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Lifestyle
Стамбул. Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/www.globallookpress.com Иераполь. Фото: Dani Salv / Vwpics/www.globallookpress.com Залив Золотой рог в Стамбуле. Фото: Sonja Jordan/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Голубая мечеть в Стамбуле. Фото: Noe Falk Nielsen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Пещеры Каппадокии. Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Стамбульский базар. Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: Peter Schatz/imago stock&people/www.globallookpress.com +4

Зимняя сказка в Турции: где отметить новогодние праздники

Фото: GTW/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Турция удивляет и вдохновляет. Невероятный по энергетике, насыщенный достопримечательностями разных эпох Стамбул, колыбель Османской империи Бурса, чарующие ландшафты Каппадокии, античные руины Иераполиса – особенности этой удивительной страны, кажется, можно перечислять бесконечно. К новогодним праздникам компания Coral Travel подготовила несколько новых туров в Турцию. Можно познакомиться с классическим Стамбулом, совершить поездку по местному золотому кольцу или отправиться на горнолыжный курорт Улудаг.
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Золотое кольцо Турции

В канун новогодних праздников компания Coral Travel предлагает три новых экскурсионных тура. Первый из них называется "Золотое кольцо Турции". Тур длится восемь дней и семь ночей. За это время туристы объедут половину страны и посетят самые интересные достопримечательности Турции.

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Путешествие начинается в Стамбуле. Первый день – встреча с гидами, трансфер из аэропорта и размещение в отеле. Оставшееся до конца дня время можно отдохнуть и подготовиться к предстоящему приключению.

Первым делом туристы познакомятся со Стамбулом – жемчужиной Турции, столицей Византийской и Османской империй. В программе экскурсии – посещение величественного Собора Святой Софии, Голубой мечети султана Ахмета, старейшего в мире Дворца Топкапы.

Стамбул. Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/www.globallookpress.com

На третий день путешественников ждет экскурсия в Бурсу. Это первая столица османских султанов, откуда начиналась империя. Атмосфера уютных улочек старого города никого не оставит равнодушной.

Следующая остановка в программе тура – руины античного города Иераполис на известняковых террасах. Здесь расположены развалины храма Аполллона третьего века до нашей эры.

Иераполь. Фото: Dani Salv / Vwpics/www.globallookpress.com

Следующая точка маршрута – Памуккале и всемирно знаменитый " хлопковый замок". Так называются белоснежные террасы, возникшие в результате отложения солей из источников термальных вод.

Затем взору путешественников предстанет загадочная Каппадокия. В этом древнем регионе расположена Конья – туристы называют ее одним из самых спокойных и доброжелательных городов Турции. С незапамятных времен Конья является религиозным центром, именно здесь родилась Святая Параскева (Пятница).

После Коньи "Золотое кольцо Турции" приведет в столицу страны – Анкару. Здесь находится усыпальница первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, руины древнего города Гордион и римские термы.

Танец дервишей. Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

В стоимость тура входит авиапрелеты, размещение в четырехзвездочных отелях, завтраки и ужины, групповой трансфер и переезды между городами, экскурсии по программе. На всем пути туристов будет сопровождать русскоговорящий профессиональный гид.

Стамбул и пещеры Каппадокии

Второй тур от Coral Travel также длится восемь дней и семь ночей. Он называется "Стамбул и пещеры Каппадокии". В отличие от первого тура, акцент здесь делается на бывшей столице Османской империи и древней Каппадокии.

Туристы подробно ознакомятся с историей Стамбула, увидят Собор Святой Софии, византийский ипподром, старые стены Константинополя, залив Золотой Рог, Дворец Долмабахче, Голубую мечеть и Немецкий фонтан. В программе экскурсий – посещение уютных магазинчиков в центре города. А панорамными видами Стамбула позволит насладиться многочасовая прогулка на лодке по Босфору.

Голубая мечеть в Стамбуле. Фото: Noe Falk Nielsen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

На пятый день путешественники отправятся в Каппадокию. Это историческая область на востоке Малой Азии. Здесь сохранился уникальный комплекс поселений первого тысячелетия до нашей эры.

Главная достопримечательность Каппадокии – вырубленные в скалах пещерные монастыри. Они входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекают миллионы туристов со всего мира.

Пещеры Каппадокии. Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

В пакетный тур входят авиаперелеты, трансферы между городами, гостиница, экскурсии. Дополнительные развлечения: танцевальные шоу, круизы по Босфору, турецкие народные танцы, посещение музея под открытым небом Гереме и других достопримечательностей.

Классический Стамбул

Для тех, кто хочет подробно изучить историю Стамбула и проникнуться чарующей атмосферой древнего города, туроператор подготовил экскурсионную программу "Классический Стамбул". Путешественников ждет насыщенный пятидневный тур в сопровождении профессионального русскоговорящего гида.

Залив Золотой рог в Стамбуле. Фото: Sonja Jordan/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Экскурсанты посетят Собор Святой Софии, увидят древний Константинополь и его величественные стены, насладятся видом залива Золотой Рог, прогуляются на лодках по Босфору с посещением знаменитого Золотого базара, посетят известные на весь мир турецкие базары, попробуют традиционную турецкую кухню и смогут приобрести сувениры.

Стамбульский базар. Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Основные достопримечательности города можно увидеть и по сокращенной программе "Классический Стамбул" – четыре дня и три ночи. На каждой экскурсии туристов сопровождает профессиональный гид.

Горнолыжный Улудаг

Уникальную возможность совместить приятный и полезный отдых дает комбинированный тур Стамбул+Улудаг. Туристы покатаются на лыжах и сноуборде на горнолыжном курорте Улудаг и проведут несколько дней с экскурсионной программой в Стамбуле.

С турецкого Улудаг переводится как "огромная гора". Древние называли ее Мизийским Олимпом. Согласно мифам и преданиям, с вершины горы боги наблюдали за Троянской войной.

В 1961 году Улудаг стал национальным памятником. Курорт расположен недалеко от Бурсы. Местные склоны подходят для любителей спокойных спусков. Большая часть трасс проходит через живописный лес.

Фото: Peter Schatz/imago stock&people/www.globallookpress.com

Кроме того, в зимний период Coral Travel предлагает туры на горнолыжные курорты Паландокен, Эрджиес. Для любителей размеренного времяпрепровождения – отдых на анатолийском побережье.

Перелет

В Турцию туристов доставят самолеты самолеты Boeing 737 авиакомпании Royal Flight. Выбрать место и заказать питание можно онлайн. В билет включен багаж до 10 килограммов, дополнительный вес оплачивается отдельно.

С 25 декабря и до конца марта рейсы из Москвы в Стамбул ежедневные. До Нового года пакетные туры обслуживают регулярные рейсы "Аэрофлота" и "Турецких авиалиний".

В новогодний период туристам доступны по 2 вылета из Санкт-Петербурга (29 декабря и 5 января), из Казани (28 декабря и 4 января) и из Ростова-на-Дону (31 декабря и 7 января).

Отели и цены

К услугам туристов – роскошный пятизвездочный отель Hilton Istanbul Bosphorus 5*. Он расположен в европейской части Стамбула в нескольких минутах ходьбы от площади Таксим.

Фото: пресс-служба

Отель окружен садом. Гости могут расслабиться в спа-центре, есть фитнес-центр, теннисный корт, сауна, турецкая баня и массажный кабинет, работает прокат автомобилей и велосипедов.

В отеле семь уникальных ресторанов. Меню не оставит равнодушным даже самого взыскательного гурмана. В ресторанах подаются блюда турецкой, ливанской, китайской кухни.

Фото: пресс-служба

В каждом номере работает высокоскоростной интернет, есть телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, сейф, косметические принадлежности. Люксовые номера оборудованы просторной гостиной.

Фото: пресс-служба

В новогодний период остановиться в Hilton Istanbul Bosphorus 5* стоит от 43 650 рублей за три ночи и от 62 200 рублей за семь ночей. Завтраки включены. В январе цены ниже: от 26 900 рублей за три ночи и от 44 тысяч за семь вместе с завтраками.

Есть более бюджетные варианты. В новогодний период номер в трехзвездочном отеле обойдется в сумму от 30,6 тысячи рублей за три ночи и 36,7 тысячи за семь. В феврале – от 16 и от 20 тысяч соответственно. Цены указаны за одного взрослого. Перелет, трансфер, питание и медицинская страховка включены.

Автор: 20 ноября 2020, 11:10

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