Знаменитая супермодель поразила стройной фигурой в купальнике
Несколько дней назад в социальных сетях появилась фотография, на которой 23-летняя участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" позирует в купальнике бледно-зеленого цвета. Образ придумали сестры в коллаборации с канадской компанией Ardène. "Лето начинается сейчас! Успейте купить нашу последнюю коллекцию", – торжественно объявила модель.
Пользователи принялись расхваливать стройную фигуру звезды: "Вау! Ты выглядишь просто отлично", "Икона стиля", "Очень красивая", "Очень вдохновляет", "Ты выглядишь лучше всех других участниц шоу", "Какие длинные ноги!". Один подписчик уточнил, что автором снимка стала украинский фэшн-фотограф Саша Самсонова. "Саша делает сумасшедшие фото вас и вашей семьи", – отметил комментатор.
Ранее представители канадского бренда рассказали, что решили сотрудничать с популярными моделями, чтобы привлечь как можно больше молодых покупателей. "Наш клиент ищет вдохновение в социальных сетях. Бренд Кендалл и Кайли поможет ему сформировать уникальный взгляд на стиль", – отметила бренд-менеджер Елизабет Кутюр. Она добавила, что стоимость купальников будет низкой, чтобы каждая покупательница могла почувствовать себя "одной из Кардашьян".
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