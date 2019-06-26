Вырубка лесов вызывает смертельные эпидемии

Экологи из Обернского университета в США сделали важное открытие. Они выявили связь между исчезновением природных экосистем и возникновением новых инфекционных заболеваний.



По мнению ученых, основной причиной появления эпидемий является механизм, названный эффектом коэволюции. Предполагается, что изолированные участки лесов играют роль "островов" для животных. Тем же самым являются хозяева для паразитов. А те, в свою очередь, для инфекционных патогенов.

Если вырубить лес, то среда обитания становится фрагментированной. Соответственно хозяева, паразиты и инфекционные агенты начинают развиваться по независимым эволюционным траекториям, увеличивая свое генетическое разнообразие. А оно, к слову, повышает вероятность возникновения такого штамма, который сможет избежать воздействия со стороны иммунной системы хозяина и повысит свой зоонозный потенциал.

Этот потенциал – естественный резервуар для болезни. Как сообщает журнал Trends in Parasitology, он характеризует риск передачи инфекции человеку от животного.

Кроме фрагментированной среды обитания, есть и другая опасность: комары, клещи и другие кровососущие беспозвоночные. Они тоже способствуют возникновению новых эпидемий.