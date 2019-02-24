Ставший женщиной отчим Кардашьян женится на трансгендере

Олимпийский чемпион Брюс Дженнер, прошедший операцию по перемене пола, решил вступить в брак. Избранницей Кейтлин Дженнер, так теперь зовут отчима сестер Кардашьян, стала модель София Хатчинс. Раньше она была мужчиной по имени Скотт.

Встречались Кейтлин и София около года. Между влюбленными огромная разница в возрасте. Дженнер – 69 лет, а ее избраннице – 21.