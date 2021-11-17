Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины

Экстрасенс объяснила, когда женщине стоит решиться на окрашивание и стрижку и к каким последствиям может привести выбор нового цвета волос

Большинство женщин хотя бы раз в жизни задумывались о том, чтобы изменить родной цвет волос. Нередко дамы списывают стремление преобразить прическу на желание начать новый этап в своей жизни. Однако специалисты назвали истинную причину тяги к смене цвета волос.

Как рассказала "Пятому каналу" экстрасенс Арина Ласка, волосы – это так называемые проводники, которые передают в мозг информацию, поступающую из окружающего мира. По словам специалиста, от длины волос зависит развитость женской интуиции, а их состояние может многое сказать о жизни дамы. Так, если прическа женщины часто запутывается, значит, скорее всего, она допустила ошибку при выборе жизненного пути.

Арина Ласка утверждает, что еще больше на судьбу обладательницы волос влияет их цвет. Светлые оттенки для окрашивания следует выбирать тем, кому не хватает жизненной энергии и силы. Такой цвет волос может помочь девушке не только наладить связь с социумом, но и избавиться от апатии.

Также экстрасенс утверждает, что темный цвет волос способен обеспечить его обладательнице защиту, а рыжий – помочь начать радоваться жизни и почувствовать себя в безопасности.

По словам Ласки, яркий цвет волос выбирают женщины, которые хотят обратить на себя внимание. Зеленые оттенки отвечают за возвышенные чувства и переживания, розовые – за любовь и романтику, а голубые выбирают люди, наделенные творческими способностями.

Специалист объяснила, что меняя цвет волос женщина обрастает необходимой энергией вокруг себя. К тому же, помочь изменить жизнь, по мнению экстрасенса, может и стрижка. Избавляясь от длины волос, женщина быстрее справляется с переживаниями и горестями.