Астрологи предупреди о неминуемой опасности

2 июля жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение. Луна закроет светило лишь над Чили, Аргентиной и юго-восточной акваторией Тихого океана. Астрологи и нумерологи предупреждают, что это событие окажет влияние на судьбы людей по всем миру.

Нумеролог Людмила Савина дала несколько действенных советов относительно поведения во время затмения. По ее словам, важно уделить особое внимание общению с членами собственной семьи и не выносить домашние проблемы за пределы дома.

Также эксперт предупреждает: "Во время затмения люди могут почувствовать всплеск эмоций и желание помогать окружающим". Однако вместе с этим в них проявятся ранимость и навязчивое дружелюбие.

Самое главное – не принимать в этот период никаких судьбоносных решений. По мнению нумеролога, не стоит совершать важные сделки или проводить ответственные финансовые операции.

"В период затмения склонность принимать безапеляционные решения может помешать человеку сохранять необходимую объективность и осторожность", – пояснила Людмила Савина.

Тем не менее, не стоит слепо прислушиваться к прогнозу астрологов и нумерологов. Даже если что-то сбудется, это может быть обычной случайностью.

Кроме того, злую шутку с вами может сыграть феномен под названием парадокс предубеждения. Это когда человек прислушивается к собственным ощущениям и замечает за собой то, что не замечал обычно просто потому, что в другой день не обратил бы на это внимание. В эти моменты появляется склонность вычленять из окружающей действительности явления, которые служат подтверждением ожиданиям.