальный молодой человек. В подписи к фото Эвелина Бледанс поздравила всех с днем молодежи.
Поклонники рассыпались в комментариях звезде, которая продемонстрировала идеальную фигуру. Многие принялись гадать, что же за юнец рядом с Эвелиной Бледанс. Загадочности добавил хештэг, который поставила звезда к фото #сыналенделона.
"Какой приятный молодой человек с Вами!"; "Это ваш мужчина? Класс!" – написали поклонники.
Впрочем, некоторые решили, что на фото рядом со звездой ее старший сын. Напомним, Эвелина Бледанс воспитывает младшего сына Семена, у которого диагностирован синдром Дауна.
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