Делегирование полномочий: лень или необходимость

Под делегированием понимается передача части управленческих функций, отдельных полномочий и части задач подчиненным. Каждый успешный руководитель выбирает данный вид ведения дел, поскольку самостоятельно выполнить всю работу невозможно, особенно в крупных компаниях либо в условиях роста и расширения бизнеса.



Скрывается ли за словом делегирование банальная лень или оно жизненно необходимо для успешности и эффективности руководителя узнаем со слов Екатерины Беспятых – международного эксперта по тайм-менеджменту, основательницы Академии женского развития Woman Time, спикера Skolkovo, Crocus City Hall, автора книги "Ресурсный тайм-менеджмент для женщин", а также многодетной мамы.



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Делегирование: за и против

Если человек является руководителем, передача части полномочий и задач необходима на 100%. Это позволит эффективно справляться с большим объемом работы, расширять и развивать бизнес, освободить себе время для личных дел, что поможет избежать выгорания.

Плюсы делегирования полномочий:

1. Один из результативных способов мотивации. Сотрудник чувствует себя более значимым, компетентным, необходимым. Это подталкивает его к улучшению собственной деятельности и увеличению производительности, личной эффективности.

2. Повышение квалификации сотрудников. Новая незнакомая деятельность мотивирует человека на поиск и освоение новой информации.

3. Ускорение некоторых бизнес-процессов. Один человек не может быть компетентным на высоком уровне во всем. Именно поэтому гораздо логичнее передавать квалифицированным сотрудникам выполнение тех задач, в которых они профи.

4. Высвобождение времени для решения других более сложных задач. Когда отработанные и рутинные процессы снимаются с руководителя, у него появляется ресурс для решения стратегически важных задач, развития проектов и нахождения новых нестандартных решений.

Есть у делегирования и недостатки:

1. Компетентность исполнителя. Качество выполнения может быть не на высоте. Недостаток нивелируется изначальным подбором грамотной мотивированной команды.

2. Риск срыва сроков. Впервые делегируя, руководитель не может быть на 100% уверен в том, что сотрудник справится. Во избежание форс-мажоров держите "руку на пульсе" и оставляйте запас по времени, устанавливая дедлайны.

Очень важно преодолеть установку: я сам сделаю лучше. Важно довериться сотрудникам и другим людям, оставляя за собой лишь общий контроль за качеством и сроками выполнения.

На чем фокус внимания?

Руководитель должен четко понимать, какие задачи может выполнять только он, а какие есть возможность передоверить сотрудникам. Не стоит осуществлять делегирование, если во главе угла стоит желание передать ответственность. "Руль" в любом случае остается у руководителя. Но важно:

передавать задачи, в которых не очень компетентен, грамотным специалистам;

делать то, что действительно нравится, странно отдавать дела, которые вы любите, другим на реализацию, а самому выполнять неприятные, это ведет к выгоранию;

анализировать возможности команды и компетенции;

наладить эффективную обратную связь для контроля и своевременного реагирования.

Отличный руководитель – не тот, который делает дело лучше всех, а тот, который может организовать процесс так, чтобы каждый сотрудник работал на максимуме и выполнял возложенные обязанности наилучшим образом.

Как правильно делегировать

Умение передавать часть полномочий и задач можно "прокачать". Ничего общего с "отдать и забыть" делегирование не имеет. Придерживайтесь данных правил, и вы сможете постепенно организовать процесс делегирования продуктивно:

формулировка задачи/запроса конкретная, правильная, лучше получить обратную связь от сотрудника, насколько верно он вас понял;

эффективная система мотиваций работников, заинтересованность в результате в разы повышает продуктивность;

четкое разделение полномочий и функций – сотрудник обязан четко понимать, какие вопросы в его компетенции, а с какими он обязан обращаться только к вам;

четкий и понятный график контроля.

У сотрудника должна быть возможность обратиться за помощью или консультацией в процессе работы над проектом, задачей. И лучше, чтобы время для подобных встреч было оговорено и запланировано. Оценка конечного результата – важный этап делегирования. Обратная связь мотивирует сотрудников, помогает работать на результат более эффективно и увеличивать производительность.

Не стоит делегировать задачу кусочками, а не целиком. И обязательно объясняйте ее важность, значимость, но не давайте детальных инструкций по структуре выполнения. Вы должны понимать, что главное – результат, а пути его достижения у сотрудников могут несколько отличаться от вашего видения пошагового достижения.

Свобода или тотальный контроль?

Если вы уже приняли мужественное решение делегировать задачи и полномочия, найдите силы не препятствовать выполнению. Дайте определенную свободу. Не мучьте сотрудников бесконечными: когда будет готово и можно ли скорее? Дайте возможность команде раскрыть потенциал, проявить себя в решении задач, повысить самооценку и уверенность в себе. Это даст сильный толчок в развитии компании, особенно при грамотной мотивации.

Но и бросать дело полностью на самотек не стоит. Общий контроль необходим, чтобы не упустить ситуацию и вовремя среагировать, если возникнут проблемы разного характера, с которыми сотрудники справиться или не могут, или это не в их компетенции.

Итак, чем более эффективно вы делегируете полномочия, тем проще, результативнее становится управление, тем больше времени высвобождается для решения других, более важных для бизнеса задач. В конце концов, вы получаете возможность на отдых, который необходим каждому. Делегирование облегчает работу руководителя, позволяет повысить эффективность компании, но не снимает ответственности за результат.