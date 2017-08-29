Во время диет человек распадается как раковый больной

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Вторник 29 августа
Лента новостей
15:05
Музеи Москвы станут бесплатными для школьников с 1 сентября
15:04
Названа цена эксклюзивного автомобиля Lada Vesta
14:55
Дело стрелков в ночном клубе Новгорода передано в суд
14:50
Беременная Ковальчук показала трогательное фото
14:41
Пойманная на проституции сотрудница полиции объяснила скандал
14:38
Под Самарой приговорили убийц жены полицейского
14:35
Некрасовку ждет комплексное развитие
14:29
Скандал с пропажей денег пошел Серебренникову на пользу
14:26
Что вытворяла Шарапова в новом платье
14:10
Ученые приравняли сахар к кокаину
13:58
Бывшего почтальона осудили за кражу мешков с пенсиями
13:49
Собчак в шоке от слежки за ее сыном
13:42
Рой пчел искусал детсадовцев на юге Москвы
13:34
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича
13:29
Лиза Арзамасова о материнстве: Я повзрослела
13:27
Ученые выяснили главную опасность соли
13:20
Звезда комедийного сериала купила дом за 10 миллионов
13:07
Под Иркутском пьяный тракторист устроил гонки с полицией (видео)
12:56
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
12:51
Плющенко резко ответил Тарасовой
12:50
Уральские бабушки самостоятельно отремонтировали дорогу
12:38
В Мурманске полиция четыре месяца следила за клубом для взрослых
12:34
Правнук императора: России нужен Путин
12:29
В Иркутске студентка заказала убийство семьи ради квартиры
12:14
Почему ПВО Японии и США не сбили ракету КНДР
12:13
Лужков подло обманул доверчивого Кобзона
12:09
Самая богатая женщина России "сильно" обеднела
12:05
Ким Чен Ын скрывает третьего ребенка
12:05
У жилого дома в Орле обрушилась стена
11:53
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
11:50
Обнаженные модели без фотошопа
11:44
Стало известно о связи Галкина и Меньшовой
11:32
Опозоренная Варнава с грязной бранью покинула съемки
11:28
Бывшая жена об Александре Малинине и возвращении в Америку
11:27
Евросоюз жестко осадил размечтавшегося Порошенко
11:23
В России может появиться новый праздник
11:17
Пассажиры погибли в аварии с автобусом в Египте
11:13
Как зарабатывал на жизнь убитый в парке Горького блогер
11:09
Верник остался без номеров на машину
10:58
В Москве появился первый археологический кластер
10:58
В Белом доме придумали обидное прозвище Иванке Трамп
10:46
Плющенко объяснил печальный конец Липницкой
10:44
Пророческая песня Олега Яковлева довела до слез
10:34
Чайка взял провинившихся синоптиков в оборот
10:31
В Москве у безработного отобрали 12 миллионов долларов
10:25
Элитный бордель в Москве закрыли после контрольной закупки
10:10
Вдову Сергея Супонева утешил гинеколог
09:53
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
09:53
Запуск ракеты КНДР стер с карт Сахалин
09:26
Миддлтон на третьем месяце беременности
09:18
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
09:09
В кассах электричек появились редкие проездные
08:55
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
08:51
Прекрасная незнакомка оставила Путину записку после личной беседы
08:44
Жулин рассказал об анорексии Липницкой
08:16
Украина оправдалась за новое нападение на Россию
08:01
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
22:01
В России научились бороться с алкоголизмом
21:59
Волочкова сцепилась с водителем-альфонсом на "Пусть говорят"
21:44
В Москве во время аварии перевернулся автомобиль
21:28
Отец напавшего на блогера десантника держит дома оборону
21:24
Максакова разрыдалась перед Малаховым
21:14
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
20:41
У Цукерберга родилась Август
20:24
Зависимого от соцсетей Трампа поучили управлять страной
20:17
У Порошенко нашли 76 компаний на Украине
20:00
Липницкой припомнили скандальный уход от Тутберидзе
19:50
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
19:43
В Москве заканчиваются безработные
19:38
Дочь развеяла слухи о последних днях Глаголевой
19:27
В московском метро ребенок получил жуткую травму
19:14
Мария Максакова после отвратительной ссоры вернулась к матери
19:08
Жена родила Запашному наследника
19:04
Захарова удивилась бегству американских дипломатов
18:52
Москва встала в пробках из-за непогоды
18:48
Россиян возмутило оскорбление памяти погибших в Сирии добровольцев
18:39
Навка оправдала уход Липницкой бессилием
18:22
"ИГ" взяло ответственность за нападение в Дагестане
18:13
Подрабатывающая проституцией полицейская находится в декрете
17:36
Мережко назвал сбежавшего на Украину актера подонком
17:26
От инфаркта и диабета спасет женитьба
17:17
Друзья драчуна-актера раскрыли новую причину убийства блогера
17:09
Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
16:55
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
16:46
Калашникова после инъекций стала похожа на Лопыреву
16:33
Внешность Александра Маслякова опечалила публику
16:27
В Москве очистят берега Яузы
16:18
Евросоюз задвинул Украину на последнее место
16:04
В Турции умер российский турист
15:59
Володин призвал местные власти работать эффективнее
15:53
В Москве арендодатели избили беременную женщину
15:50
Бесстыжий секс молодой парочки на перроне попал в Сеть
15:45
Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни
15:40
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
15:39
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
15:34
Макрон с пожилой женой взяли малыша из приюта
15:30
Шурыгина собралась замуж из-за беременности
15:15
62-летнего Криса Кельми отравили
15:04
Тайная страсть Абрамовича после развода с Жуковой
14:58
Утяшева о страсти Мигеля к новой наставнице в "Танцах"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Lifestyle

Во время диет человек распадается как раковый больной

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Люди, сосредоточенные на потере лишнего веса, готовы бездумно экспериментировать со своим здоровьем, голодать и принимать сомнительные таблетки, что порой приводит к необратимым последствиям. В погоне за модельными параметрами многие не обращают внимание на естественные реакции организма, игнорируя плохое самочувствие и побочные эффекты, вызванные дефицитом питательных веществ.
прочитано 446 раз

Как научиться не делать пищу врагом, перестать издеваться над организмом и не лгать себе, Dni.Ru объяснила главный диетолог проекта "Взвешенные люди" Юлия Бастригина. В своем интервью нашему изданию эксперт, которая помогла похудеть и изменить жизнь десяткам участников популярного телешоу, рассказала много удивительного, идущего вразрез с распространенными стереотипами о здоровом образе жизни, правильном питании и диетах.

Юлия Бастригина, диетолог

О смелости и отчаянии

Медицина наука неточная, и даже очень хорошо в ней разбираясь, можно столкнуться с неожиданной реакцией организма, и, тем самым, нанести человеку вред. Но худеющие – люди смелые и отчаянные. У них нет знаний в этой области, а они решаются на такие эксперименты, от которых лично у меня шевелятся волосы. Я прихожу в ужас, когда вижу, что люди делают с собой, какие препараты они применяют для достижения своих целей.

Вот, например, многие используют мочегонные. Но, помимо воды, они выводят из организма жизненно необходимые минералы. Есть такое понятие "электрическая нестабильность миокарда". Наше сердце работает благодаря импульсам, которые обусловлены созданием электрического потенциала, который, в свою очередь, создается при определенной концентрации калия, натрия, кальция. Употребляя мочегонные человек выводит из себя натрий и калий, тем самым нарушая работу "главного насоса". А если кто-то, решив усугубить, помимо мочегонных станет использовать тепловые процедуры (баня, сауна), то подобный эксперимент может закончиться трагически. И такие случаи, к сожалению, бывают.

О скорости похудения

Чем быстрее вы худеете, тем "злее" нагрузка на печень, почки, кожу, кишечник, иммунитет – то, что накапливалось годами и десятилетиями, "прогоняется" через организм в обратном порядке за гораздо более короткий срок. Чаще всего это приводит к образованию камней в желчном пузыре и почках, резкому снижению иммунитета, выпадению волос, ухудшению вида и качества ногтей и кожи. Вы можете представить себе ситуацию, чтобы родители пришли с ребенком в школу и сказали: "Дайте мне таблетку, чтобы он через неделю закончил пятый класс, а через две недели – десятый".  Это невозможно. Есть вещи, которые происходят только ступенчато.

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins

О мазохизме

Большинство тучных людей склонны к мазохизму. В процессе снижения веса они как бы "наказывают" себя, и чем больше мук они испытывают, тем им лучше. Действуют по принципу: если диета – то максимально жесткая. Если спорт – то до упаду. А тело, как и мы все, любит стабильность и покой. Оно ненавидит все эти встряски. И его реакция на это - жесткий отпор: стимуляция аппетита, снижение чувства насыщения, уменьшение скорости обменных процессов. И, как следствие, возврат веса. Иногда с дополнительной прибавкой.

Давайте разберем, что происходит в организме на жесткой диете: в течение довольно короткого времени (около 12 часов) практически полностью истощаются запасы гликогена (запасной формы углеводов) в печени и начинает распадаться жир на переферии. Циркулируя по организму он попадает в гепатоциты, лишенные гликогена, и начинает формирование жирового гепатоза или ожирения печени – состояния, при котором клетки этого органа теряют часть своей функциональной способности. То есть, человек худеет снаружи, но забивает жиром печень.

Большинство тучных людей склонны к мазохизму. В процессе снижения веса они как бы "наказывают" себя, и чем больше мук они испытывают, тем им лучше.  

В отсутствии пищи (особенно углеводистой) организм переходит на резервный источник питания – кетоновые тела. Поэтому от интенсивно худеющих буквально разит ацетоном, на что они с гордостью заявляют, что это выходят шлаки. Смешно. Шлаки не выходят, а образуются. Кроме того, для обеспечения себя энергией организм начинает интенсивно расщеплять мышечную ткань. Фактически, человек "распадается" как раковый больной. 

О психологических проблемах и лжи самому себе

Для решения проблем с весом у человека с выраженным ожирением (3-4 степень), самое главное – не спорт и диета, как принято думать, а психотерапия – для формирования сильной мотивации. Я считаю, что диетологу и тренеру работать с излишне тучными людьми без психолога вообще бессмысленно. Они, конечно, послушают, но вряд ли смогут выполнить рекомендации, которые дает специалист.  Люди с морбидным ожирением (самой тяжелой степенью данного заболевания) не в силах совладать с собой. У них совершенно другой настрой. Им не нужны знания, им нужен "волшебный пинок".

Об отсутствии культуры питания и лени

Умеренное ожирение и лишний вес чаще возникают не от серьезных психологических проблем, а от отсутствия культуры питания, гиподинамии и элементарной лени. Гормональные и возрастные проблемы, безусловно, могут иметь место, но, как правило, они вторичны. Ибо человек, следящий за собой, реагирует на прибавку веса быстро, не позволяя себе выйти "из берегов".

Нытье про "я никак не могу похудеть" – частая отговорка элементарно ленивых людей, либо тех, кто не понимает, что достижение оптимального веса – это ежедневный труд на протяжении всей жизни.

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Katzer

О магической цифре "21"

Если очень полный человек начинает менять стиль питания и/или идет заниматься спортом, он должен учитывать, что после быстрого сброса нескольких килограммов за счет жидкости наступит фаза "плато" – нулевая эффективность. Это ужасно демотивирует и многие сдаются. Но, если знать о магической цифре 21, то, возможно, будет немного легче.

Именно 21 день тренировок требуется для наращивания митохондрий – клеточных органелл, утилизирующих жир. У малоподвижного человека они находятся в редуцированном состоянии. За это же время "подрастает" мышечная масса, которая не только начинает потреблять излишки энергии, но и во время работы утилизировать глюкозу без участия инсулина, что благоприятнейшим образом сказывается на состоянии углеводного обмена – он нормализуется.

Достижение оптимального веса – это ежедневный труд на протяжении всей жизни. 

Что касается питания, то за 21 день начинают происходить первые позитивные изменения, которые можно увидеть на анализах крови: снижается уровень сахара, холестерина, мочевой кислоты. Если этого не происходит, значит рацион подобран неправильно. Человек худеет, но не становится здоровее. В прогностическом плане это никуда не годится.

О принципе рояля

В построении схемы питания важны не только поставщики калорий (белки, жиры и углеводы), но также, витамины, микроэлементы и фитонутриенты. Именно они "крутят" колесо обмена веществ. Однообразный рацион, которого человек придерживается годами, может существенно навредить здоровью и препятствовать снижению массы тела. Поэтому – представьте, что ваше питание - это партитура для клавиш рояля. Играть изо дня в день незамысловатые частушки – путь к болезни. А вот красивые и разные мелодии – напротив, путь к здоровью, долголетию и оптимальному весу.

Чем разнообразнее ваш рацион – тем лучше. Нужно следить за тем, чтобы в цикле 3-5-7-10 дней была бесконечная ротация разнообразных продуктов: крупы, овощи, фрукты. Главное, чтобы они имели разные цвета, разное происхождение и регионы произрастания.

О "волшебных таблетках"

Я предпочитаю "высокую" диетологию, а не фармакологию. Однако, в ряде случаев нужна "скорая помощь", поэтому в зависимости от степени "запущенности" привычного рациона могу "под задачу" назначить те или иные витамины и минералы. Никогда – жиросжигатели, мочегонные, анорексигенные средства. Что касается витаминов – очень люблю витамины группы B, которые регулируют углеводный и белковый обмен. В сочетании с правильно "собранным" рационом они дают великолепный эффект.

Витамины группы "В" участвуют в метаболизме, но это не значит, что, если начать пить их и пойти в спортзал, вы сразу начнете худеть. Не нужно впадать в эту благость "волшебной таблетки". Витамины – всего лишь маленький помощник. Нужно идти рука об руку со своим организмом: худея, помогать ему не портиться, а сохранять свою "матрицу", не залезая в свою сущность, не гробя здоровье.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack

О лучшем способе детокса

Чтобы очистить организм достаточно в течение недели повышать количество пищевых волокон в своем рационе: есть овощи, фрукты, грубоволокнистые крупы, овсянку, отруби, малообработанный рис, гречку. В этих продуктах содержатся мягкие волокна. Продумайте полувегетарианский рацион: яйца, молочку, но без мяса. Это прекрасный детокс, лучше нет.

Однообразный рацион, которого человек придерживается годами, может существенно навредить здоровью и препятствовать снижению массы тела.  

Во время такой разгрузки тело работает нормально, и при этом вы действительно чистите свой организм. Достаточно продержаться 3-4 дня, но можно и больше. Недельный цикл идеален. Вы не голодаете, получаете белок, при этом действительно начинаете лучше себя чувствовать.

Об опасности длительных "чисток" организма

Некоторые остаются на полувегетарианском рационе, но здесь нужно быть внимательным. Подобное питание может привести к очень быстрой потере железа (что очень опасно для женщин) и развитии серьезной железодефицитной анемии. Если делать детокс, то только в короткие промежутки. Не "пилите" одну и ту же мелодию на рояле, даже если она вам очень нравится: сначала вы в восторге, а потом уже уши вянут. С телом то же самое.

О сосисках и похудении

Не просите меня назвать продукты, которые считаются отличными помощниками в похудении. Сначала я назову те, которые не помогают: шпроты, полуфабрикаты, мясные деликатесы, торты и все прочее подобное. Все остальное – прекрасно помогает. Нюанс в том, что, как и сколько. Вот филе трески – это диетический продукт? Да. Вот теперь смотрите: вы говорите, что я съела филе трески, но никак не могу похудеть. Странно. Но я же ее обваляла в яйце, в муке и пожарила на большом количестве растительного масла. Будет ли треска диетической в данном случае? Конечно нет. Вы, возможно, удивитесь, но сосиска, если она съедена с большим количеством овощей – не страшна для фигуры. А если съесть ее с рисом или макаронами, с куском масла сверху и сыром, то у вас получилось жир плюс жир плюс жир. Если в вашей тарелке баланс белков, жиров и углеводов – вы никогда не поправитесь. Просто не нужно употреблять "масло масляное" или есть хлеб с хлебом и четко знать "свою порцию".

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Математика диеты

Чтобы рассчитать хотя бы примерно свой рацион, необходимо понять свой "матричный вес". Тот вес, который запрограммирован генетически и позволят телу функционировать в максимально благоприятном режиме. Чаще всего матричный вес совпадает с формулой рост минус 100. Но здесь следует учитывать тип телосложения. Астеники должны отнять 110, нормостеники – 105, а гиперстеники, собственно, 100. На этот самый рассчитанный вес должно приходится от 0,8 до 1,2 граммов белка на килограмм, 0,8-1 граммов жира и 3-3,5 граммов углеводов. Если в вашей тарелке белков будет 1-1,2 гр/кг, жиров – 0,6-0,8, а углеводов 2-2,5 – вы будете худеть, сохранять здоровье и при этом не испытывать муки голода.

Не "пилите" одну и ту же мелодию на рояле, даже если она вам очень нравится: сначала вы в восторге, а потом уже уши вянут. С телом то же самое. 

Составляя систему питания, я стараюсь сохранить матрицу человека – нельзя залезать в его суть, чтобы не испортить дальнейшую жизнь и избежать быстрого возврата веса. В течение 24 часов организм распадается и строится, распадается и строится, а если ему не из чего будет брать силы на восстановление, то он начнет забирать "активы" из себя завтрашнего, послезавтрашнего.

О профилактике болезней при помощи питания

Существует целая наука - клиническая диетология, с помощью которой можно лечить без скальпеля. Например, специально подобранная диета оздоравливает сердце, сосуды, может избавить от мочекаменной болезни и даже от диабета второго типа.

Лучше питаться просто, не забывая сочетать разнообразные продукты. Важно помнить, что избыток овощей приводит к воспалению кишечника, недостаток – к "зашлаковыванию" и, как следствие, развитию неблагоприятных осложнений для здоровья. Недостаточное потребление белка приводит к потере волос и специфическому запаху изо рта, низкое потребление жидкости – к мочекаменной болезни, циститам…

Фото: GLOBAL LOOK press

Кстати, рацион человека, живущего в Екатеринбурге, должен отличаться от системы питания человека из Сочи. Живущий на юге не испытывает проблем с витамином D, там много солнца. А в другой широте – иначе. Соответственно здесь совершенно другие потребности. Например, повышенные холода снижают иммунитет – и здесь поможет витамин С. При этом в регионах с повышенной солнечной активностью у человека происходят сильные оксидативные расстройства – свободные радикалы портят кожу. Поэтому в рационе должны присутствовать антиоксиданты, которые содержаться в разноцветных кожурках овощей и ягод. На тарелке должны быть разноцветные продукты, в рационе – витамин А, С, цинк. А вот в холодных регионах необходим витамин С, D, кальций, и противопоказаны низкожировые диеты, которые снижают иммунитет. Нужно следить за уровнем железа в организме, иначе проблемы с иммунитетом будут усугубляться.

Главные ошибки худеющих

Первое – это отсутствие завтрака либо крайне скудный малокалорийный завтрак. Второе -редкие приемы пищи (менее трех раз в день). Третье – неумение распределять энергетику питания от утра к вечеру. Четвертое – излишнее рвение в ограничении калорий. Пятое – недосып.

Автор: Ирина Лавери29 августа 2017, 15:03

комментарии

Политика

Жириновский откровенно о драке с женщиной
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича
Правнук императора: России нужен Путин
В Белом доме придумали обидное прозвище Иванке Трамп

Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова о материнстве: Я повзрослела
Липницкую послали к "поющим трусам"
Лужков подло обманул доверчивого Кобзона
Стало известно о связи Галкина и Меньшовой

Проишествия

Сына актера из "Интернов" задержали за убийство блогера
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
Лидер украинских радикалов умер в Египте

Lifestyle

Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Стало известно о связи Галкина и Меньшовой

Двух телеведущих соединил Андрей Малахов
Шоу-бизнес

Лужков подло обманул доверчивого Кобзона

Певец собрал артистов и попросил потерпеть
Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой

"Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно!" – написал спортсмен в своем Instagram
Шоу-бизнес

Собчак в шоке от слежки за ее сыном

Лицо ребенка исподтишка сняли папарацци

Гороскоп

Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные

Фоторепортажи

Что вытворяла Шарапова в новом платье
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
На Россию обрушился августовский снегопад
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru