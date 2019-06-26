Вырубка лесов вызывает смертельные эпидемии
По мнению ученых, основной причиной появления эпидемий является механизм, названный эффектом коэволюции. Предполагается, что изолированные участки лесов играют роль "островов" для животных. Тем же самым являются хозяева для паразитов. А те, в свою очередь, для инфекционных патогенов.
Если вырубить лес, то среда обитания становится фрагментированной. Соответственно хозяева, паразиты и инфекционные агенты начинают развиваться по независимым эволюционным траекториям, увеличивая свое генетическое разнообразие. А оно, к слову, повышает вероятность возникновения такого штамма, который сможет избежать воздействия со стороны иммунной системы хозяина и повысит свой зоонозный потенциал.
Этот потенциал – естественный резервуар для болезни. Как сообщает журнал Trends in Parasitology, он характеризует риск передачи инфекции человеку от животного.
Кроме фрагментированной среды обитания, есть и другая опасность: комары, клещи и другие кровососущие беспозвоночные. Они тоже способствуют возникновению новых эпидемий.
Специалисты проанализировали события
Юноша никого не оставил равнодушным
Пара хорошо отдохнула в ресторане
Актриса не вставала с постели уже полгода
Популярные темы форума
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Но это не призидент в Грузии
Почему хохлушкам нельзя верить...
Мачеха подкатывает к моему парню.
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Вам нравится женщины за рулём?
Двойное проникновение
мне нравится русские мужчины!
муж не разрешает худеть
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Влюбилась в парня подруги
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Алибасов всех обманул?
Марина Хлебникова похудела и постарела
Как вам презик Зеленский?
Как вернуть страсть?
Когда пьяный поднимает руку
Не дает деньги на шоппинг
Переписки с бывшей
хочу попробовать с МЖМ
Большие соски что делать?
В лесу
Ужасная медицина в России
Сестры Хачатурян
около метро в Москве опять понажовщина