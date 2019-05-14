Назван лучший плавленый сыр

Организация Роскачество ответила на вопрос, какой плавленый сыр лучший. Эксперты проверили 20 торговых марок по нескольким показателям качества и безопасности.
Самый высокий балл получил плавленый сыр марки "Б.Ю. Александров". В первой пятерке также оказались Hochland, "Веселый молочник", "Сыробогатов" и "Авида". В то же время ни один из продуктов не удостоился российского Знака качества, подчеркивает Lenta.ru.
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