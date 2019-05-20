Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
Mardan Palace – один из самых дорогих и роскошных отелей Турции. Больше года его двери были закрыты, пока осенью 2018 года восточный дворец не взяла под контроль сеть Titanic Hotels.
Великолепие обновленного отеля первые постояльцы смогли оценить 30 апреля этого года. Прибывших с разных концов света гостей встречали в лобби шампанским Moet Chandon, клубникой с шоколадом и восточными сладостями.
Titanic Hotels бережно сохранила самые роскошные детали интерьера: сусальное золото, 23 тысячи квадратных метров итальянского мрамора, сотни тысяч кристаллов из хрусталя, который украшает даже лифты. Поражает воображение великолепная люстра, возвышающаяся над центральной лестницей в лобби: она весит 2,5 тонны и отделана кристаллами Swarovski.
Посетители, которые бывали в Mardan Palace при прошлом владельце, по достоинству оценят изменения в цветах интерьера, в том числе в номерах. Тяжелые, давящие тона новая управляющая компания поменяла на спокойные и светлые оттенки с преобладающей бирюзой, которая символизирует небо, море и тепло Средиземноморья. Обновление отеля обошлось Titanic Hotels в 17 миллионов евро.
Персональные ассистенты ведут гостей из эффектного лобби с 21-метровым витражным потолком в виде неба в богато декорированные номера. Личный дворецкий всегда к услугам постояльцев апартаментов премиальных категорий, с ним можно связаться и получить все необходимое 24 часа в сутки. Всего Titanic Mardan Palace обслуживают от 1200 до 1400 сотрудников в зависимости от сезона.
В обновленном отеле 543 номера. Помимо стандартного номерного фонда, для клиентов Coral Travel и будущих постояльцев пятизвездочной гостиницы предусмотрено несколько новшеств – апартаменты pool dublex suite и premium pool dublex suite, имеющие прямой выход к бассейну.
Titanic Mardan Palace – это настоящий дворец, ничем не уступающий по роскоши обителям султанов Османской империи. Гуляя по коридорам из золота, можно набрести на зал с боулингом, комнату игровых автоматов, бильярд. А поднявшись на девичью башню на верхнем этаже Tower Roof, постоялец откроет для себя живописный панорамный вид на отель.
Гурманы оценят роскошное меню в Titanic Mardan Palace с восхитительными блюдами и напитками разных стран мира. Так, в день открытия первые постояльцы лакомились традиционными турецкими деликатесами в Bosphorus - основном ресторане отеля. Гости могут открыть для себя новые блюда в 10 ресторанах – средиземноморском, индийском, итальянском, греческом и других. Они работают под чутким руководством Сейита Тезгела – шеф-повара Titanic Mardan Palace.
Обязательно посетите ресторан морепродуктов Aquamarine со стенами в виде аквариума. Те, кто не успеет на завтрак или ужин могут пойти в ресторан "24", где можно перекусить даже среди ночи.
Для любителей сочного мяса обязателен к посещению стейк-хаус Beef Grill Club с деликатесами местного, фракийского производства. По признанию Сейита Тезгела, одно из лучших блюд отеля – стейк с реберной костью "Томагавк", также шеф-повар советует попробовать стейк "Особукко" из итальянского ресторана и баранину на подушке из печеных баклажанов с йогуртом и чесноком "Алиназак" из турецкого.
Открытие отеля сопровождалось ярким фестивалем May Fest. На новой концертной площадке выступили звезды российской и зарубежной эстрады: Лара Фабиан, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Анна Седокова и другие. Также гости насладились музыкой знаменитого турецкого ансамбля "Огни Анатолии" и зажигательными, полными энергии танцами балета "Тодес".
Гостей отеля развлекают насыщенной музыкальной программой каждый вечер. Ритмы по душе найдут как любители современной, так и классической музыки. После концертов постояльцы могут продолжить отдыхать в ночном клубе Monkey Club. Там выступают танцовщицы go-go и известные диджеи со всего мира.
Всего в Titanic Mardan Palace 22 бара, где посетителям предложат 100 авторских алкогольных напитков и 120 безалкогольных. Эстеты, без сомнения, оценят винное хранилище отеля, напоминающее исторические погреба французских замков. На выбор – более восьми тысяч бутылок вина, ждущих своих поклонников.
Прекрасно проведут время и любители спокойного отдыха. Свое утро они могут начать с игры в гольф на фоне живописной панорамы Таврских гор и Средиземного моря.
В BeFine Spa & Thalasso площадью 7500 квадратных метров гостям предлагаются десятки видов массажей. Посетители СПА также могут насладиться соляной комнатой, хамамами, саунами с разными температурами, паровой баней. Кстати, любители турецкой бани по достоинству оценят традиционный пилинг "Шахерезада" с пенным массажем и водным ритуалом.
От разнообразия глаза разбегаются, и вы не знаете, с чего начать? Советуем обратить внимание на фирменный массаж "Титаник". Специалисты подберут комбинацию специально для вас. В ритуале используется сразу несколько техник. Например, можно начать с балийского массажа с растягиваниями и поглаживаниями, после чего перейти к лимфодренажному для снятия отечности и улучшения циркуляции крови. Глубокое расслабление и максимум удовольствия гарантированы!
А заключительный массаж St. Barth перенесет постояльца из солнечного Средиземноморья на тропический остров Сент-Бартелеми в Карибском море – во время сеанса применяются роскошные французские масла.
Хотите восстановить гармонию души и тела? Тогда добро пожаловать на аюрведический массаж в четыре руки "Маха-Абьянга". А антистрессовый массаж камнями быстро снимет усталость. На важные участки тела накладываются горячие китайские камни вулканических пород, обладающие лечебными свойствами.
В Titanic Mardan Palace с радостью ждут не только взрослых, но и маленьких посетителей. У пляжа расположены детский клуб и аквапарк. Малышей можно оставить с профессиональными сотрудниками отеля, а для детей более старшего возраста есть множество развлекательных и образовательных программ с различными конкурсами и призами.
Так, ребятам от 13 лет предлагаются спортивные активности: футбол, волейбол и даже стрельба из лука, а дети от 8 до 12 могут провести время в игровой комнате с видеоприставками новейшего поколения PlayStation VR и Xbox и огромной библиотекой игр.
С любовью и вниманием в отеле подошли и к питанию маленьких гурманов. Главный ресторан включает в себя уголок детских блюд со специальной зоной, стены которой украшают герои известных мультфильмов. А в меню кондитерской в лобби огромный выбор десертов и шоколадных конфет ручной работы от лучших турецких кондитеров. Лукум, пахлава, торты и чизкейки - настоящий рай для любителей сладкого всех возрастов!
Ощутить роскошь и прелесть жизни в Titanic Mardan Palace могут не только постояльцы отеля. Гости остановившихся в отеле туристов могут попасть на территорию дворца за 125 евро. С утра и до пяти часов вечера им доступны все возможности, которые предоставляются постояльцам.
Заместитель гендиректора Coral Travel по продажам и маркетингу Селчук Бугай отметил, что продажами туров в Titanic Mardan Palace занимается специальный департамент Coral Elite. В компании уверены, что отдых в отеле привлечет не только россиян, но и жителей стран СНГ и Ближнего Востока.
Titanic Mardan Palace ориентирован на премиальных гостей, ценящих комфорт и высочайший уровень сервиса. В Coral Travel уверены: у отеля большое будущее, его популярность будет расти.
"Так, стоимость тура на неделю с размещением в стандартном номере на двоих в июне при раннем бронировании начинается от 285 тысячи руб. Наша общая цель с Titanic Mardan Palace – добиться загрузки в 70–85% в летний сезон, и я верю, что это реально с учетом впечатляющего опыта сети Titanic, которая уже насчитывает 14 отелей в Турции и Германии", – резюмировал Селчук Бугай.
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