Названы провоцирующие ожирение продукты
Специалисты Национального института здравоохранения США провели исследование. В нем приняли участие 20 человек, средний возраст которых – 31 год. В течение первых двух недель их кормили обработанной пищей, после чего переводили на свежие продукты.
Испытуемые ели трижды в день, пили бутилированную воду и имели доступ к исключительно соответствующим их диете перекусам. Обработанная пища включала в себя сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин, маффин.
Выяснилось, что на таком питании люди ежедневно наедали на 508 килокалорий больше, чем в последующие дни. В среднем каждый набрал по килограмму. Также был отмечен рост жировых отложений.
Для возвращения исходной формы потребовалось всего две недели. Правда, на необработанной пище: фруктах, ягодах, оливковом масле, греческом йогурте.
Итоги исследования доказали: потребление обработанной пищи способствует активному распространению ожирения. А вот свежие продукты исключают такую возможность и помогают держать тело в тонусе.
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