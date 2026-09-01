Как выбрать кисть для макияжа и не запутаться: простой гид CHICNIE

Чем отличаются формы и ворс и какие кисти нужны для базового макияжа.

Выбор кисти для макияжа иногда оказывается сложнее самого макияжа. В каталогах десятки похожих инструментов: круглые, плоские, скошенные, плотные и пушистые. При этом по одному названию не всегда понятно, чем они отличаются и какая кисть нужна именно вам.

С такой ситуацией сталкиваются многие девушки, которые делают макияж для себя, а не профессионально. Поэтому начинать лучше не с изучения десятков форм, а с простого вопроса: что именно вы хотите наносить?

CHICNIE (Чикни) — российский бренд кистей для макияжа, появившийся в 2020 году вокруг идеи сделать этот выбор понятнее. Один из принципов бренда — «Только нужные кисти»: многие инструменты могут решать несколько близких задач, поэтому собирать огромный набор для повседневного макияжа необязательно.

Как выбрать кисть: три простых шага

Сначала определите продукт: тон, пудра, румяна, контуринг или тени.

Затем посмотрите на текстуру. Для кремовых и жидких средств обычно удобнее более плотные синтетические кисти, а для лёгкого нанесения сухих продуктов — более мягкие и пушистые.

И только после этого выбирайте форму. Скошенная кисть помогает работать по линиям лица, большая пушистая — быстро растушёвывать сухие продукты, а плотная округлая — равномерно распределять тон.

Этих трёх ориентиров уже достаточно, чтобы значительно сократить выбор.

Как выбрать кисть для тонального крема

Для тональной основы удобна плотная синтетическая кисть: она помогает распределить кремовый продукт и контролировать плотность покрытия.

Например, кисть CHICNIE №102 имеет плотный ворс и скошенный срез. Благодаря форме ею удобно работать не только по большим участкам лица, но и около носа и в других более сложных зонах.

Кисть №110 тоже предназначена для тона, но имеет округлую форму и большую рабочую поверхность. Она подойдёт тем, кому важнее быстро распределить средство по всему лицу.

Получается, что две кисти для одного продукта могут отличаться не качеством, а сценарием использования: одна даёт больше точности, другая — скорости.

Какую кисть выбрать для пудры и румян

Чем легче должен ложиться сухой продукт, тем чаще пригодится более мягкая и пушистая кисть.

Для пудры удобна большая рабочая поверхность. Например, №101 CHICNIE — крупная кисть в форме факела. Её можно использовать не только для пудры, но и для румян и бронзера. Это хороший пример многофункциональности: одна форма закрывает сразу несколько повседневных задач.

Для румян и контуринга удобнее кисть среднего размера. У №104 скошенная форма, которая помогает работать по направлению скулы. А №112 имеет заострённый кончик и позволяет наносить продукт более точно.

Здесь важно смотреть не только на надпись «для румян» или «для пудры», но и на то, какой результат вам нужен: быстро пройтись по большой зоне или аккуратно нанести средство локально.

Какие кисти нужны для базового макияжа

Большой набор нужен далеко не всем. Для обычного повседневного макияжа можно ориентироваться примерно на пять задач:

тон — №102 или №110;

пудра — №101 или №111;

румяна и контуринг — №104 или №112;

растушёвка теней — №109;

брови и стрелки — №108.

Это не список обязательных покупок. Если вы не пользуетесь тональной основой, кисть для неё не нужна. Если почти не красите глаза, нет смысла заранее покупать несколько инструментов для теней.

Проще отталкиваться от собственной косметички, а не от количества кистей в чужом наборе.

Синтетический или натуральный ворс: что выбрать

Здесь нет варианта, который объективно лучше другого. Во многом выбор зависит от привычек и личных предпочтений.

Большинство кистей CHICNIE изготовлено из таклона — современного синтетического ворса. Он мягкий, меньше впитывает косметику, подходит для разных текстур и прост в уходе. Поэтому для повседневного макияжа таклон часто оказывается самым универсальным и практичным вариантом.

У CHICNIE есть и отдельная линия кистей с натуральным белым ворсом козы — для тех, кому нравится именно натуральный материал, его тактильность и привычное ощущение кисти в работе. При этом такой ворс требует более бережного ухода.

Поэтому выбирать между синтетическим и натуральным ворсом лучше не по принципу «что качественнее», а по собственным предпочтениям. Если специальных пожеланий нет, качественная синтетическая кисть спокойно закрывает большинство повседневных задач макияжа.

Набор или отдельные кисти

Если кистей пока почти нет, готовый небольшой набор может упростить выбор: инструменты уже подобраны так, чтобы дополнять друг друга.

Если часть нужных кистей у вас есть, рациональнее докупать недостающие по отдельности. Количество само по себе не делает набор лучше: важнее, чтобы у каждой кисти была понятная задача.

Именно на этом принципе CHICNIE строит каталог — не усложнять выбор десятками похожих инструментов, а объяснять, что действительно нужно и чем модели отличаются друг от друга.

За простой внешней системой стоит и внутренняя работа: партии кистей проверяются на производстве по техническим требованиям и эталонам, отдельно контролируются упаковка и комплектация, а после поступления товара в Россию проводится дополнительная инспекция. В 2025 году CHICNIE стал одним из победителей федерального конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в номинации «Красота».

Главное правило выбора

Не нужно сначала разбираться во всех существующих кистях.

Достаточно определить:

что наносим → какая у средства текстура → какая форма будет удобнее.

А если одна кисть закрывает несколько ваших реальных задач, покупать ещё две похожие просто «на всякий случай» необязательно.

Так и работает идея CHICNIE — «Макияж без заморочек». Выбрали нужный инструмент — а дальше чик-чик, и готово.

Фото: Дмитрий Филиппов

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ИП Филиппова Наталия Игоревна / ИНН 682972316582

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