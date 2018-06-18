Диета по зодиаку

Нам привычно разделять друг друга по знакам зодиака и причислять себя к представителям того или иного знака. Кроме черт характера, внешности и особенностей восприятия, зодиак наделяет нас и другими более глубокими свойствами. Согласно древней мудрости, мы то, что мы едим. А свойства человека по его знаку призывают отдавать предпочтение определенным продуктам.

Не всем известно, что за физиологию, функционирование организма и процесс пищеварения в астрологической карте на момент рождения отвечает положение Луны, а не Солнца, по расположению в зодиаке которого мы себя и идентифицируем. Свой лунный знак вы можете узнать в любой астрологической программе, включая интернет–сервисы по построению натальной карты. А его качества расскажут, какая диета является для вас наиболее подходящей, какие продукты необходимы, а какие нежелательны, какого рациона стоит придерживаться.

Если ваша Луна находится в знаке Овна, вы наверняка очень активны и расходуете много сил. Все делаете интенсивно и с размахом. Поэтому основной вашей пищей должны быть сложные углеводы и белки – каши, мясо, рыба, бобовые. Вам необходимо завтракать, насыщая организм энергией с самого утра. А вот еды перед сном нужно избегать. Можно добавлять в пищу пряности, специи, но не переборщите. С Луной в Овне, как и в других огненных знаках, сложно соблюдать меру. Употребляя алкоголь, четко помните, что в опьянении вас тянет на "подвиги". Поэтому позаботьтесь, чтобы ваша компания была надежной.

Обладатели Луны в Тельце – любители "вкусненького". Вы наверняка не можете себе отказывать в соблазнительном кусочке торта, не готовы пройти мимо ароматных кулинарных творений уютных кафе и реагируете, как никто другой, на грамотно продуманную маркетологами упаковку продуктов. Вы любите употреблять пищу красиво и сами являетесь мастерами сервировки. Обязательно ешьте больше зелени – салата, укропа, петрушки и лука. А в сладком соблюдайте меру. Опасность лишнего веса актуальна для вас всю жизнь, поэтому следует избегать мучных, крахмалистых продуктов, а плотный обед всегда дополнять легкими салатиками из свежих овощей.

Луна в Близнецах количеству предпочитает разнообразие. Наилучший вариант пищевого распорядка — есть понемногу и часто. Можете смело экспериментировать в кулинарии и обязательно пробуйте новые продукты. Вам следует отказаться от привычки есть на ходу и питаться фастфудом. Кроме того, старайтесь хотя бы во время приема пищи молчать и тщательно пережевывать. Добавляйте в рацион чернослив, изюм, курагу, которые благотворно действуют на вашу тонко организованную нервную систему.

Для Луны в Раке, склонной к ностальгии по детству, важно наличие в рационе молочных и кисломолочных продуктов, сладостей и выпечки. Вы любите традиционную кухню, обожаете блюда в стиле "как у мамы" и не равнодушны к домашним закруткам. Соблюдайте меру в употреблении соли, ваша питьевая вода должна быть максимально чистой. Кроме того, есть после стрессов и эмоциональных проблем вам противопоказано, как и нервничать во время еды.

Ваша Луна в знаке Льва предпочитает мясную, тщательно приготовленную пищу. Еда должна быть преимущественно горячей. Вегетарианство явно не для вас. Обязательно следите за уровнем холестерина в крови, избегайте жирной тяжелой пищи, красного мяса. А вот овощи с грубой клетчаткой – кабачки и баклажаны, а также фрукты – сливы, инжир и апельсины, снимающие сердечное напряжение, будут весьма кстати.

С Луной в Деве вам важны диета, регулярность и рациональность в питании. Такие продукты, как консервы, животные жиры, сырокопчености и сладости крайне нежелательны для вас. Не рекомендуется употреблять и жареные продукты. Главный акцент следует сделать на вегетарианском питании: вареные овощи, крупы, бобовые, макароны. Если трудно отказаться от мяса, то не повредит иногда позволить себе вареного цыпленка или тушеную телятину. Масло для приготовления пищи следует выбирать только растительное.

Обладателям Луны в Весах необходима сбалансированная еда. Все должно быть в меру. Особенно это касается соленого и кислого. Пить на ночь любые напитки вам противопоказано. Избегать следует сырокопченых колбас и окороков, маргарина, острых приправ, соусов, сладкой сдобы. Неумеренная еда будет неминуемо сказываться на фигуре. В ежедневном рационе должны присутствовать проращенные злаки, растительное масло, моллюски, овощи.

Для Луны в Скорпионе важна страсть во всем. И еда не исключение. Вы – любители пищи с интенсивными вкусовыми качествами. И вам действительно можно позволять себе время от времени "вредное" – жареное, острое, жирное, сладкое, копченое, соленое. Строгие диеты вам не подходят категорически. Даже ограничивая себя в пище шесть дней в неделю, на седьмой вам все же необходимо себя побаловать. Лучше увеличьте физические нагрузки. А несмотря на любовь к острым приправам, хрену, горчице, чили и подобным, злоупотреблять ими вам не следует.

Луна в Стрельце неравнодушна к картофельным блюдам. А также масштабности застолий. Вы обожаете стол, ломящийся от яств, и часто "едите глазами". В меню вам сложно выбирать — вы хотите все и часто заказываете лишнее. Готовите так же – чем больше, тем лучше. Вам следует избегать переедания и жирной пищи, ограничить в еде животные жиры, заменить их растительными, исключить или свести к минимуму алкогольные напитки. В повседневном рационе упор сделать на бобовые – фасоль, горох, сою и на свежие овощи и фрукты.

С Луной в Козероге необходимо заботиться о здоровье опорно–двигательного аппарата, суставов, связок. Поэтому рацион должен быть насыщен кальцием и другими минералами. Особенно полезен вам коллагеновый белок, содержащийся в холодце, рыбной ухе, молочных продуктах. Обязательно включайте в питание творог, кисели, отварное нежирное мясо. Вам важно соблюдать распорядок в питании, можно перед едой позволить себе бокал сухого вина, что существенно активизирует ваше вялое пищеварение.

Луна в Водолее в еде неприхотлива. Может спокойно перекусывать на ходу, не особо заботясь о ритуале питания. В то же время вам рекомендуется отдать предпочтение легкой пище. Избегать следует консервов и всякой "химии", а также жиров животного происхождения и сливочного масла. В ежедневное меню должны входить свежие фрукты и овощи, твердые сыры, зелень, орехи, миндаль. Сахар рекомендуется заменить медом, соль – ароматическими травами. Не перетруждайте свой пищеварительный аппарат во второй половине дня. На ужин ограничьтесь стаканом кефира, а в лучшем случае откажитесь и от него.

Луне в Рыбах необходимо сделать акцент на морепродуктах. Очень полезен салат из морской капусты. Вам, к сожалению, проще других получить пищевое отравление. Поэтому с осторожностью употребляйте консервы, грибы, незнакомые экзотические фрукты, полуфабрикаты. Продукты с истекающим сроком годности лучше сразу выбрасывайте, не рискуйте. Избегайте жирной пищи, острых соусов и подливок, едких пряностей и особенно крепких алкогольных напитков. Рекомендуется устраивать разгрузочные дни и переходить на растительную пищу: рис, кукурузу, горох и овощи.

Используя эти простые звездные советы, вы можете не только контролировать вес, но и корректировать состояние организма, сохранять бодрость и здоровье долгие годы.