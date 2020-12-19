С какими мужчинами нельзя строить отношения

Семейный психолог Александр Шахов считает, что есть две группы случаев, которые дисквалифицируют партнера для отношений. В этих случаях, вне зависимости от контекста, специалист дает только одну рекомендацию: незамедлительный разрыв.



1. Зависимости

Алкогольная, наркотическая, игровая, сексуальная. Женщина, как бы ни надеялась, не сможет вылечить зависимого мужчину. Случаев, когда женщине действительно удавалось спасти своего партнера – один на десятки, сотни тысяч. Если вы оказываетесь в отношениях с зависимым, то вы играете в рулетку с шансом 1 к 100 000. А ставка в этой игре – годы вашей жизни.

Психолог рекомендует не тешить себя надеждами, а просто уходить. Если мужчина настолько вас ценит, что захочет ради вас стать лучше – он справится с болезнью сам, а потом приложит большие усилия, чтобы вновь завоевать ваше доверие. Оставаясь в отношениях, он продолжит быть зависимым.

2. Применение насилия

Мужчина, который поднял руку на женщину единожды, сделает это еще раз. А потом еще, и еще, и еще. Шахов советует: не терпите. Не пытайтесь его оправдывать, придумывать причины, по которым вы могли это "заслужить". Не давайте второго шанса. Если партнер один раз применил к вам насилие – уходите от него сразу.

"Я не добавил в этот список измены, потому что с ними ситуация сложнее. Простить измену сложно. Сделать отношения после нее прежними не получится. Но построить на их руинах новые, возможно, даже более крепкие – теоретически возможно. В моей профессиональной практике такие случаи были, и даже не единичные", – делится своим опытом психолог.

При этом он считает, что с зависимостями и насилием никаких полутонов, потенциальных шансов нет. Не жалейте такого мужчину, не переживайте о том, кто, кроме вас, сможет его полюбить – лучше пожалейте себя.