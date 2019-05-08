Почему бедным нет дела до здоровья

Здоровый образ жизни стал своего рода еще одним инструментом деления общества. Но если раньше речь шла о невинном расслоении на тех, кто предпочитает салат гамбургеру и наоборот, то с увеличением информации о том, что такое ЗОЖ и из каких "ингредиентов" он состоит, появилось, страшно сказать, чуть ли не классовое деление.

В своем недавнем публичном выступлении глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков недвусмысленно дал понять, что здоровый дух может быть только в теле состоятельного человека. "Если нет дохода, если у человека остается только три рубля после выплаты всех обязательных платежей и затрат на свою жизнь, на продукты питания и так далее, то тогда остается из здорового образа жизни только пиво и домино", – сказал он и предложил повысить уровень зарплат в России.

О том, что такое ЗОЖ и почему людям с низким достатком до него нет дела, "Дни.ру" рассказала эксперт по здоровому образу жизни Ольга Малахова.

В первую очередь ЗОЖ – это история не только про правильное питание и спорт. По словам специалиста, это еще и позитивное отношение к жизни, и достойные условия проживания. Отсюда следует, что людям, которые живут в стесненных обстоятельствах, вкалывают и получают гроши за свой труд, радоваться жизни и "топить" за ЗОЖ немного сложнее. В таких ситуациях человек тратит весь свой ресурс на поддержание существующих условий – на выживание. А "пиво и домино", о которых говорил Шмаков, подразумевая злоупотребление алкоголем и иными пагубным привычками, для некоторых своего рода "отдушина". Когда люди находятся в отчаянии, то они становятся "мастерами спорта по бегу от реальности".

"Те, у кого низкая зарплата, находятся в состоянии выживания. Человек в таком положении не думает о том, как увеличить продолжительность жизни, как сделать ее более интересной и насыщенной. Он сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее вернуться с работы, что-нибудь съесть и лечь спать. ЗОЖ начинается с мозгов. С понимания, почему ты хочешь быть здоровым. Многие живут по принципу: "день прошел и хорошо", и засыпая, думают о завтрашнем дне, как о чем-то страшном и неминуемом. Но если постараться настроить себя на то, что завтра будет прекрасный день, который станет замечательным вкладом в жизнь, то можно пересмотреть некоторые взгляды и начать что-то делать, чтобы изменить ситуацию", – говорит Малахова.

Когда у человека увеличивается заработок, то он может позволить себе расслабиться, притормозить и начать размышлять, потому что появляется уверенность в завтрашнем дне – мысль о том, что в кошельке остались последние 500 рублей и их нужно растянуть до аванса, уже не загоняет в угол.

При этом Ольга Малахова подчеркнула, что списывать все на финансовую сторону тоже не стоит. Среди состоятельных людей полно примеров, когда имея деньги, люди наплевательски относятся к себе. "Человек должен сам захотеть заниматься своим здоровьем. В противном случае, с увеличением зарплаты он будет покупать не один гамбургер, а три и, как следствие, потом начнет тратить больше денег на таблетки для улучшения пищеварения, а не на спортклуб. Мотивация играет основополагающую роль", – сказала она.

Государство должно предоставить своим гражданам все условия для того, чтобы они могли придерживаться здорового образа жизни. Дальше, каждый сам для себя решит, насколько и как он готов менять свою жизнь. Такой вывод, возможно, звучит наивно, но, по крайней мере, справедливо. Куда глупее ждать и надеяться на общее оздоровление нации, когда подавляющая часть населения элементарно не может вести не то, что здоровый, но даже достойный образ жизни.