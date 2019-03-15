Известная модель раскрыла секрет похудения
Во время беременности звезда не соблюдала меру в еде и набрала около 18 килограммов. По словам модели, она часто питалась сладостями. Иногда могла съесть целых три вафли за один день. "Говорят, что когда ждешь девочку, постоянно хочется чего-то сладкого или соленого. Для меня это оказалось правдой", – поделилась Кайли Дженнер.
Сразу после рождения дочери она занялась фигурой. Чтобы привести себя в прежнюю форму, модели понадобилось около года. Как отмечает звезда, вернуть стройное тело ей помогла строгая диета. Она отказалась от своих любимых калорийных продуктов: пасты, пиццы и молочной еды. "Честно говоря, все дело в диете. Я от природы худая. У меня всегда был плоский живот, но только недавно он снова стал таким, каким был до рождения Сторми", – приводит слова актрисы "Сплетник".
Напомним, в начале марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой миллионершей в мире, которая заработала состояние самостоятельно. Звезда является основательницей бренда косметических средств Kylie Cosmetics. Как утверждает сама модель, именно ее участие в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и большое количество подписчиков в социальных сетях помогли ей заработать миллионы долларов.
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