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Общество

Вырубка лесов вызывает смертельные эпидемии

Фото: www.globallookpress.com
Экологи из Обернского университета в США сделали важное открытие. Они выявили связь между исчезновением природных экосистем и возникновением новых инфекционных заболеваний.  
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По мнению ученых, основной причиной появления эпидемий является механизм, названный эффектом коэволюции. Предполагается, что изолированные участки лесов играют роль "островов" для животных. Тем же самым являются хозяева для паразитов. А те, в свою очередь, для инфекционных патогенов. 

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Если вырубить лес, то среда обитания становится фрагментированной. Соответственно хозяева, паразиты и инфекционные агенты начинают развиваться по независимым эволюционным траекториям, увеличивая свое генетическое разнообразие. А оно, к слову, повышает вероятность возникновения такого штамма, который сможет избежать воздействия со стороны иммунной системы хозяина и повысит свой зоонозный потенциал.

Этот потенциал – естественный резервуар для болезни. Как сообщает журнал Trends in Parasitology, он характеризует риск передачи инфекции человеку от животного.

Кроме фрагментированной среды обитания, есть и другая опасность: комары, клещи и другие кровососущие беспозвоночные. Они тоже способствуют возникновению новых эпидемий. 

Автор: Екатерина Плискина26 июня 2019, 04:08

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