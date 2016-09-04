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Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

  • Дата рождения: 5 апреля 1969
  • Место рождения: Ялта, УССР, СССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Юрий Стыцковский, Дмитрий, Александр Семин
  • Дети: сын Николай, сын Семен Семин

Эвелина Бледанс появилась на свет 5 апреля 1969 года в солнечном городе Ялте. Русской она является лишь по паспорту, поскольку ее предки были самых различных национальностей. Папа Висвальдис Карлович, фотограф, по национальности латыш, а мама, Тамила Николаевна, является еврейкой. Свою сестру Майю Эвелина буквально обожает.

Имя и фамилия у Эвелины Бледанс настоящие. Изначально дочку планировали назвать Анастасией. Однако акушерка тетя Ганна решила, взглянув на громкоголосого ребенка, что быть ей Эвелиной. И мудрая женщина не прогадала, а матери только оставалось согласиться с ее выбором.

Детство будущей звезды прошло в родной Ялте. Эвелина посещала множество кружков в доме пионеров, была страстным патриотом, читала стихи и тайно мечтала стать актрисой, что привело ее на студенческую скамью Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

Темпераментную и фактурную начинающую актрису в студенческие годы заметили сразу же. Окончив институт в 1991 году, Эвелина стажировалась в жанре классического мюзикла Америки. Как одна из лучших выпускниц, она была направлена в Театральный центр Юджина О'Нила (США).

Эвелине не терпелось по распределению попасть в "Ленком" под начало легендарного Марка Захарова. Но вместо этого она вместе со своими одногруппниками едет в Одессу. Именно так зарождается театр-кабаре "Сладкая жизнь", который в кратчайшие сроки становится наиболее популярным в городе. Примадонной его является прекрасная Эвелина.

Многие ее сокурсники поддерживали дружеские отношения с коллективом "Маски-шоу". В итоге Эвелине достается роль участницы женского хора в "Масках на свадьбе" Георгия Делиева. Незаурядный актерский талант и энергия молодой актрисы были оценены режиссером по достоинству. Специально для нее в "Масках в опере" создается эпизод. Согласно сценарию, Эвелина просто "играет на флейте", а дальше все зависело от ее фантазии.

Особенно прославил Эвелину Бледанс образ сексапильной Медсестры в серии, повествующей о жизни непутевой семейки, который превратился в ее "визитную карточку". Эротическое гармонично сочеталось с юмором, к тому же очень изысканным. Мужская половина населения буквально замирала в немом восхищении. Это был настоящий триумф: попадание в лучшее телешоу 90-х, видеокассеты с записью которого неустанно тиражировались и передавались из рук в руки. А все начиналось с простого "прикола" и дружеских записей!

На рубеже веков Эвелина Бледанс решает уйти из "Масок" в свободное плавание. Она принимает активное участие в кастингах, различных конкурсах красоты, пока не судьба не приводит ее в мюзикл "Метро".

Эвелину постоянно приглашают сниматься в кино и участвовать в телепроектах. Ей достаются роли в фильмах "Варвар" и "Рэд Сквэрз" американского производства, а также в комедийном телесериале "Автосервис". В 2001 году актриса участвует в спектакле-антрепризе "Даная" наравне с Анной Тереховой и Кристиной Орбакайте.

В 2009 году выходит сольный альбом Эвелины Бледанс под названием "Главное - любить!". В антрепризе Станислава Садальского "Декоратор любви", начиная с 2009 года, ей достается главная роль. Кстати, с мэтром сцены актрису связывают дружеские отношения.

Актриса являлась ведущей множества различных телевизионных шоу. Участвовала в таких проектах, как "Империя Иллюзий" и "Один в один". Ведет передачу "Все будет хорошо". Очень эффектной оказалась ее пародия на Анну Семенович в "Один в один. Битва сезонов" с песней "На моря".

Эвелина Бледанс была замужем трижды. Первый брак был с Юрием Стыцковским, режиссером, сценаристом и ведущим известной юмористической программы "Каламбур". Вторым избранником актрисы стал израильский бизнесмен Дмитрий. В браке родился сын Николай (1994 год), который ныне проживает в Израиле с отцом. В 2011 году беременная Эвелина Бледанс, которой на тот момент было уже за сорок, стала супругой продюсера Александра Семина. Избранник оказался моложе ее на 9 лет.

Будущую маму еще на 4-м месяце беременности врачи поставили в известность, что у ребенка синдром Дауна, и даже настаивали на аборте. Эвелина и Александр категорически отказались, и весной 2012 года на свет появился сын Семен. Вначале ребенку было непросто, но родители окружили маленького Сему такой любовью, которая видна невооруженным глазом. С их подачи в Государственной думе был рассмотрен и подписан проект, запрещающий врачам склонять женщину к аборту, если у ее будущего ребенка обнаружили синдром Дауна. Александр и Эвелина часто встречаются с семьями "особенных детей" и оказывают им всяческую поддержку.

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