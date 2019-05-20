Найден способ быстро избавиться от целлюлита
Все процедуры работают в комплексе. Три главных составляющих успеха в этом деле – правильное питание, физические нагрузки, ручной и механический массаж.
Правильная диета подразумевает полный отказ от быстрых углеводов и снижение количества потребления сложных. А спорт – несложные упражнения, бег или быструю ходьбу.
Массаж необходимо делать минимум дважды в неделю, используя антицеллюлитные кремы. Если просто нанести мазь, эффекта не будет.
Главная причина "апельсиновой корки" – гормональный дисбаланс. В период менопаузы, полового созревания или во время беременности жир намного активнее. Именно поэтому целлюлит часто встречается и у худых, пояснила косметолог-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Коленько.
При соблюдении всех вышеперечисленных условий результаты появятся через пару недель. Врачи отмечают, что делать это нужно постоянно и регулярно, в противном случае целлюлит вернется.
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