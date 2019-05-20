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Lifestyle

Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace

Фото: пресс-служба
Роскошное убранство из золота, мрамора и хрусталя, восхитительные деликатесы и напитки из разных стран мира, зажигательные вечеринки на пляже и расслабляющие СПА-процедуры на любой вкус. Все это и многое другое сочетает в себя легендарный пятизвездочный отель Titanic Mardan Palace. Почувствовать себя королевскими особами в интерьерах восточного дворца теперь смогут не только взрослые, но и дети. Одним из первых операторов, предлагающих туры в обновленный отель, стал Coral Travel. 
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Mardan Palace – один из самых дорогих и роскошных отелей Турции. Больше года его двери были закрыты, пока осенью 2018 года восточный дворец не взяла под контроль сеть Titanic Hotels.

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Фестиваль Coral Travel May Fest пройдет в обновленном Titanic Mardan Palace

Великолепие обновленного отеля первые постояльцы смогли оценить 30 апреля этого года. Прибывших с разных концов света гостей встречали в лобби шампанским Moet Chandon, клубникой с шоколадом и восточными сладостями.

Titanic Hotels бережно сохранила самые роскошные детали интерьера: сусальное золото, 23 тысячи квадратных метров итальянского мрамора, сотни тысяч кристаллов из хрусталя, который украшает даже лифты. Поражает воображение великолепная люстра, возвышающаяся над центральной лестницей в лобби: она весит 2,5 тонны и отделана кристаллами Swarovski.

Фото: пресс-служба

Посетители, которые бывали в Mardan Palace при прошлом владельце, по достоинству оценят изменения в цветах интерьера, в том числе в номерах. Тяжелые, давящие тона новая управляющая компания поменяла на спокойные и светлые оттенки с преобладающей бирюзой, которая символизирует небо, море и тепло Средиземноморья. Обновление отеля обошлось Titanic Hotels в 17 миллионов евро.

Персональные ассистенты ведут гостей из эффектного лобби с 21-метровым витражным потолком в виде неба в богато декорированные номера. Личный дворецкий всегда к услугам постояльцев апартаментов премиальных категорий, с ним можно связаться и получить все необходимое 24 часа в сутки. Всего Titanic Mardan Palace обслуживают от 1200 до 1400 сотрудников в зависимости от сезона.

Фото: пресс-служба

В обновленном отеле 543 номера. Помимо стандартного номерного фонда, для клиентов Coral Travel и будущих постояльцев пятизвездочной гостиницы предусмотрено несколько новшеств – апартаменты pool dublex suite и premium pool dublex suite, имеющие прямой выход к бассейну.

Titanic Mardan Palace – это настоящий дворец, ничем не уступающий по роскоши обителям султанов Османской империи. Гуляя по коридорам из золота, можно набрести на зал с боулингом, комнату игровых автоматов, бильярд. А поднявшись на девичью башню на верхнем этаже Tower Roof, постоялец откроет для себя живописный панорамный вид на отель.

Фото: пресс-служба

Гурманы оценят роскошное меню в Titanic Mardan Palace с восхитительными блюдами и напитками разных стран мира. Так, в день открытия первые постояльцы лакомились традиционными турецкими деликатесами в Bosphorus - основном ресторане отеля. Гости могут открыть для себя новые блюда в 10 ресторанах – средиземноморском, индийском, итальянском, греческом и других. Они работают под чутким руководством Сейита Тезгела – шеф-повара Titanic Mardan Palace.

Сейит Тезгел. Фото: пресс-служба

Обязательно посетите ресторан морепродуктов Aquamarine со стенами в виде аквариума. Те, кто не успеет на завтрак или ужин могут пойти в ресторан "24", где можно перекусить даже среди ночи.

Для любителей сочного мяса обязателен к посещению стейк-хаус Beef Grill Club с деликатесами местного, фракийского производства. По признанию Сейита Тезгела, одно из лучших блюд отеля – стейк с реберной костью "Томагавк", также шеф-повар советует попробовать стейк "Особукко" из итальянского ресторана и баранину на подушке из печеных баклажанов с йогуртом и чесноком "Алиназак" из турецкого.

Фото: пресс-служба

Открытие отеля сопровождалось ярким фестивалем May Fest. На новой концертной площадке выступили звезды российской и зарубежной эстрады: Лара Фабиан, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Анна Седокова и другие. Также гости насладились музыкой знаменитого турецкого ансамбля "Огни Анатолии" и зажигательными, полными энергии танцами балета "Тодес".

Эмин. Фото: пресс-служба

Гостей отеля развлекают насыщенной музыкальной программой каждый вечер. Ритмы по душе найдут как любители современной, так и классической музыки. После концертов постояльцы могут продолжить отдыхать в ночном клубе Monkey Club. Там выступают танцовщицы go-go и известные диджеи со всего мира.

Григорий Лепс. Фото: пресс-служба

Всего в Titanic Mardan Palace 22 бара, где посетителям предложат 100 авторских алкогольных напитков и 120 безалкогольных. Эстеты, без сомнения, оценят винное хранилище отеля, напоминающее исторические погреба французских замков. На выбор – более восьми тысяч бутылок вина, ждущих своих поклонников.

Прекрасно проведут время и любители спокойного отдыха. Свое утро они могут начать с игры в гольф на фоне живописной панорамы Таврских гор и Средиземного моря.

Фото: пресс-служба

В BeFine Spa & Thalasso площадью 7500 квадратных метров гостям предлагаются десятки видов массажей. Посетители СПА также могут насладиться соляной комнатой, хамамами, саунами с разными температурами, паровой баней. Кстати, любители турецкой бани по достоинству оценят традиционный пилинг "Шахерезада" с пенным массажем и водным ритуалом.

От разнообразия глаза разбегаются, и вы не знаете, с чего начать? Советуем обратить внимание на фирменный массаж "Титаник". Специалисты подберут комбинацию специально для вас. В ритуале используется сразу несколько техник. Например, можно начать с балийского массажа с растягиваниями и поглаживаниями, после чего перейти к лимфодренажному для снятия отечности и улучшения циркуляции крови. Глубокое расслабление и максимум удовольствия гарантированы! 

А заключительный массаж St. Barth перенесет постояльца из солнечного Средиземноморья на тропический остров Сент-Бартелеми в Карибском море – во время сеанса применяются роскошные французские масла. 

Фото: пресс-служба

Хотите восстановить гармонию души и тела? Тогда добро пожаловать на аюрведический массаж в четыре руки "Маха-Абьянга". А антистрессовый массаж камнями быстро снимет усталость. На важные участки тела накладываются горячие китайские камни вулканических пород, обладающие лечебными свойствами.

Фото: Пресс-служба

В Titanic Mardan Palace с радостью ждут не только взрослых, но и маленьких посетителей. У пляжа расположены детский клуб и аквапарк. Малышей можно оставить с профессиональными сотрудниками отеля, а для детей более старшего возраста есть множество развлекательных и образовательных программ с различными конкурсами и призами.

Фото: пресс-служба

Так, ребятам от 13 лет предлагаются спортивные активности: футбол, волейбол и даже стрельба из лука, а дети от 8 до 12 могут провести время в игровой комнате с видеоприставками новейшего поколения PlayStation VR и Xbox и огромной библиотекой игр.

С любовью и вниманием в отеле подошли и к питанию маленьких гурманов. Главный ресторан включает в себя уголок детских блюд со специальной зоной, стены которой украшают герои известных мультфильмов. А в меню кондитерской в лобби огромный выбор десертов и шоколадных конфет ручной работы от лучших турецких кондитеров. Лукум, пахлава, торты и чизкейки - настоящий рай для любителей сладкого всех возрастов!

Фото: пресс-служба

Ощутить роскошь и прелесть жизни в Titanic Mardan Palace могут не только постояльцы отеля. Гости остановившихся в отеле туристов могут попасть на территорию дворца за 125 евро. С утра и до пяти часов вечера им доступны все возможности, которые предоставляются постояльцам.

Заместитель гендиректора Coral Travel по продажам и маркетингу Селчук Бугай отметил, что продажами туров в Titanic Mardan Palace занимается специальный департамент Coral Elite. В компании уверены, что отдых в отеле привлечет не только россиян, но и жителей стран СНГ и Ближнего Востока.

Фото: пресс-служба

Titanic Mardan Palace ориентирован на премиальных гостей, ценящих комфорт и высочайший уровень сервиса. В Coral Travel уверены: у отеля большое будущее, его популярность будет расти. 

"Так, стоимость тура на неделю с размещением в стандартном номере на двоих в июне при раннем бронировании начинается от 285 тысячи руб. Наша общая цель с Titanic Mardan Palace – добиться загрузки в 70–85% в летний сезон, и я верю, что это реально с учетом впечатляющего опыта сети Titanic, которая уже насчитывает 14 отелей в Турции и Германии", – резюмировал Селчук Бугай.

Автор: Иван Поляков20 мая 2019, 13:04

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