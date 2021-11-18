Маникюр и характер: что может сказать о женщине цвет ее ногтей

Эксперты объяснили, какой скрытый смысл хранит в себе тот или иной маникюр женщины

Психологи уверены, что цвет лака на ногтях женщины может многое сказать об их владелице. По мнению специалистов, выбирая тот или иной оттенок лака, женщина может не только изменить свое эмоциональное состояние, но и послать определенные сигналы окружающим. Эксперты рассказали о характере женщин, которые выбирают один из пяти самых популярных видов маникюра.

Красный

По мнению психологов, любой из оттенков красного – слабость уверенных в себе женщин. Носительницы маникюра красного цвета любят внимание и всегда стараются продемонстрировать свою значимость окружающим. Дам с таким цветом на ногтях можно назвать авантюристками: они легки на подъем, свободолюбивы. К тому же, привыкли выделяться из толпы и стремятся к успеху во всех делах.

Черный

Женщины с таким маникюром, как утверждают эксперты, отличаются сильным внутренним стержнем и точно знают, чего хотят. Они ценят стабильность, однако для реализации собственных целей нередко способны пойти на кардинальные меры и даже проявить себя с жесткой стороны.

Розовый

Яркие оттенки розового обычно выбирают леди, которые страдают от недостатка внимания. Обладательницы такого маникюра всеми силами стараются показать другим свою индивидуальность. Любительницы розового относятся к проблемам легко и стараются встречать все события с улыбкой. К тому же, они редко падают духом.

Разноцветный или с дизайном

Дамы, которые не привыкли выбирать для маникюра всего один цвет и питают страсть к камушкам и наклейкам на ногтях, нередко не могут усидеть на месте. Они любят изменения и охотно впускают их в свою жизнь. Несмотря на частые эксперименты, таким леди почти всегда удается добиться успеха.

Французский маникюр или нюдовый цвет

Девушки, которые предпочитают аккуратные и неброские ногти ярким оттенкам – настоящие идеалистки. Они стараются всегда выглядеть опрятно, ценят минимализм и не подвластны веяниям моды.