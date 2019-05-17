Названы провоцирующие ожирение продукты

Ожирение – бич нашего времени. В эпоху самопринятия и бодипозитива люди не слишком стремятся к хорошей фигуре и крепкому здоровью. И все-таки многих волнует их состояние – как внутреннее, так и внешнее.

Специалисты Национального института здравоохранения США провели исследование. В нем приняли участие 20 человек, средний возраст которых – 31 год. В течение первых двух недель их кормили обработанной пищей, после чего переводили на свежие продукты.

Испытуемые ели трижды в день, пили бутилированную воду и имели доступ к исключительно соответствующим их диете перекусам. Обработанная пища включала в себя сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин, маффин.

Выяснилось, что на таком питании люди ежедневно наедали на 508 килокалорий больше, чем в последующие дни. В среднем каждый набрал по килограмму. Также был отмечен рост жировых отложений.

Для возвращения исходной формы потребовалось всего две недели. Правда, на необработанной пище: фруктах, ягодах, оливковом масле, греческом йогурте.

Итоги исследования доказали: потребление обработанной пищи способствует активному распространению ожирения. А вот свежие продукты исключают такую возможность и помогают держать тело в тонусе.